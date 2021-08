Galaxy Unpacked już jutro! Czego możemy się spodziewać?

Już jutro odbędzie się sierpniowa edycja Galaxy Unpacked. Przedstawiamy wszystko, co Samsung planuje zaprezentować podczas tego wydarzenia.

Po początkowych wahaniach, Samsung potwierdził, że kolejna impreza Galaxy Unpacked odbędzie się 11 sierpnia i będzie przebiegać pod hasłem Otwórz się na więcej.

TM Roh, prezes działu mobilnego Samsunga, zdradził kilka wskazówek na temat tego, czego powinniśmy się spodziewać - pierwszego rysika S Pen dla składanego smartfona, większych i bardziej wytrzymałych ekranów, ulepszonej wielozadaniowości oraz bliższej współpracy z Microsoftem przy tworzeniu oprogramowania.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Choć na jutrzejszym wydarzeniu nie ujrzymy nowego Galaxy Note 21, to wsparcie dla rysika S Pen zostało dodane do Galaxy S21 Ultra i zawita także do Galaxy Z Fold 3. Wyświetlacz wewnętrzny o przekątnej 7,6 cala będzie większy niż jakikolwiek telefon z serii Note do tej pory, dając dodatkowe miejsce do tworzenia notatek lub szkicowania. Mimo wszystko, rysik nie będzie jednak zintegrowany z telefonem tak dobrze, jak ma to miejsce w modelach Note.

Dla przykładu, trzeba będzie naładować go przez USB typu C, zamiast za pomocą wbudowanej przegródki w telefonie. Taki zabieg jest spowodowany brakiem miejsca na rysik wewnątrz telefonu. Zamiast tego, będzie specjalne etui S Pen, które pozwoli nosić rysik razem z telefonem. Wciąż nie jest jasne, czy zewnętrzny 6,2-calowy wyświetlacz będzie obsługiwał rysik, czy nie. Galaxy Z Fold 3 ma obsługiwać aż dwa modele rysika: S Pen Pro (oczekuje się, że będzie kosztował ok. 350 zł) oraz S Pen Fold Edition.

Wewnętrzny wyświetlacz będzie również pierwszym Samsunga, który będzie wyposażony w aparat pod wyświetlaczem. Ma on robić zdjęcia w rozdzielczości 4 MP. Zewnętrzny wyświetlacz będzie miał typowy aparat z dziurką o (10 MP). Jeśli chodzi o główny aparat w Galaxy Z Fold 3, spodziewamy się ponownie zobaczyć potrójny aparat 12 MP (szeroki, ultra szeroki, telefoto).

Składany smartfon napędzany będzie przez Snapdragona 888 i (w zależności od regionu) Exynosa 2100. Chipset powinien cieszyć się lepszym chłodzeniem niż w S21 Ultra. Pojemność baterii wyniesie 4,400 mAh i co ciekawe, jest to nieco mniej niż w poprzednim modelu. Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 będą pierwszymi składanymi telefonami, które będą posiadać wodoodporność z oceną IPX8 (do 1 m głębokości przez 30 minut lub więcej).

Według najnowszych wycieków dotyczących cen, Samsung Galaxy Z Fold 3 (256 GB) będzie kosztować w Europie 1,900 Euro / 2,000 Euro (około 9000 zł). Będzie też model o pojemności 512 GB za około 120 Euro więcej (około 550 zł).

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 3 powinien być mniejszy niż jego poprzednik, przy jednoczesnym zachowaniu pojemności baterii na poziomie 3300 mAh. W tym roku Samsung może również zwiększyć prędkość ładowania przewodowego do 25 W (choć niektóre plotki mówią, że to nadal będzie 15 W). Ta sama ładowarka 25 W co dotychczas będzie dołączona do zestawu.

Flip zachowa swój wewnętrzny rozmiar ekranu (6,7 cala), ale zewnętrzny wyświetlacz będzie teraz znacznie bardziej użyteczny, gdyż jego przekątna wyniesie 1,9 cala (będzie w stanie zmieścić kilka linii tekstu zamiast kilku słów). Nie zmienia się natomiast aparat, telefon otrzyma znaną już podwójną konfigurację 12 MP (plus 10 MP kamerka selfie wewnątrz). Telefon ten będzie również napędzany przez chipset Snapdragon 888. Nie jest jasne jednak, czy będzie dostępny wariant z Exynosem.

Samsung wypuści ciekawy zestaw etui dla Galaxy Z Flip 3, w tym kilka (wegańskich) skórzanych, silikonowych i przezroczystych opcji. Ceny smartfona zaczynają się od 1,100 Euro (około 5000 zł) za model 128 GB, natomiast za wariant 256 GB dopłacimy 50 Euro (około 230 zł).

Samsung Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic

Samsung zaprezentuje dwa inteligentne zegarki - Galaxy Watch 4 Classic z obracającą się ramką oraz bardziej sportowy (bez ramki) model Galaxy Watch 4. Oba będą występować w dużym i małym rozmiarze z wyświetlaczami o przekątnej odpowiednio 1,36 cala i 1,19 cala (rozdzielczość 450 x 450 px w obu przypadkach). Ich czas pracy na baterii powinien wynosić do 7 dni, wszystko dzięki ogniwu o pojemności 361 mAh w większych modelach i 247 mAh w mniejszych.

Modele Classic będą wykonane ze stali nierdzewnej i będą mierzyć 46 mm oraz 42 mm średnicy. Te sportowe opcje będą aluminiowe, a ich rozmiary nieco mniejsze: 44 mm i 40 mm. Oba modele będą posiadać Gorilla Glass DX nad wyświetlaczem, a także certyfikat IP68.

Po latach pracy w oparciu o Tizen OS, nowe zegarki z serii Galaxy Watch wrócą do Wear OS, choć z nową nakładką o nazwie One UI Watch 3.5. Oznacza to, że aplikacje Google (np. Mapy) będą dostępne na zegarkach z serii Galaxy Watch 4, podobnie jak Asystent Google (i Bixby). Samsung Health pomoże liczyć kroki, monitorować tętno i poziom tlenu we krwi (SpO2). Zegarki będą oferować funkcję EKG, a także będą w stanie analizować skład ciała użytkownika.

Seria Galaxy Watch 4 będzie zasilana przez chipset Exynos W920, który jest opisany jako posiadający 1,25 razy szybsze czasy przetwarzania w porównaniu do Exynos 9110 i 8,8 razy płynniejsze działanie grafiki. Układ będzie podłączony do 1,5 GB pamięci RAM i podwojonej, względem poprzednika, pamięci masowej (16 GB). Europejskie ceny mają rozpocząć się od 280 Euro (około 1200 zł) dla modelu 40 mm i 310 Euro (około 1400 zł) dla 44 mm. Wersja Classic będzie wyceniona na 380 Euro (około 1700 zł) w przypadku wersji 42 mm, natomiast ta większa - na 410 Euro (około 1900 zł).

Samsung Galaxy Buds 2

Nowy zestaw słuchawkowy TWS firmy Samsung, Galaxy Buds 2, będzie wyposażony w aktywną redukcję szumów (ANC) z 3 mikrofonami na każdą słuchawkę. Żywotność baterii dla samych wkładek będzie wynosić 5 godzin z włączonym ANC lub 8 godzin bez tej funkcji, a etui doda zapewni dodatkowe 13 / 20 godzin więcej. Ładowanie słuchawek przez jedynie 5 minut ma zapewnić prawie godzinę czasu słuchania. Bezprzewodowe ładowanie Qi uzupełnia port USB typu C.

Buds 2 będą wyposażone w dwa przetworniki na jedną słuchawkę - 11-milimetrowy "woofer" i 6,5-milimetrowy "tweeter".Wkładki będą miały błyszczące wykończenie i stopień wodoodporności IPX7. Ponadto, obsługa Bluetooth 5.2 będzie dostarczana z nową metodą parowania, która nie wymaga od użytkownika wyjmowania słuchawek z etui. Galaxy Buds 2 będą dostępne w cenie 160 Euro (około 730 euro).

Samsung Galaxy S21 FE

Wciąż nie dostaliśmy żadnych informacji na temat planowanej premiery Galaxy S21 FE. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on zaprezentowany podczas jutrzejszego wydarzenia.

Jak oglądać Galaxy Unpacked?

Wszystkie sposoby na oglądanie jutrzejszego wydarzenia Galaxy Unpacked znaleźć można tutaj.