Galaxy Watch 4 czy Galaxy Watch 3? Który model smartwatcha wybrać?

Wraz pojawieniem się na rynku Galaxy Watch 4, pojawiło się także pytanie, czy warto zainwestować w nowy model smartwatcha od Samsunga?

Spis treści

Galaxy Watch 3 przywrócił coś, czego fanom smartwatchów Samsunga brakowało przez kilka lat - fizyczną obrotową ramkę. Urządzenie oferowało także kilka nowych funkcji związanych ze zdrowiem, takich jak wykrywanie upadku i pomiar nasycenia krwi tlenem.

Wraz z nadejściem Galaxy Watch 4, Samsung dokonał jednych z największych ulepszeń względem swoich smartwatchy w ostatnich latach. Najnowszy inteligentny zegarek firmy jest również zasadniczo zupełnie inny, niże jego poprzednicy - działa w oparciu o system Android (zamiast Tizen).

Zobacz również:

Galaxy Watch4 / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Watch 4 kontra Galaxy Watch 3

Samsung oferuje swój nowy smartwatch w dwóch modelach - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Specyfikacja i funkcje są dokładnie takie same w obu urządzeniach. Jedyną różnicą jest fizyczna obrotowa ramka, która jest obecna tylko w wersji Classic.

Galaxy Watch 4 Classic jest dostępny w dwóch rozmiarach: 42 mm (1,19 cala) i 46 mm (1,36 cala). Są to wymiary nieco mniejsze, niż w przypadku zeszłorocznego modelu. Galaxy Watch 3 oferował rozmiary 41 mm (1,2 cala) i 45 mm (1,4 cala). Pomimo niewielkiej różnicy, trzeba przyznać, że oba nowe modele są smuklejsze niż Galaxy Watch 3.

Galaxy Watch4 / fot. Paweł Goryniak

Warto również zauważyć, że Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic mają znacznie wyższą rozdzielczość wyświetlaczy. Są także pierwszymi smartwachami Samsunga, które posiadają nowy procesor wykonany przy pomocy technologii 5 nm - Exynos W920.

Procesor ten jest o 1,25 raza szybszy i może pochwalić się nawet 10 razy płynniejszą grafiką. Nowe smartwatche mają również więcej pamięci RAM, a dokładniej 1,5 GB w porównaniu do 1 GB na Galaxy Watch 3. Mogą także pochwalić się podwojoną pamięcią wewnętrzną - 16 GB w porównaniu do 8 GB na ustępującym modelu.

Ekran Galaxy Watch4 / fot. Paweł Goryniak

Nowy sensor 3-w-1 BioActive pozwala na lepsze monitorowanie funkcji życiowych i aktywności fitness, które nie były obecne w poprzednich modelach. Obejmuje to szczegółową analizę składu ciała, ulepszone śledzenie fitness, zaawansowane zarządzanie snem z wykrywaniem chrapania i ciągłe śledzenie natlenienia krwi. Jest to dodatek do wszystkich funkcji, które można znaleźć na Galaxy Watch 3, takich jak EKG.

Ponieważ Galaxy Watch 4 działa na nowej platformie Wear OS, opracowanej wspólnie z Google, jest również w stanie uruchomić aplikacje kierowane na Androida. To daje mu dużą przewagę nad Galaxy Watch 3, który działa na systemie Tizen, co z góry utrudnia lub całkowicie uniemożliwia korzystanie z usługi i aplikacji Google.

Sensor BioActive / fot. Paweł Goryniak

Werdykt

A zatem, który smartwatch wybrać? Prosta zasada mówi: "jak nowe, to lepsze" i czy tego chcemy czy nie, tak też jest w tym przypadku. Pod właściwie każdym względem, Galaxy Watch 4 detronizuje zeszłoroczny model inteligentnego zegarka od Samsunga. Jeśli jest to pierwsze urządzenie tego typu w Twojej kolekcji, na pewno nie będziesz zawiedziony.

Nie oznacza to jednak, że Galaxy Watch 3 nadaje się już do śmieci. Wręcz przeciwnie, to wciąż znakomity smartwatch, który jeszcze do niedawna oferował topowe funkcje i rozwiązania technologiczne. Miłą informacją, dla obecnych posiadaczy tego modelu, jest również fakt, że Samsung zadeklarował wsparcie dla Galaxy Watch 3 przez następne 3 lata. Aktualizacje mają oferować poprawki dotyczące bezpieczeństwa oraz wdrażanie pomniejszych nowych funkcji z poziomu systemu.