Galaxy Unpacked 2021 - czy Samsung czymkolwiek nas zaskoczy?

Do tej pory w sieci pojawiło się już mnóstwo przecieków dotyczących samego wydarzenia oraz urządzeń, które mają zostać podczas niego zaprezentowane. Czy jest zatem sens w ogóle oglądać przyszłotygodniowe Galaxy Unpacked? Czy Samsung będzie w stanie nas czymkolwiek zaskoczyć?

Każdy, kto śledził najnowsze nowinki techniczne przez ostatnie tygodnie, dokładnie wie czego spodziewać się po Samsungu. Sami jesteśmy sobie winny, gdyż na bieżąco publikujemy materiały na temat najnowszych urządzeń firmy. Co prawda, przecieki zdarzają się co roku i nigdy nie będzie sytuacji, w której wydarzenie tego typu będzie dla nas całkowitą niewiadomą. Jednak tym razem może być zupełnie inaczej, gdyż pozyskane do tej pory informacje praktycznie całkowicie zdradzają to, co Samsung zaprezentuje w przyszłym tygodniu.

Oznacza to, że impreza Samsunga może być mocno rozczarowująca. Z jednej strony, przeciętny konsument nie za bardzo śledzi wszystkich przecieków i plotek na temat nadchodzących urządzeń, lecz z drugiej - nie ogląda również specjalnych wydarzeń, na których są one ostatecznie prezentowane. Dla reszty z nas, drugi w tym roku Galaxy Unpacked został skutecznie zrujnowany, lecz istnieje sposób, aby nas jeszcze zaskoczyć.

Tak na prawdę wystarczy tylko jedno zdanie na samym końcu wydarzenia: one more thing (ang. jeszcze jedna rzecz), które zawsze zwieńcza całość i daje dreszczyk emocji związany z zapowiedzią czegoś, czego nikt się nie spodziewa. Być może będzie to krótki film na temat nadchodzącego Galaxy S21 FE? A może spojrzenie na oczekiwany chipset AMD Exynos?

Nie ma co się łudzić, wydarzenie Samsunga najprawdopodobniej będzie dla nas nudne. Wszystko jednak może zostać uratowane, pytanie tylko, czy firma się na to zdecyduje? Galaxy Unpacked odbędzie się 11 sierpnia, czyli już w przyszłym tygodniu. Samsung ma zaprezentować swoje najnowsze składane smartfony i urządzenia ubieralne: Galaxy Z Fold 3 i Flip 3, Galaxy Watch 4 (i Galaxy Watch 4 Classic) oraz Galaxy Buds 2. Jeśli interesuje Cię możliwość oglądania wydarzenia na żywo, w tym artykule przedstawiamy znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.