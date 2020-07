Galaxy Watch 3 na nowych materiałach, premiera już w lipcu?

Jeśli chcecie zobaczyć jak Galaxy Watch 3 wygląda na żywo, to mamy dla was nowe zdjęcia smartwatcha.

Na temat Galaxy Watch 3 wiemy już niemal wszystko. Praktycznie co kilka dni pojawiają się nowe informacje na temat nowej generacji smart zegarka od Samsunga. Do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia urządzenia, tym razem prezentujące zegarek "na żywo". Oznaczać to może tylko jedno - premiera Galaxy Watch 3 jest bliżej niż nam się wydawało.

Galaxy Watch 3 - co wiemy do tej pory?

Samsung Galaxy Watch 3 będzie dostępny w dwóch rozmiarach - 41 mm i 45 mm. Na rynku ma się pojawić co najmniej dziewięć wariantów urządzenia, różniących się m.in. materiałami, z których będą wykonane, paskami a także łącznością (Bluetooth/LTE). Przewiduje się, że ceny smartwatcha, w zależności od wybranego modelu, będą się wahać od 400 do 600 dolarów (~1580 - 2370 zł).

Jeśli chodzi o specyfikację, to możemy się spodziewać, iż Galaxy Watch 3 wyposażony zostanie w procesor Exynos 9110 (czyli dokładnie ten sam, który znajduje się w Galaxy Watch Active 2). We wnętrzu zegarka znalazło się również miejsce dla: 1 GB pamięci RAM, 8 GB przestrzeni na dane oraz baterii o pojemności 247 (dal modelu 41 mm) lub 350 mAh (45 mm). Jeśli chodzi o sensory to nie zabraknie oksymetru oraz EKG. Całość działać będzie pod kontrolą systemu Tizen 5.5 OS.

Choć Samsung wciąż nie zdradził daty premiery urządzenia, to liczne źródła podają, że może do niej dojść już 22 lipca, czyli znacznie wcześniej niż do tej pory sądziliśmy.

