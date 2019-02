Galaxy Unpacked - składany smartfon Samsunga na filmiku

Podczas Galaxy Unpacked Samsung zaprezentuje wyczekiwany model S10. Ale na zajawce tego wydarzenia pokazany został składany smartfon. Czy to może być S10?

Przypomnę, że Galaxy Unpacked odbędzie się 20 lutego w San Francisco. Samsung umiejętnie podgrzewa atmosferę, a jego wietnamski oddział wypuścił na swoim kanale YouTube zajawkę tego wydarzenia, na którym widzimy kilka różnych postaci - dziewczynka ma w kieszeni plecaka wystający tył smartfona z podwójnym aparatem, a stojąca na tle miasta kobieta trzyma w dłoniach coś, co wygląda jak składany smartfon. Filmik został szybko usunięty (czyżby celowy "wyciek"?), jednak w internecie nic nie ginie i możemy oglądać go na innych kanałach.

Trzeba zauważyć, że na nagraniu widzimy kilka raczej przyszłościowych koncepcji, a to, co kobieta trzyma w dłoni, może być po prostu smartfonem w etui imitującym ekran prawdziwego urządzenia. Jednak jest pewno "ale". Po pierwsze - wiemy (a i producent tego nie ukrywa), że Samsung pracuje nad takim modelem. Po drugie - z oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli firmy wiemy również, że wyświetlacz po złożeniu będzie tylko częściowo na przedzie, a częściowo wewnątrz. I urządzenie w praktyce może wyglądać właśnie tak, jak widzimy to filmiku.

Jak będzie naprawdę? Tego dowiemy się równo za 18 dni, podczas wspomnianego Galaxy Unpacked. Jednak weźmy pod uwagę, że Samsung nie jest jedynym producentem smartfonów, który chce mieć składane modele. Pracuje nad nimi Oppo, Huawei, a także Xiaomi - ten ostatni ma już nawet swoje prototypy, a na tej stronie zobaczycie filmik prezentujący składany smartfon Xiaomi.

Wszystko więc wskazuje na to, że będzie to przyszłość smartfonów - czy się to komuś podoba, czy nie. A wszystkie znane nam jak dotąd fakty na temat nadchodzącego Samsung Galaxy S10 znajdziesz na tej stronie.