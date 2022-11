Galaxy S25 - data premiery, cena, specyfikacja, plotki [22.11.2022]

Wciąż czekamy na premierę linii Galaxy S24, a już pojawiają się nowe informacje na temat flagowców Samsunga, która najprawdopodobniej ukażą się na początku 2025 roku.

W tym artykule zbieramy wszystkie najświeższe plotki, przecieki i wszelakie informacje, jak pojawiają się w sieci na temat serii Galaxy S25. Materiał będzie aktualizowany, a każda aktualizacja oznaczana jest datą, w której została opublikowana.

AKTUALIZACJA 22.11.2022

Galaxy S25 będzie miał wbudowane przyciski głośności i zasilania na wyświetlaczu

Obecnie myślimy o serii Galaxy S23, tymczasem wygląda na to, że Samsung ma już plany dotyczące flagowców z serii Galaxy S25. Według najnowszego przecieku, Samsung planuje wprowadzić in-display przyciski zasilania i głośności za pomocą oprogramowania, począwszy od serii Galaxy S25.

Według najnowszego przecieku (via @OreXda), południowokoreański gigant technologiczny planuje usunąć fizyczne przyciski nadchodzących smartfonów, które będą obejmować zarówno przyciski regulacji głośności, jak i klawisz boczny (przycisk zasilania), umożliwiając to samo poprzez krawędzie wyświetlacza.

But this one is not comming to Galaxy S23 Series or Z 5 Series. It will plan to use at S25 or Special Terminal for Korean Telecom — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) September 13, 2022

Tipster ujawnił, że zmiana nie będzie dotyczyć ani Galaxy S23, ani Galaxy Z Fold 5/Flip 5, jednak OEM planuje zaadoptować tę technologię w flagowych Galaxy S25 lub niestandardowych wariantach Korea Telekom, które mogą pojawić się na początku 2025 roku.

Obecnie producenci smartfonów zazwyczaj przynoszą tylko trzy fizyczne przyciski z większością smartfonów, w tym dwa do zwiększania i zmniejszania głośności, a trzeci do włączania lub wyłączania zasilania. Oczekuje się, że technologia będzie dojrzała w przyszłości i że przyciski in-display zastąpią te fizyczne.

Fot. LetsGoDigital

Kolejne informacje na temat ekskluzywnych procesorów Galaxy S25

W listopadzie tego roku dowiedzieliśmy się, że Samsung rozszerza współpracę z marką Qualcomm i wszystkie modele z serii Galaxy S23 będą oparte na procesorach Snapdragon. To przełomowa wiadomość nie tylko dla branży mobilnej, ale przede wszystkim dla europejskich fanów koreańskich flagowców. Jak dotąd Samsung stosował bowiem dość specyficzną politykę, rezultatem której było wypuszczanie egzemplarze wykorzystujących procesory Exynos na rynek europejski.

Dla wielu użytkowników różnica między Snapdragonem, a Exynosem była marginalna, ale nie da się zaprzeczyć temu, że to procesory marki Qualcomm wypadały lepiej w testach syntetycznych. Wypuszczanie słabszych egzemplarzy na poszczególne rynki było więc krzywdzące dla potencjalnych klientów w niektórych krajach (w tym Polsce). Seria Galaxy S22 oparta została na Snapdragonie 8 Gen 1 (amerykańskie egzemplarze) oraz Exynosie 2200 (europejskie egzemplarze). Ewidentne różnice w wydajności obu chipsetów możecie prześledzić poniżej.

Portal NotebookCheck dotarł do informacji, które sugerują, że smartfony Samsunga ponownie będą wykorzystywały autorskie procesory producenta, ale stanie się to dopiero w 2025 roku. Oznacza to, że flagowce z serii Galaxy S25 mogą zostać oparte na nowych Exynosach. Zastanówmy się jednak, czy to taka zła wiadomość. Wczesne przecieki sugerują, że koreański producent od dłuższego czasu gromadził zespół inżynierów, który ma pomóc mu w zbudowaniu procesorów o wiele mocniejszych niż wszystkie poprzednie Exynosy.

Mamy nadzieję, że sytuacja, w której europejscy użytkownicy otrzymają słabsze egzemplarze flagowców Samsunga już więcej się nie powtórzy. Jeżeli chipsety Exynos powrócą do łask i ponownie będą podstawowym elementem konstrukcji smartfonów z serii Galaxy, to liczymy na to, że będą one oferowały wyraźnie lepszą wydajność niż procesory Snapdragon od marki Qualcomm.

Galaxy S25 z autorskim, ekskluzywnym procesorem Samsunga

Samsung zamierza stworzyć procesor, który będzie zasilał serie Galaxy S od 2025 roku. Oznacza to, że nowy hardware koreańskiego producenta zobaczymy najprawdopodobniej w Samsungu Galaxy S25.

Samsung plans a processor dedicated to Galaxy phones to be used in the Galaxy S25 series in 2025. — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2022

Firma już teraz produkuje swoje autorskie układy o nazwie Exynos, jednak nie są one stosowane jedynie w urządzeniach Samsunga. Tym razem celem producenta jest stworzenie podzespołów na wyłączność, które znajdą się jedynie w serii ich flagowych smartfonów. To działanie wpisuje się w kierunek, który obrało wiele innych marek takich jak Google czy Apple.

Technologia, nad którą pracuje firma, znajduje się na bardzo wczesnym etapie, a do jej premiery pozostało wiele lat. Powstaje więc pytanie — czy Samsungowi uda się stworzyć procesor mocniejszy od układów Snapdragon marki Qualcomm?