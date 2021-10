Galaxy Unpacked Part 2 - co Samsung chce nam pokazać?

O ile nie wydaje nam się, żeby Samsung był w stanie przebić premiery z sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked, to jesteśmy niezwykle ciekawi, co tym razem zaprezentuje nam koreański producent. Przypomnijmy, że dwa miesiące temu Samsung ogłosił premiery smartfonów Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3 oraz smartwatchy Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.

Teraz koreański gigant zaprasza nas na kolejny, czwarty w tym roku, event, który ma odbyć się w ramach tego cyklu: Galaxy Unpacked Part 2. Wydarzenie to ma odbyć się 20 października. Rozpocznie się o godzinie 16 lokalnego czasu polskiego. Czy Samsung chce w ten sposób przyćmić premiery konkurencji? Przypomnijmy, że 19 października Google ma zamiar zaprezentować nowe smartfony Pixel, a dzień wcześniej Apple zaprezentuje nowe MacBooki.

Ready to explore all the sides that make you, you? A new dimension of possibilities opens this #SamsungUnpacked, October 20, 2021.

