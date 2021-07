Galaxy Watch 3 dostał znaczącą aktualizację

Najnowsza łatka do Galaxy Watch 3 wprowadza optymalizację monitorowania poziomu tlenu we krwi.

Samsung rozpoczął wdrażanie kolejnej godnej uwagi aktualizacji dla Galaxy Watch 3. Co ciekawe, ma to miejsce tylko tygodnie przed bardzo oczekiwaną premierą jego następcy. Zidentyfikowany jako wydanie R845FXXU1DUE4, nowy patch został zauważony po raz pierwszy w ten weekend w Indiach. Wśród garści różnych ulepszeń, zauważono optymalizacje ukierunkowane na wbudowany monitor tlenu we krwi (SpO2).

Nowa aktualizacja Galaxy Watch 3 sprawia również, że smartwatch będzie o wiele bardziej dostępny, poprzez dodanie wsparcia dla komend głosowych podczas korzystania ze słuchawek. W ten sposób usprawniono szereg przypadków użycia tego zegarka i podkreślono autonomiczny charakter urządzenia.

Zobacz również:

Aktualizacja zajmuje podobno nieco poniżej 80 MB i powinno sprawić, że doświadczenie płynące z korzystania ze smartwatcha Galaxy Watch 3 będzie o wiele bardziej stabilne. Już teraz można sprawdzić, czy pobranie jej jest dostępne w Twojej okolicy poprzez aplikację Galaxy Wearable.