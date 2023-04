Galaxy Tab S9 pozuje na pierwszych grafikach! To będzie piękny tablet

W sieci pojawiły się rendery, dzięki którym poznaliśmy wygląd jednego z tegorocznych urządzeń Samsunga.

Tablety nie mają obecnie łatwego życia, a ich pozycja jest coraz mocniej zagrożona składanymi smartfonami. Modele takie jak Galaxy Z Fold 4, Mi MIX Fold 2 czy OPPO Find N2 są bezpośrednią konkurencją dla popularnych niegdyś urządzeń, ale najwyraźniej nawet producenci telefonów z elastycznymi ekranami nadal wierzą w sukces tabletów. Szczerze mówiąc wcale się im nie dziwię, ponieważ składane smartfony są zazwyczaj bardzo drogie, a jednocześnie wiążą się z mnóstwem półśrodków w obrębie jakości aparatów czy wytrzymałości całej konstrukcji.

Jedną z marek, która nadal decyduje się inwestować w wysokiej klasy tablety, jest Samsung. Seria Galaxy Tab S zdecydowanie należy do czołówki tego typu urządzeń na rynku, a jeszcze w tym roku mamy zobaczyć kolejny model z popularnej linii. Co więcej, w sieci pojawiły się również przecieki, które sugerują ostateczny wygląd Galaxy Tab'a S9. Na pierwszy rzut oka widać, że będzie on raczej przypominał swojego poprzednika, a więc jako użytkownicy otrzymamy prostokątną konstrukcję z dużym ekranem, wokół którego znajdą się symetryczne ramki.

Zobacz również:

Źródło: OnLeaks / WolfofTablet

To jednak nie koniec, ponieważ wcześniej do sieci wyciekły także informacje na temat baterii w nowym urządzeniu Samsunga. W danych znalezionych na stronie chińskiej agencji CQC możemy zobaczyć numer modelowy Samsunga Galaxy Tab S9 wraz z planowaną pojemnością ogniwa na poziomie 8160 mAh, co przekłada się na "typową" pojemność około 8500 mAh. W tym momencie warto przypomnieć, że obecny model Galaxy Tab S8 posiada ogniwo o pojemności 7760 mAh, co przekłada się na "typową" pojemność 8000 mAh. Z tych informacji wynika, że pojemność baterii zwiększy się o około 8% - przynajmniej w podstawowym modelu Galaxy Tab S9.