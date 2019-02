Galaxy Tab S5e - nowy tablet w ofercie Samsunga

Do Galaxy Unpacked jeszcze 5 dni, ale Samsung działa na różnych polach. Dziś zaprezentowano tablet Galaxy Tab S5e.

Galaxy Tab S5e ma służyć zarówno do pracy, jak i różnorodnej rozrywki. Wyposażono go w niemal bezramkowy wyświetlacz Super AMOLED firmy Samsung, o przekątnej 10,5 cala i proporcjach 16:10. Ekran zajmuje 81,8% całego frontu urządzenia i został pozbawiony widocznego przycisku głównego. Dzięki temu, niezależnie od wyświetlanej treści, obraz ma być realistyczny i szczegółowy. Smukły metalowy korpus ma zaledwie 5,5 mm grubości, waży tylko 400 g i jest bardzo wytrzymały. Urządzenie dostępne jest w kilku wersjach kolorystycznych, m.in. srebrnej, czarnej i złotej, użytkownik może więc wybrać opcję, która będzie najlepiej pasowała do jego indywidualnego stylu.

Tab S5e został zaprojektowany tak, by stać się centrum zarządzania urządzeniami podłączonymi do sieci (IoT). Jako pierwszy tablet Samsung wyposażony w nowy Bixby 2.0, oferuje inteligentniejszy i wygodniejszy sposób interakcji, służąc jako idealny hub pozwalający sterować podłączonymi urządzeniami domowymi. Funkcja Quick Command umożliwia jeszcze szybszą, prostszą i dostosowaną do użytkownika konfigurację kilku czynności wykonywanych za pomocą jednego polecenia, można jednocześnie włączyć np. telewizor i światła.

Zoptymalizowana pod kątem długotrwałego użytkowania, bateria Tab S5e ma zapewnić nawet 14,5 godziny pracy na jednym ładowaniu. Dopełnieniem wszystkich atutów Tab S5e jest wspaniały, bogaty dźwięk generowany przez cztery głośniki stereo, w których zastosowano technologię automatycznej rotacji zapewniającą wyraźniejsze i głośniejsze brzmienie bez względu na to, czy tablet trzymany jest w pionie, czy w poziomie. Dostrojony przez inżynierów AKG system dźwiękowy Tab S5e wspiera także technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos zapewniając profesjonalnie zbalansowane brzmienie 3D.

Jeśli chodzi o specyfikację, urządzenie ma 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy (2×2,0 GHz i 6×1,7 GHz) z 4 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 64 GB, co można zwiększyć za pomocą kart pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Tylny aparat to 13 Mpix, przedni - 8 Mpix. Rejestrowanie wideo jest możliwe w rozdzielczości UHD 4K (3840×2160) 30 fps. Za łączność bezprzewodową odpowiadają Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0. Całość działa po kontrolą systemu Android 9.0.

Tab S5e będzie dostępny w Polsce w 2. kwartale 2019 r. Cena nie została jeszcze podana.