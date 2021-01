Galaxy Unpacked 2021 - jak oglądać premierę Samsunga Galaxy S21

Premiera Samsunga Galaxy S21 odbędzie się 14 stycznia 2021 roku. Sprawdź, jak oglądać na żywo relację z konferencji Galaxy Unpacked 2021.

Samsung uciął wszystkie plotki i oficjalnie poinformował o dacie premiery Galaxy S21. Premiera flagowych smartfonów Koreańskiego producenta na 2021 rok odbędzie się w czwartek - 14 stycznia 2021 roku.

Galaxy Unpacked 2021

Na YouTube znajdziemy krótki materiał wideo, który zachęca do oglądania konferencji. Tegoroczna premiera opatrzona została tagiem "Welcome to the Everyday Epic".

Samsung dodaje, że:

W ciągu ostatniego roku technologia mobilna zajęła centralne miejsce w codziennym życiu, ponieważ ludzie pracują i spędzają czas w domu. Przyspieszone przejście na pracę zdalną niesie ze sobą zapotrzebowanie na urządzenia, które mogą zmienić codzienne życie w niezwykłe doświadczenie.

Na pierwszym w tym roku wydarzeniu Galaxy Unpacked zobaczymy co najmniej trzy smartfony - Samsunga Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Możliwe, że Koreańczycy pochwalą się nowym urządzeniem z elastycznym ekranem. Prawie potwierdzona jest również prezentacja nowych słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro, które mają być dołączane do smartfonów z rodziny Galaxy S21 jako gratis w trakcie trwania przedsprzedaży. Na rynku pojawi się także nowa wersja kolorystyczna zegarka Galaxy Watch Active 2.

Podobnie, jak cztery zeszłoroczne premiery z cyklu Galaxy Unpacked, najnowsze wydarzenie transmitowane będzie online na żywo na platformie YouTube.

Kiedy premiera Samsunga Galaxy S21?

Samsung Galaxy S21 zostanie zaprezentowany w czwartek 14 stycznia 2021 roku o godzinie 7 AM czasu PT, co przekłada się na godzinę 16:00 czasu lokalnego w Polsce.

Pierwsze egzemplarze trafią do internautów w piątek 29 stycznia 2021 roku.

Jak oglądać premierę na żywo?

Samsung zawsze prowadzi transmisję na żywo z wydarzeń Galaxy Unpacked na swojej stronie internetowej, oficjalnym kanale na YouTube, a także mediach społecznościowych - Facebooku oraz Twitterze.

W chwili obecnej nie ma jeszcze aktywnych linków do wydarzenia. Zaktualizujemy wpis, kiedy transmisje będą już dostępne. Najczęściej pojawiają się one na 24 godziny przed startem premiery.

Samsung umożliwia rejestracje na specjalnej stronie internetowej, aby otrzymać aktualne informacje o premierze Galaxy S21.

