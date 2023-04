Galaxy S24 zrobi jedną rzecz zdecydowanie lepiej niż Galaxy S23

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki na temat przyszłorocznych flagowców Samsunga.

Na początku tego roku koreański producent zaprezentował swoją najnowszą serię topowych smartfonów, a wśród pokazanych wariantów urządzenia znalazły się: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus oraz Samsung Galaxy S23 Ultra. Wszystkie trzy modele zostały oparte na najnowszym systemie Android, aktualnej nakładce One UI oraz najmocniejszym obecnie procesorze marki Qualcomm - czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Mimo iż do premiery kolejnej odsłony flagowca został jeszcze rok, to w sieci już teraz pojawiają się pierwsze informacje na jego temat.

Według jednego z leaksterów nowy Galaxy S24 ma zaoferować wyraźnie więcej pamięci RAM niż ma to miejsce w przypadku tegorocznych modeli. Autor informacji sugeruje, że dla podstawowego wariantu (oraz opcji z Plusem) ilość ta wyniesie 12 GB. Najdroższy model flagowca ma natomiast być wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Taka liczba wydaje się wręcz absurdalna i niełatwo jest mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym użytkownik będzie w stanie wykorzystać taki zapas pamięci operacyjnej.

Dla porównania spójrzmy, jak ten sam element specyfikacji wygląda w tegorocznym Galaxy S23. Podstawowy model oferuje 8 GB pamięci RAM, czyli dokładnie tyle samo ile wariant oznaczony jako "Plus". Jedynie najdroższa wersja urządzenia wyróżnia się pod tym względem od pozostałych opcji, ponieważ została wyposażona w nawet 12 GB pamięci RAM. Różnica w przyszłorocznej odsłonie smartfona będzie więc wyraźnie zauważalna - przynajmniej na papierze.

Na oficjalne potwierdzenie tych informacji musimy zaczekać przynajmniej do lutego przyszłego roku. Mniej więcej w tym czasie Samsung zazwyczaj prezentuje fanom swoją aktualną serię flagowców.