Galaxy Tab S6 otrzymuje kolejną aktualizację

Flagowy tablet firmy Samsung otrzymuje drugą aktualizację w tym miesiącu. Co powinni o niej wiedzieć posiadacze Galaxy Tab S6?

Wcześniej w tym miesiącu tablet Galaxy Tab S6 otrzymał aktualizację, zmieniającą system na Android 10. Oczywiście zawierała ona także najnowszą wersję autorskiej nakładki producenta, czyli One UI 2.1, dzięki czemu tablet zyskał kilka funkcji występujących na smartfonie Galaxy S20. Dwa tygodnie po tym, użytkownicy otrzymują kolejna aktualizację - ma ona oznaczenie kodowe T860XXU1BTD1. Jest dedykowana wariantowi tabletu z obsługą Wi-fi, a przynosi poprawki w stabilności oraz funkcjonalności. W praktyce - likwiduje kilka bugów wypatrzonych w One UI, jednak Samsung nie podał bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

Już dzisiaj aktualizacja została udostępniona w Chinach oraz Niemczech, a w ciągu kolejnych dni rozprzestrzeni się na pozostałe kraje świata. Oprócz poprawek technicznych w pliku znajdują się kwietniowe poprawki zabezpieczeń. Skąd wiedzieć, że już masz do niej dostęp? Gdy tylko będzie gotowa dla Twojego modelu, otrzymasz powiadomienie. Możesz także wejść do ustawień i przejść do menu aktualizacji oprogramowania. Po rozprowadzeniu poprawki dla modeli Wi-fi otrzymają ją tablety z LTE.

Źródło: SamMobile