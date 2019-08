Galaxy Tab S6 - nowa propozycja Samsunga

Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy Tab S6 z wyświetlaczem sAMOLED i głośnikami AKG.

- Dziś inspiracja może pojawić się w każdej chwili, dlatego twórcy i profesjonaliści potrzebują urządzenia, które będzie w stanie dotrzymać kroku ich nieposkromionej wyobraźni, pasując przy tym do ich ultramobilnego stylu życia – powiedział DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division w Samsung Electronics – Galaxy Tab S6 zapewnia użytkownikom nie tylko swobodę wyrażania swoich myśli ale oferuje także wysoką wydajność i zaawansowane technologie, jakich konsumenci oczekują od tabletów Samsung.

Charakterystyczny dla marki Samsung rysik S Pen otrzymał opcję zdalnego sterowania i ładowania bezprzewodowego. Od teraz przy pomocy gestów S Pen Air Actions można za pomocą rysika intuicyjnie rejestrować selfie i wideo czy kontrolować tworzenie treści multimedialnych, nawet gdy nie trzymamy tabletu w dłoniach. Ponadto rysik zapewnia nawet 10 godzin działania po zaledwie 10 minutach bezprzewodowego ładowania. Robienie notatek na Galaxy Tab S6 przy użyciu S Pen jest proste - za pomocą jednego kliknięcia można przekształcić odręczne zapiski w tekst cyfrowy i wyeksportować je do formatów takich jak np. Microsoft Word. Można także tworzyć krótkie notatki czy szkice podczas oglądania wideo – wystarczy dostosować przezroczystość okna Samsung Notes i cieszyć się multitaskingiem.

Tablet oferuje również nową i udoskonaloną wersję Samsung DeX, która pozwala użytkownikom płynnie przejść do pracy i realizować kilka zadań jednocześnie. Specjalny klawisz funkcyjny DeX, dostępny jest na dedykowanej Galaxy Tab S6 klawiaturze BookCover, co jeszcze bardziej ułatwia skorzystanie z tej funkcji. Samą klawiaturę również ulepszono dodając do niej uchwyt na S Pen, touchpad, nowe klawisze funkcyjne, a także umożliwiając ustawienie jej pod kątem. Tab S6 to pierwszy tablet marki Samsung wyposażony w usprawniony, podwójny aparat fotograficzny. Jeden z zastosowanych aparatów, ultraszerokokątny, oferuje wynoszące 123° pole widzenia, które odpowiada temu, co widzi ludzkie oko. Dodatkowo, wbudowany procesor neuronowy wspiera tworzenie profesjonalnych fotografii. Galaxy Tab S6 to także pierwszy tablet Samsung, który wyposażono w optyczny czytnik linii papilarnych, dzięki czemu uzyskanie dostępu do urządzenia stało się wygodniejsze. Z kolei Samsung Knox, kompleksowa platforma zabezpieczeń stworzona przez firmę i chroniąca zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, zapewnia skuteczną ochronę danych zapisanych w pamięci urządzenia.

W tablecie zastosowano wyświetlacz Super AMOLED o wielkości 10,5 cala i cztery głośniki dostrojone przez AKG i obsługujące Dolby Atmos. Tablet umożliwia przeglądanie oferty Netflix w dostępnej na urządzeniu aplikacji Szukacz i oglądanie ulubionych filmów w YouTube Premium(4 miesiące bez opłat). Tablet jako część ekosystemu Galaxy sprawdzi się także jako centrum sterowania sprzętami domowymi za pośrednictwem platformy SmartThings.

Galaxy Tab S6 dostępny będzie w kolorach Mountain Gray, Cloud Blue oraz Rose Blush. Jego pełna specyfikacja techniczna prezentuje się następująco: