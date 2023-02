Galaxy Unpacked 2023 już dziś! Na te sprzęty od Samsunga czekam najbardziej

Galaxy Unpacked 2023 to okazja, aby koreański gigant zaprezentował nowe urządzenia na początek 2023 roku. Jednak nie tylko flagowcami żyje człowiek - co jeszcze możemy zobaczyć na tym evencie?

Niecierpliwie czekamy na tegoroczne Galaxy Unpacked, czyli coroczny event Samsunga, na którym producent prezentuje swoje flagowce na dany rok. Tym razem wiążemy z konferencją wiele nadziei, gdyż seria S23 zapowiada się ciekawie i przynosi sporo nowych rzeczy - szczególnie jeśli chodzi o możliwości fotograficzne telefonów.

Jednakże nie tylko flagowcami może się człowiek cieszyć - jest jeszcze kilka interesujących smartfonów oraz innych urządzeń, które może na konferencji zaprezentować producent i które wyglądają bardzo ciekawie. W tym artykule więc postaramy się sprawdzić, na jakie premiery możemy liczyć 1 lutego, a także co jeszcze chcielibyśmy zobaczyć - mimo tego, że szansa może być dość mała.

Co zapewne zobaczymy

Jest kilka pewniaków, na które możemy liczyć na tej konferencji. Na szybko przypomnijmy więc, co pierwszego lutego na pewno zaprezentuje Samsung:

Samsung Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra

Najbardziej wyczekiwaną premierą są bez wątpienia nowe flagowce firmy. Mają one przynieść kilka ważnych usprawnień: lepsze aparaty, w końcu procesory Snapdragon oraz nowszą technologię pamięci. Więcej o tych telefonach przeczytacie tutaj - skupmy się raczej na produktach, o których mówimy rzadziej.

Samsung Galaxy Book 3

Jest jeszcze kolejna odsłona laptopów Samsunga, który coraz śmielej poczyna sobie w tym segmencie. Dzięki coraz lepszej współpracy laptopów i telefonów produc4enta, może to być jeden z lepszych wyborów dla osób, które są już w ekosystemie koreańskiej firmy, a szukają akurat laptopa. Ponadto powinniśmy w nim znaleźć świetny ekran, mocne podzespoły i nowocześnie wyglądający, bardzo cienki design - wszystko, czego można pragnąć od wysokiej klasy ultrabooka.

Możemy też spodziewać się wersji Ultra tego komputera - miałaby ona wyróżniać się jeszcze mocniejszymi podzespołami i specjalnym, jasnym ekranem OLED, a także klawiaturą pełnowymiarową. Co więcej, Samsung ma także wprowadzić na rynek dwie dodatkowe wersje poza zwykłą oraz Ultra - czyli wariant Pro oraz Pro 360. Pro oczywiście byłby laptopem pomiędzy zwykłym Galaxy Bookiem a wersją Pro, z kolei Pro 360 to bardzo popularna konstrukcja z zawiasem pozwalającym na obrót ekranu o 360. W połączeniu z dotykowym panelem daje to wiele możliwości korzystania z laptopa nie tylko w zwykły sposób, ale też jako sprzęt podobny do tabletu czy przenośnego wyświetlacza.

OneUI 5.1

Na konferencji Samsunga zobaczymy nie tylko nowy sprzęt od firmy, ale także kolejną wersję systemu, który będzie napędzał koreańskie flagowce. W OneUI 5.1 nie powinniśmy spodziewać się radykalnych zmian w stosunku o wersji 5.0 - jest to raczej rozwinięcie znanej formuły i wprowadzenie kilku małych zmian, dzięki którym użytkowanie systemu będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej intuicyjne. W tym artykule sprawdzamy, jakie zmiany mogą wejść do nakładki na Androida od Samsunga.

Co chcielibyśmy zobaczyć

Jest jeszcze kilka produktów od Samsunga, na które czekamy z niecierpliwością. Co prawda nie liczymy za bardzo na ich pojawienie się na najbliższej konferencji, jednak mimo wszystko producent może nas zaskoczyć i znienacka zaprezentować przynajmniej jedną z poniżej wymienionych rzeczy.

Jesteśmy przekonani, że nie ma co liczyć na premierę nowego smartwatcha od firmy - Galaxy Watch 5 został zaprezentowany zaledwie kilka miesięcy temu i nie słyszeliśmy żadnych pogłosek o nowym modelu, który mógłby zostać zaprezentowany 1 lutego. Podobnie jest ze składakami firmy. Co prawda wiele osób chciałoby zobaczyć budżetowy telefon ze składanym ekranem, jednak do takie premiery na pewno nie dojdzie na Unpacked 2023, a flagowce z elastycznymi ekranami - Fold 4 i Flip 4 - mają tylko kilka miesięcy i premier ich następców spodziewamy się raczej na jesieni.

Samsung Galaxy Buds 3/Buds Live 2

Bardzo często wraz z nowymi flagowcami Samsung prezentuje także jeden z modeli słuchawek. Co prawda spodziewalibyśmy się raczej, wraz z premierą nowej serii S, kolejnego modelu Galaxy Budsów Pro. Jednakże te zostały zaprezentowane bardzo niedawno i nie spodziewamy się, aby Samsung po zaledwie kilku miesiącach wprowadził kolejną wersję. Na szczęście są jeszcze dwa warianty, które mogą otrzymać unowocześniony wariant. Po pierwsze - Galaxy Buds w podstawowej wersji. Już model Buds 2 był świetnym wyborem, ale Samsung na pewno może poprawić parę rzeczy, aby zaprezentować kolejne super brzmiące słuchawki TWS w dobrej cenie. Z drugiej strony jest też eksperyment w postaci Galaxy Buds Live. Co prawda pierwsza wersja nie wypaliła, ale Samsung wcale nie musi spoczywać na laurach - może próbować znowu.

Samsung Galaxy Tab S8 FE

Jakiś czas temu zadebiutowały najnowsze tablety Samsunga, które jeszcze bardziej przesuwają pojęcie tego, jak można używać tabletu do pracy i do zabawy. Z tym że zarówno w tabletach, jak i telefonach, Samsung opracował także świetny sposób zmniejszania ceny swoich flagowych urządzeń przez odbieranie im najmniej potrzebnych elementów i opakowywanie ich w serię SE. Tak właśnie Tab S7 FE stał się świetnym kąskiem. Czekamy więc na jego kolejną wersję - Galaxy Tab S8 FE. Może uda nam się zobaczyć nowy tablet na nadchodzącym wydarzeniu - bezie to nie lada gratka dla fanów tego stylu urządzeń mobilnych.

Samsung Galaxy A54

Samsung może i ma świetne flagowce, ale firma bryluje szczególnie w segmencie średniaków. Galaxy A53 5G był świetnym wyborem, ale nadchodzący Galaxy A54 może go pobić na głowę kilkoma ulepszeniami - aparatem, procesorem i designem. Nowy telefon powinien zadebiutować już niedługo, według wielu przecieków premiera ma nastąpić zdecydowanie wcześniej, niż poprzednia wersja, która weszła na rynek w marcu 2022 roku. Może więc się okazać, że A54 będzie świetną niespodzianką od Samsunga dla osób, którym zależy na praktycznie niemożliwym do pobicia stosunku ceny do jakości tych telefonów ze średniej półki.

Samsung Galaxy S22 FE

Jest jeszcze jeden as w rękawie Samsunga - Galaxy S22 FE. Wiele osób było przekonanych, że telefon został anulowany ze względu na problemy z jego poprzednikiem, który nie mógł zostać wydany na rynek przez dobrych kilka miesięcy. Jednakże ostatnie przecieki sugerują, że Samsung ma zamiar jednak wypuścić swojego flagship killera na rynek jeszcze na początku tego roku. Może więc wersja SE poprzedniego flagowca zadebiutuje ramię w ramię z nową wersją flagowca?