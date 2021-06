Galaxy Watch 3 nie dostanie One UI Watch

Samsung zaprezentował One UI Watch na wczorajszej konferencji MWC 2021. Niestety, nowy system pojawi się dopiero wraz z Galaxy Watch 4, co oznacza, że starsze modele nie dostaną aktualizacji do nowego oprogramowania.

Galaxy Watch 3 bez aktualizacji do One UI Watch Źródło: Samer Khodeir / Unsplash

Samsung potwierdził, że zapewni do 3 lat aktualizacji oprogramowania dla smartwatchy opartych na systemie Tizen. Obejmuje to modele od Galaxy Watch Active do Galaxy Watch 3. To jedynie potwierdza, że firma nie ma planów uaktualnienia już istniejących zegarków do nowej platformy One UI Watch, nawet jeśli sprzęt ją obsługuje. Właściciele Galaxy Watch 3 będą szczególnie zmartwieni tym faktem, szczególnie, że jego premiera miała miejsce mniej niż rok temu.

Jest to dość dziwny zabieg, gdyż takiej aktualizacji nie dostają zazwyczaj urządzania, które są na rynku przynajmniej od kilku lat. Wygląda jednak na to, że sam Google może być temu przeciwny. Firma ma także zabraniać aktualizacji do już istniejących smartwatchy, innych niż seria Galaxy Watch.

Starsze modele Galaxy Watch dostaną 3 letnie wsparcie dla systemu Tizen Źródło: Samsung

Co prawda, urządzenia Samsunga oparte na systemie Tizen już są wyposażone w wiele wspaniałych funkcji. Pomimo braku aktualizacji do One UI Watch, użytkownicy starszych modeli nie zostaną pozostawieni sami sobie. Samsung poinformował, że będzie aktualizować oprogramowanie Tizen przez następne 3 lata, a w tym czasie doda kilka nowych funkcji. Niestety nie będą to wielkie zmiany, gdyż większość nowych funkcji będzie dostępnych jedynie na nowym zunifikowanym systemie, w tym wsparcie dla aplikacji na Androida.

Nie jest to z pewnością sytuacja idealna - pomimo wieloletniego wsparcia dla systemu Tizen, posiadacze Galaxy Watch 3 i starszych modeli będą musieli obejść się smakiem. Na wydarzeniu Samsunga podczas MWC 2021 nie doczekaliśmy się jednak długo wyczekiwanej premiery wspomnianego Galaxy Watch 4. Natomiast dostaliśmy informację, że odbędzie się ona podczas Samsung Unpacked 2021 w sierpniu.