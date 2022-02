Galaxy Tab S8 bez tego elementu! Co robi Samsung?!

Wygląda na to, że najnowsze tablety Samsunga nie będą posiadały tego kluczowego elementu! Dlaczego producent to robi?

Od premiery najnowszych tabletów premium Samsunga dzieli nas już zaledwie jeden dzień. Podczas zaplanowanego na 9 lutego wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked zaprezentowane mają zostać flagowe smartfony z rodziny Galaxy S22 oraz nowa linia tabletów Galaxy Tab S8. Wygląda jednak na to, że przynajmniej bazowe modele mogą nie być aż tak premium, jak wszystkim się wydaje. Dlaczego?

Najnowsze przecieki sugerują, że model Galaxy Tab S8 nie będzie posiadał wyświetlacza AMOLED!

● Galaxy Tab S8: 11" TFT Screen with 2560x1600 resolution



● Galaxy Tab S8+: 12.4" AMOLED Screen with 2800x1752 resolution



● Galaxy Tab S8 Ultra: 14.6" AMOLED Screen with 2960x1848 resolution — Sam (@Shadow_Leak) February 8, 2022

Bazowy wariant najnowszego tabletu zostanie wyposażony w wyświetlacz wytworzony w nieco starszej technologii. Urządzenie to zostanie wyposażone w 11-calowy panel TFT LCD. Dlaczego koreański producent zdecydował się na taki zabieg?

Wszystko zapewne spowodowane jest zapewne chęcią obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń oraz sprostaniem coraz bardziej napiętemu kalendarzowi. Możemy także spodziewać się, że ze względu na zmianę parametrów technicznych, zmianie ulegnie także cena tabletu. Przypomnijmy, że wedle dotychczasowych przecieków cena najtańszego wariantu Samsunga Galaxy Tab S8 w wariancie 8/128 wyniesie 749 euro (3400 złotych).

Czego jeszcze zabraknie w nowych tabletach? Od jakiegoś czasu wiemy już, że koreański producent zdecydował się na usunięcie z zestawów sprzedażowych wszystkich modeli z rodziny Galaxy Tab S8 ładowarek. Aby chociaż trochę zrekompensować nam ich brak, zdecydował na umieszczenie w nim nowych rysików S Pen. Mają one charakteryzować się opóźnieniem zaledwie 9 ms, co powinno zapewnić dużo szybszą pracę, niż ma to miejsce w przypadku rysika dołączonego do Galaxy Tab S7 - 27 ms.

