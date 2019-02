Galaxy Unpacked - gdzie można obejrzeć?

Galaxy Unpacked to pokaz, na którym Samsung zaprezentuje wszystkie modele z linii Galaxy S10, a także składany smartfon. Gdzie i kiedy można obejrzeć to wydarzenie?

Transmisja Galaxy Unpacked na żywo rozpocznie się 20 lutego 2019 roku dokładnie o godz. 20:00. Można ją oglądać bezpośrednio u źródła, czyli na stronie Samsunga - kliknij tutaj, aby na nią przejść. Na witrynie znalazł się licznik, odmierzający czas do rozpoczęcia wydarzenia, dzięki czemu możesz sprawdzić w każdej chwili, ile do niego zostało.

Jeśli nie masz na to czasu - żaden problem. Na naszej stronie pojawi się na bieżąco aktualizowany news, w którym zamieścimy wszystkie najważniejsze informacje na temat nowych modeli Samsunga. Dzięki temu nie przegapisz niczego, co warto widzieć na temat Samsung Galaxy S10 oraz składanego smartfona i... czegokolwiek, co jeszcze zostanie dziś pokazane.

Zapraszamy od 20:00!