Galaxy Tab A8 z wynikami pierwszych benchmarków!

Nowa odsłona przystępnego cenowo tabletu Samsunga pojawi się na rynku na początku przyszłego roku.

W niedawno opublikowanym zestawieniu sprzedaży tabletów w trzecim kwartale tego roku Samsung znajdował się na drugiej pozycji, wyraźnie ustępując pola Apple. O ile do końca roku taki stan rzeczy nie powinien ulec zmianie, to na początku przyszłego roku możemy spodziewać się, że koreański producent zacznie zmniejszać stratę do giganta z Cupertino.

Spodziewamy się bowiem, że w pierwszych miesiącach 2022 roku na światowych rynkach zadebiutują dwa odświeżone tablety Koreańczyków: Galaxy Tab A8 oraz mocniejszy Galaxy Tab S8. Wygląd oraz część specyfikacji technicznej obu urządzeń poznaliśmy już kilka tygodni temu, dzięki przeciekom pochodzącym z wiarygodnych źródeł.

Teraz w internecie pojawiło się nieco więcej informacji na temat pierwszego z nich, czyli Galaxy Tab A8. Następca kosztującego około tysiąc złotych Galaxy Tab A7 został przetestowany w popularnym benchmarku Geekbench. Poniżej możecie zobaczyć jakie rezultaty osiągnęły warianty LTE oraz Wi-Fi:

Galaxy Tab A8, wariant LTE Galaxy Tab A8, wariant Wi-Fi

Czym będzie charakteryzował się tegoroczny tablet Samsunga? Otrzyma on wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości FullHD+. Głośniki powinny wspierać Dolby Atmos. Tylny aparat ma mieć 8 MP rozdzielczość. Rozmiar Galaxy Tab A8 to 246.7 x 161.8 x 6.9mm (8,7 mm z wyspą z aparatem). Będzie on dostępny w wariancie LTE lub z możliwością łączności jedynie przez Wi-Fi. Z benchmarków dowiadujemy się także, że za pracę Galaxy Tab A8 odpowiedzialny będzie procesor Unisoc T618. Spodziewamy się, że wspierać będzie go do 4 GB pamięci RAM i do 128 GB pamięci masowej.