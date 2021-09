Galaxy Tab A8 - nowy tablet Samsunga na pierwszych grafikach

Tegoroczny tablet Samsunga pojawił się w przeciekach. Mamy też pierwsze informacje o jego specyfikacji technicznej. Czy będzie to dobra alternatywa dla iPada?

Już ponad rok czekamy na następcę tabletu Galaxy Tab A7. Samsung także i w tej kategorii rywalizuje z głównymi konkurentami, czyli Apple i Xiaomi, dlatego nie może sobie pozwolić na rok bez aktualizacji swojego tabletu.

Dziś, w ekskluzywnym raporcie dla portalu 91mobiles, Chris Hemmerstoffer, znany na Twitterze jako @OnLeaks, prezentuje pierwsze grafiki przedstawiające tegoroczny tablet Samsunga: Galaxy Tab A8. W chwili obecnej nie znamy jeszcze daty debiutu rynkowego urządzenia, jednak możemy spodziewać się, że Samsung w niedalekiej przyszłości oficjalnie zaprezentuje nam to urządzenie. Galaxy Tab A7 został przedstawiony 2 września 2020 roku, a na półki sklepowe trafił dziewięć dni później.

Skupmy się jednak na tegorocznym modelu. Poniżej możecie zobaczyć kilka grafik prezentujących Galaxy Tab A8:

Jak możemy dostrzec, nie należy oczekiwać rewolucji w wyglądzie urządzenia. Wciąż znajdziemy w nim szerokie ramki wokół ekranu i pojedynczy aparat z tyłu. Przyciski regulacji głośności i blokady ekranu umieszczono w prawej krawędzi. Po ten samej stronie znajdziemy przedni aparat, znajdujący się w ramce. Producent umieścił po dwa głośniki w górnej i dolnej krawędzi. Na górze znajdziemy także mikrofon, a na spodzie znalazło się miejsce na port USB Typu C i wejście słuchawkowe.

Czym będzie charakteryzował się tegoroczny tablet Samsunga? Otrzyma on wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości FullHD+. Głośniki powinny wspierać Dolby Atmos. Tylny aparat ma mieć 8 MP rozdzielczość. Rozmiar Galaxy Tab A8 to 246.7 x 161.8 x 6.9mm (8,7 mm z wyspą z aparatem). Będzie on dostępny w wariancie LTE lub z możliwością łączności jedynie przez Wi-Fi.

W chwili obecnej to wszystkie informacje, jakimi dysponujemy. Możemy jednak zakładać, że w najbliższych tygodniach pojawi się więcej szczegółów dotyczących Galaxy Tab A8.

