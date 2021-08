Galaxy Watch 4 - Google Assistant dołączy do Bixby

Biorąc pod uwagę wspólną pracę Samsunga i Google nam nowym system zasilającym serię Galaxy Watch 4, można śmiało założyć, ż najnowsze smartwatche będą wspierać asystentów głosowych obu firm.

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic będą pierwszymi smartwatchami Samsunga od wielu lat, które będą oparte na innym systemie operacyjnym niż Tizen OS. Producent zrezygnował z niego na rzecz Wear OS 3 oraz nakładki One UI Watch. Z racji owocnej współpracy z Google oraz faktu, że to właśnie system tej firmy będzie zasilać najnowsze smartwatcha technologicznego giganta z Korei, wszystko wskazuje na to, że seria Galaxy Watch 4 będzie wspierać asystenta głosowego Google Assistant.

W rzeczywistości, zgodnie z ostatnim tweetem leakstera o nicku Snoopy, Galaxy Watch 4 będzie obsługiwać zarówno Asystenta Google oraz Bixby do Samsunga. Ta informacja jest dodatkowo wspierana przez ostatni wyciek arkuszu specyfikacji smartwatcha i - szczerze mówiąc - jest to dość duża sprawa.

Zobacz również:

Also: Google Assistant or Bixby — Snoopy (@_snoopytech_) August 2, 2021

Do tej pory seria Galaxy Watch oferowała jedynie Bixby. Asystent Google'a nie był możliwy do uzyskania legalnymi sposobami, natomiast Alexa Amazona jest dostępna poprzez aplikację ze Sklepu Play, choć jej implementacja pozostawia wiele do życzenia. Czas pokaże, czy użytkownicy będą mogli zmienić domyślnego asystenta. Nawet jeśli seria Galaxy Watch 4 będzie posiadać zarówno Google Assistant i Bixby, nie ma dowodów na to, aby potwierdzić, czy użytkownicy będą mieli możliwość wyboru domyślnego wirtualnego asystenta między tymi dwoma.

Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu podczas Galaxy Unpacked. Wydarzenie odbędzie się 11 sierpnia w środę, a oprócz najnowszy smartwatchy, Samsung przedstawi również Galaxy Z Fold 3 i Flip 3, a także Galaxy Buds 2.