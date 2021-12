Galaxy Watch 4 - nowości i aktualizacje po premierze [15.12.2021]

Samsung zaprezentował swój najnowszy smartwatch - Galaxy Watch 4. W tym miejscu zbieramy wszystkie przeszłe przecieki oraz najnowsze informacje na temat tego urządzenia.

Spis treści

Galaxy Watch 4 - data premiery

Patrząc na premiery poprzednich modeli Galaxy Watch, można spodziewać się że najnowszy model zadebiutuje w okresie od kwietnia do sierpnia tego roku. Leakster o pseudonimie Ice Universe uważa, że premiera zarówno Galaxy Watch 4, jak i Galaxy Watch Active 4, będzie miała miejsce w drugim kwartale 2021 (między kwietniem a czerwcem). Te daty byłyby lekkim zaskoczeniem, ponieważ odbyłyby się nieco wcześniej niż mogłoby się spodziewać, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasowy harmonogram wydawniczy.

Zaprzecza temu jednak raport SamMobile - tegoroczny model Galaxy Watch podobno ma zostać wydany w trzecim kwartale 2021 roku. Miałoby się to odbyć w okresie pomiędzy lipcem a wrześniem, a premiera zbiegłaby się z Galaxy Z Flip 2/3 i Galaxy Z Fold 3, co jest zgodne z poprzednimi wydaniami.

Q2 — Ice universe (@UniverseIce) March 6, 2021

Galaxy Watch 4 - cena

O ile Samsung nie przyjmie innej taktyki, niż w przypadku zeszłorocznego modelu inteligentnego zegarka, prawdopodobnym jest, że tegoroczny podstawowy model będzie wyceniony mniej więcej na równi z obecnym modelem premium. Dla porównania, Galaxy Watch 3 występuje w dwóch rozmiarach - 41 mm i 45 mm oraz z Bluetooth lub Bluetooth + LTE. Modele kosztują od 1300 zł do 2300 zł (wersja tytanowa jest najdroższa).

Galaxy Watch Active 4 prawdopodobnie straci koronę i będzie miał bardziej elegancki, mniej krzykliwy design oraz niższą cenę. Model ten pierwotnie kosztował 800 zł, natomiast teraz można go kupić za kwotę 500 zł. Galaxy Watch Active 2 znajdziemy od ok. 800 zł. W zależności od zestawu i oferowanych funkcji, tegoroczny model inteligentnego zegarka może być odpowiednio droższy.

Galaxy Watch 4 - Wear OS

Pierwszy wyciek również pochodzi od Ice Universe, który powiedział "nowy zegarek Samsunga będzie korzystać z systemu Android, tym samym zastąpi dotychczasowy system Tizen", który został później potwierdzony przez innego leakstera na Twitterze.

Na konferencji deweloperskiej Google I/O 2021 w połowie maja, Google oficjalnie ogłosiło, że pracuje z Samsungiem nad połączeniem Wear OS i Tizen OS w jedną platformę. Samsung następnie potwierdził, że następny Galaxy Watch będzie posiadać dodatkowe funkcje wellness i fitness dostarczone przez Fitbit, który jest teraz częścią Google. Żadna z firm nie nadała jednak tej fuzji właściwej nazwy, zamiast tego posługują się po prostu nazwą Wear.

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Galaxy Watch 4 - design

Cieńsza konstrukcja Galaxy Watch 3 już sprawiała, że zegarek był smuklejszy i bardziej elegancki w porównaniu do swojego poprzednika z 2018 roku. Spodziewamy się jednak, że wersja z 2021 roku pójdzie o krok dalej - zarówno pod względem wagi, jak i grubości. Oczywiście zakładając, że takie posunięcie nie wpłynie na wydajność i żywotność baterii.

Ostatni przeciek sugeruje, że tak właśnie może być. Firma 3C certyfikowała baterię o pojemności 240 mAh dla jeszcze nienazwanego urządzenia Samsunga o nazwie kodowej SM-R880. Powszechnie uważa się, że jest to mniejsza wersja Galaxy Watch 4 o rozmiarze 41 mm, co - jeśli jest prawdą - oznaczałoby zmniejszenie pojemności baterii o 7 mAh w porównaniu do poprzednika. Powyższy tweet wspomina również o węższych ramkach, choć to prawdopodobnie dotyczy tylko Galaxy Watch Active 4.

Galaxy Watch 4 - materiały konstrukcyjne

Stal i aluminium były preferowanymi materiałami do produkcji zegarków przez Samsunga od kilku lat. Apple Watch i produkty takie jak Huawei Watch GT 2 Pro posiadają obudowy stworzone z tytanu, dlatego miło byłoby zobaczyć rozszerzoną gamę materiałów w przypadku najnowszego modelu Galaxy Watch. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż Samsung posiada teraz tytanowy wariant Galaxy Watch 3 w swojej ofercie.

Post Ice Universe, który ujawnił nazwę TizenWear OS, konkretnie wspomniał o "doskonałej fakturze ramki, która prawdopodobnie jest stopem tytanu". Jednak inny uznany leakster, Roland Quandt, odpowiedział na tweeta z następującą informacją (aluminium i stal nierdzewna):

1 model Aluminum, 1 model stainless steel. — Roland Quandt (@rquandt) May 19, 2021

Galaxy Watch 4 - funkcje

Galaxy Watch 3 posiada EKG, monitorowanie tętna oraz ciśnienia krwi i tlenu we krwi, dzięki czemu może konkurować z najnowszym modelem Apple Watch. Niestety nie wszystkie z tych funkcji monitorowania zdrowia są dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ nie uzyskały certyfikacji od organów służby zdrowia z konkretnych krajów. Jeśli Samsung pracuje nad uzyskaniem zatwierdzenia dla tej technologii w Galaxy Watch 4 przed jego uruchomieniem, więcej użytkowników na całym świecie będzie w stanie uzyskać funkcjonalność, której właściciele Galaxy Watch 3 nie dostaną.

Każde poprzednie modele zegarków od Samsunga miały być wytrzymałe , ale pomimo ich przeznaczenia jako trackery fitness - nawet seria Watch Active - nie były szczególnie trwałe. Biorąc przykład z innych smart urządzeń - takich jak Amazfit T-Rex, czy własnego tabletu Galaxy Tab Active - firma ma szansę trafić do szerszej grupy użytkowników, pod warunkiem, że ulepszy trwałość swojego nowego produktu.

AKTUALIZACJA 15.06.2021

Galaxy Watch 4 - czy właśnie poznaliśmy datę premiery?

O to najbardziej prawdopodobna data premiery serii Galaxy Watch 4 - 28 czerwca 10:15 czasu lokalnego/19:15 czasu polskiego.

Podczas gdy koreańska firma oficjalnie wycofała się z fizycznej obecności na targach Mobile World Congress w tym roku, nadal zamierza w nich uczestniczyć. SamMobile zauważył zapis o wirtualnej sesji w agendzie prowadzonej przez Samsunga, która miałaby się odbyć w dniu otwarcia (28 czerwca) pokazu. Jej nazwa brzmi Galaxy Ecosystem / New Watch Experience / Mobile Security.

Aby uniknąć nieporozumień związanych z tym, czy Samsung ma na myśli watch (ang. "zegarek" lub "oglądać") w kontekście swoich telewizorów, a nie smartwatchów, opis wydarzenia zawiera również zdanie:

We're reimagining smartwatches, creating new opportunities for both developers and consumers.

Powyższy cytat można przetłumaczyć na:

Na nowo wyobrażamy sobie smartwatche, tworząc nowe możliwości zarówno dla programistów, jak i konsumentów.

Istnieje jednak szansa, że może to być po prostu ujawnienie owoców pracy nad połączeniem Tizen OS oraz Wear OS w jedno oprogramowanie. Jeśli 28-go czerwca zostanie zaprezentowane tylko nowy Watch OS, to następnie 3 sierpnia wygląda jak najbardziej prawdopodobna data premiery nowego Galaxy Watch. Zdaje się to również potwierdzać Max Weinbach z Android Police, który zamieścił poniższy wpis na swoim profilu na Twitterze.

Announced* — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 14, 2021

Jon Prosser - uznany tipster znany z niezawodnych przewidywań względem sprzętu Apple - zasugerował również, że podczas gdy smartwatche mogą być ujawnione 3 sierpnia, nie trafią na rynek aż do 11 sierpnia.

Dla kontekstu, względem przypuszczeń na temat możliwej daty premiery najnowszego Galaxy Watch: zarówno oryginalny Galaxy Watch, jak i Galaxy Watch 3 miały swoją premierę w sierpniu danego roku, natomiast Galaxy Watch Active i Active 2 zmieniły zasadę, dzięki czemu ich debiuty miały miejsce w kwietniu i wrześniu tego samego roku (2019).

Galaxy Watch 4 - tegoroczne modele Galaxy Watch uzyskały certyfikat FCC przed premierą

Oczekuje się, że Samsung zaprezentuje dwa nowe smartwatche - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 - wraz z następną generacją składanych smartfonów i bezprzewodowych słuchawek dousznych. Ja podaje 91mobiles i MySmartPrice, przed swoją premierą w sierpniu, dwa smartwatche otrzymały niezbędne certyfikaty od FCC, a dzięki temu zbliżyły się do oficjalnego debiutu.

Warianty Wi-Fi i LTE tegorocznych modeli Galaxy Watch otrzymały certyfikaty FCC, ujawniając informacje o swoich bateriach, funkcjach łączności oraz integracji z bezprzewodowymi ładowarkami Qi. Wersja z Wi-Fi Galaxy Watch 4 ma numer modelu SM-R880, podczas gdy wariant LTE otrzymał numer SM-R885. Model Active 4 w wariancie Wi-Fi nosi numer SM-R870, a jego wariant LTE - SM-R875.

Galaxy Watch 4 - Wi-Fi, LTE, Bluetooth

Idąc przez informacje obecne w dokumentach certyfikacyjnych FCC, oba nadchodzące smartwatche od Samsunga posiadają jednozakresowe Wi-Fi b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, NFC i bezprzewodowe ładowanie. Ich warianty LTE obsługują wiele pasm komórkowych i połączenia głosowe. Wszystkie smartwatche z serii Galaxy Watch 4 wykorzystują baterie ATL i Samsung SDI oraz są dostarczane z adapterami do ładowania bezprzewodowego.

Galaxy Watch 4 - Wear OS zamiast Tizen OS

Samsung potwierdził, że wszystkie jego przyszłe smartwatche, w tym tegoroczne modele, będą działać pod kontrolą systemu operacyjnego Wear OS zamiast Tizen.

Galaxy Watch 4 - potwierdzone funkcje i bateria Galaxy Watch Active 4

Oczekuje się, że tegoroczne modele Galaxy Watch 4 będą wyposażone w okrągłe ekrany Super AMOLED, akcelerometr, barometr, kompas, żyroskop, monitor tętna, czujnik SpO2, wykrywanie upadku i śledzenie snu. Galaxy Watch Active 4 jest zasilany przez baterię o pojemności 247 mAh. Nie zostało to opisane, aczkolwiek możemy spodziewać się również stopnia ochrony IP68 oraz Samsung Pay.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Galaxy Watch 4 - tegoroczne modele Galaxy Watch uzyskały certyfikaty MTC

Dzisiaj udostępniono certyfikaty MTC (Ministerstwo Transportu i Komunikacji) dotyczące serii Galaxy Watch 4, co ponownie tylko potwierdza, że premiera tegorocznych smartwatchów jest coraz bliżej.

Certyfikat MTC Certyfikat MTC

Listy nie ujawniają zbyt wiele informacji na temat urządzeń, ale oczekuje się, że dostaniemy dwa rozmiary ekranu. Watch 4 będzie miał ekran o rozmiarach 42 mm i 46 mm, natomiast wersja Active - 40mm i 42mm.

Certyfikat MTC Certyfikat MTC

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Samsung MWC 2021 odsłoni przyszłość smartwatchów

Samsung od lat pokazuje nowe produkty na corocznych targach Mobile World Congress w Barcelonie. W 2020 roku nikt nie miał na to szansy, gdyż MWC zostało odwołane z powodu pandemii. Organizatorzy przywrócili jednak wydarzenie w tym roku. Samsung nie zorganizował osobiście imprezy premierowej od czasu eventu Galaxy S20 w lutym 2020 roku. Firma dość wcześnie potwierdziła też, że nie będzie osobiście uczestniczyć na MWC 2021 - odbędzie się jednak wirtualne wydarzenie na żywo.

Niektórzy mogą być zdezorientowani, dlaczego MWC odbywa się o tej porze roku. Tradycyjnie, to wydarzenie odbywa się w ostatnim tygodniu lutego. Organizatorzy przesunęli je na ostatni tydzień czerwca, aby sytuacja z COVID mogła się trochę uspokoić. Mimo, że MWC 2021 jest wydarzeniem osobistym, Samsung potwierdził, że nie będzie obecny na miejscu - firma zdecydowała się na wirtualny występ. Samsung podał też dziś kilka szczegółów na temat tego, czego możemy spodziewać się zobaczyć podczas streamu na żywo.

Firma pokaże, jak ekosystem połączonych urządzeń Galaxy wzbogaca życie ludzi. Samsung ma również odsłonić "swoją wizję przyszłości dla smartwatchów". Zostało to już potwierdzone podczas Google I/O wcześniej w tym miesiącu, że następne smartwatche Samsunga będą działać na nowej zunifikowanej platformie Wear, która została zbudowana wraz z Google. Z drugiej stron, nadchodzące smartwatche nie będą działać na platformie Tizen od firmy Samsung.

MWC 2021

Być może dowiemy się więcej o tej platformie, możliwościach, jakie daje ona deweloperom i nowych doświadczeniach, jakie zaoferuje użytkownikom. Jest bardzo mało prawdopodobne, że Galaxy Watch 4 zostanie zaprezentowany na tym etapie. Oczekuje się, że zostanie on zaprezentowany wraz z Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 w sierpniu.

Wydarzenie na żywo z MWC 2021 można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube firmy o godzinie 19:15 w dniu 28 czerwca.

AKTUALIZACJA 23.06.2021

Galaxy Watch 4 - do sieci trafiły nowe rendery

Samsung zamierza zaprezentować w tym roku dwa nowe smartwatche. Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 będą następcami świetnie przyjętych modeli Galaxy Watch 3 i Galaxy Watch Active 2, a także będą pierwszymi smartwatchami Samsunga, które od nowości zaoferują WearOS od Google. Mnóstwo szczegółów na ich temat pojawiło się już w sieci, o czym pisaliśmy powyżej. Natomiast dzisiaj pojawiły się nowe, świetnie zapowiadające się rendery tegorocznego modelu Galaxy Watch Active.

Render Samsung Galaxy Watch 4 Active Źródło: GizNext Render Samsung Galaxy Watch 4 Active Źródło: GizNext Render Samsung Galaxy Watch 4 Active Źródło: GizNext

Jak widać na renderach, tegoroczny model Samsung Galaxy Watch Active 4 może pochwalić się nowym wzornictwem w porównaniu do swojego poprzednika. Można zauważyć, że gumowy pasek łączy się z zegarkiem obok cieńszych, ostrzejszych i bardziej wystających przycisków fizycznych. Potwierdzają one również to, co właściwie nie wymagało potwierdzenia: Galaxy Watch Active 4 nie ma fizycznego obracania ramki i możliwe jest, że Samsung zaimplementuje cyfrowy odpowiednik tej funkcji w wersji WearOS, tak jak ma to miejsce na TizenOS. Ponadto, rama nowego Samsung Galaxy Watch Active 4 będzie wykonana z aluminium. Smartwatch zaoferuje dwie opcje rozmiarowe - 40mm i 44mm.

Samsung Galaxy Watch 2 Active Źródło: GizNext Render Samsung Galaxy Watch 4 Active Źródło: GizNext

Odnośnie wariantów kolorystycznych, możemy powiedzieć już teraz, że złoty wariant pokazany w renderach będzie się różnić od premierowej wersji. Kolor będzie bardziej zbliżony do różowego złota, podobnego do tego, jaki widzieliśmy na poprzednich modelach Galaxy Watch. Będą oczywiście inne opcje kolorystyczne, takie jak: biały, zielony, czarny i srebrny. Dostaniemy dość duży wybór, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wersje kolorystyczne Samsung Galaxy Watch 4 Active Źródło: GizNext

Dodatkowo warto wspomnieć o funkcjach zegarka. Według źródeł, nowy Samsung Galaxy Watch Active 4 będzie działać w oparciu o nowy system WearOS od Google. Smartwatch będzie zasilany przez nowy procesor 5nm, a jego wyświetlacz będzie posiadać bardzo wąskie ramki i ochronne płaskie szkło 2D.

AKTUALIZACJA 25.06.2021, godz. 11:00

Galaxy Watch 4 pomoże Ci w osiągnięciu swoich celów związanych ze spalaniem tłuszczu

Samsung ma zaprezentować Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 na początku sierpnia 2021 roku. Oba smartwatche będą działać na platformie WearOS następnej generacji od Google i będą wyposażone w skórkę OneUI. Podczas gdy większość funkcji nadchodzących modeli zostało już opisanych w sieci, teraz na świat wyszła informacja o kolejnej z nich.

Galaxy Watch 4 podobno ma posiadać czujnik BIA (Bio-Electrical Impedance Analysis), który może mierzyć skład tłuszczu w ciele użytkownika. Informacja ta została ujawniona przez tipstera, Maxa Weinbacha. Czujnik BIA może wyświetlać procent tłuszczu w organizmie użytkownika w stosunku do beztłuszczowej masy ciała. Jest to istotna część oceny stanu zdrowia i odżywiania danej osoby.

Galaxy Watch4. BIA sensor. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 25, 2021

Galaxy Watch 4 - jakich specyfikacji możemy się spodziewać?

Wcześniej w tego roku pojawiły się plotki, że Galaxy Watch 4 będzie wyposażony w pomiar stężenia glukozy we krwi, co może być bardzo pomocne dla tych, którzy cierpią na cukrzycę. Jednak funkcja ta została podobno porzucona z nieznanych powodów. Patrząc na poprzednie przecieki i raporty, Galaxy Watch 4 będzie miał okrągły wyświetlacz Super AMOLED, akcelerometr, barometr, żyroskop, GPS, monitor tętna, SpO2 odczytu i monitorowania snu.

Galaxy Watch 4 będzie również wyposażony w zupełnie nowy chipset 5nm Exynos od Samsunga. Ponadto, będzie wyposażony w obrotowy pierścień, certyfikat IP68, LTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0 z LE, NFC (dla Samsung Pay), głośnik, mikrofon i bezprzewodowe ładowanie Qi. Galaxy Watch Active 4, który nie posiada obrotowej ramki, ma mniejszy ekran i korpus w porównaniu do Galaxy Watch 4.

AKTUALIZACJA 25.06.2021, godz. 18:45

Do sieci trafiły pierwsze oficjalne rendery Galaxy Watch 4!

Samsung zaprezentuje swoje dwa modele smartwatchów - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 - w sierpniu. Rendery 3D CAD prezentujące Galaxy Watch Active 4 wyciekły do internetu kilka dni temu, o czym pisaliśmy powyżej. Natomiast dzisiaj, do sieci po raz pierwszy trafiły oficjalne rendery Galaxy Watch 4, ujawniające wszystkie kolory, w jakich smartwatch będzie dostępny.

Ekrany Źródło: 91mobiles

Pierwsze oficjalne rendery Galaxy Watch 4 zostały opublikowane przez 91Mobiles. Wygląda na to, że nadchodzący flagowy smartwatch Samsunga ma metalową obudowę z dwoma płaskimi przyciskami po bokach. Co ciekawe, przyciski nie są zgodne z tym samym wzorem, który jest obecny w Galaxy Watch 3. Tegoroczny model będzie dostępny w co najmniej czterech kolorach obudowy: czarnym, oliwkowo-zielonym, rose gold i srebrnym.

Możemy również zobaczyć czujnik tętna na niektórych z obrazów, a górny przycisk ma na sobie czerwony odcień, co oznacza, że są to wersje LTE. Wszystkie pokazane warianty mają silikonowe opaski. Możemy też zobaczyć co najmniej cztery nowe, atrakcyjne tarcze zegarka, a na jednej z nich znajdują się AR Emojis Samsunga.

Przyciski boczne Źródło: 91mobiles

Zazwyczaj, zwykła wersja Galaxy Watch posiada ruchomy pierścień, lecz nie jest to widoczne na udostępnionych renderach. Najwyraźniej Galaxy Watch 4 będzie posiadać dwa warianty w tym roku - jeden z obrotową ramką, a drugi bez niej. Te zdjęcia mogą przedstawiać właśnie te drugą opcję.

Galaxy Watch 4 - funkcje, specyfikacje

Galaxy Watch 4 będzie posiadać wyświetlacz Super AMOLED, a także będzie dostępne w dwóch rozmiarach. Samsung potwierdził, że jego następna generacja smartwatchów będzie działać na nowym system WearOS od Google zamiast rodzimego TizenOS. Jakiś czas temu informowaliśmy również, że Galaxy Watch 4 będzie pochodzić zawierać nakładkę OneUI 3.x. Zegarki będą także korzystać z procesora 5nm Exynos.

Galaxy Watch 4 w kolorze czarnym Źródło: 91mobiles Galaxy Watch 4 w kolorze srebrnym Źródło: 91mobiles

Możemy się spodziewać, że Samsung wyposaży Galaxy Watch 4 w akcelerometr, barometr, czujnik BIA do pomiaru tkanki tłuszczowej, kompas, GPS, żyroskop, monitor tętna, a także czujniki do pomiaru SpO2 i śledzenia snu. Będzie posiadać również Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0 z LE, głośnik i mikrofon. Oczekuje się, że tegoroczny model zaoferuje dwudniowy czas pracy na baterii i bezprzewodowe ładowanie.

Galaxy Watch 4 w kolorze różowym Źródło: 91mobiles Galaxy Watch 4 w kolorze zielonym Źródło: 91mobiles

AKTUALIZACJA 28.06.2021

Premiera Galaxy Watch 4 co raz bliżej - strona wsparcia jest już dostępna!

Premiery tegorocznych urządzeń z serii Galaxy Watch spodziewamy się w dwóch terminach: 28 czerwca na MWC 2021 lub w sierpniu. Co czyni tegoroczne modele wyjątkowe, to fakt, że będą one działać w oparciu o nowy system Wear OS, który jest połączeniem platformy Google'a i Tizen od Samsunga. Niedawno pojawiły się rendery smartwatcha, które pokazywały cały projekt (znajdują się powyżej).

Teraz, podczas gdy cierpliwie czekamy na oficjalną premierę, strona wsparcia dla Samsung Galaxy Watch 4 została udostępniona na stronach internetowych Samsunga w Indiach, Karaibach i Rosji. Podczas gdy lista ujawnia tylko numer modelu SM-R880, to wskazuje, że ogłoszenie jest zbliża. Nadchodzący smartwatch Samsunga ma być dostępny w rozmiarach 42mm i 46mm, idąc przez przecieki.

Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles Strona wsparcia dla Galaxy Watch 4 Źródło: 91Mobiles

AKTUALIZACJA 28.06.2021, GODZ. 20:20

Samsung zaprezentował One UI Watch!

Samsung zaprezentował nowy system One UI Watch podczas wirtualnej konferencji Samsung Session na MWC 2021. Firma potwierdziła również, że nadchodzący Galaxy Watch 4 będzie pierwszym urządzeniem, które zadebiutuje z nowym systemem.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

One UI Watch został opracowany, aby umożliwić głębszą integrację między smartwatchami i smartfonami z serii Samsung Galaxy. Tak więc, gdy zainstalujesz aplikację kompatybilną z zegarkiem, taką jak Spotify na smartfonie, jej odpowiednia wersja zostanie automatycznie pobrana na zegarek. Jeśli dostosujesz zegar w telefonie, aby pokazywał czas w różnych miastach, będzie to automatycznie odzwierciedlone również na Twoim smartwatchu. Wszelkie połączenia i wiadomości zablokowane na urządzeniu Galaxy Watch również będą zablokowane na smartfonie.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

Największą korzyścią, jaką daje Samsungowi ta oparta na Androidzie zunifikowana platforma, jest dostęp do Google Play. Użytkownicy nowych urządzeń Galaxy Watch będą mogli pobrać popularne aplikacje innych firm, które były wcześniej niedostępne dla Tizen. Natywne aplikacje Google będą również dostępne, więc użytkownicy mogą korzystać z Google Maps, YouTube Music i Messages.

One UI Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

Galaxy Watch 4 - premiera odbędzie się podczas wydarzenia Samsung Unpacked 2021!

Firma nie pokazał wszystkich ulepszeń wizualnych, które zostały wykonane dla One UI Watch. Oczywistym jest, że największe nowości Samsung zostawił na wydarzenie Unpacked 2021.

Samsung Galaxy Watch Źródło: Samsung Galaxy MWC 2021

AKTUALIZACJA 30.06.2021

Samsung Galaxy Watch 4 może być oferowany w modelu Classic

Samsung wprowadzi na rynek nowy smartwatch Galaxy jeszcze w tym roku. Producent niedawno potwierdził, że będzie on działać One UI Watch - interfejsie opartym na nowej platformie opracowanej we współpracy z Google. Podczas gdy Samsung nie ujawnił jeszcze żadnych informacji na temat sprzętu Galaxy Watch 4, teraz zauważyliśmy dowody sugerujące, że firma może zaoferować dwa warianty - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.

Poprzednie przecieki sugerowały, że Samsung nazwie tegoroczne modele Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4. Było to tym bardziej prawdopodobne, gdyż niedawno w sieci pojawiły się oficjalne rendery rzekomego Galaxy Watch Active 4. Wyciekły jednak materiały promocyjne, które potwierdziły, że te rendery w istocie przedstawiały podstawowego Galaxy Watch 4. To doprowadziło nas do przekonania, że Samsung może wypuści tylko jeden model w tym roku. Znaleziono jednak odniesienia do drugiego modelu, o nazwie Galaxy Watch 4 Classic, na stronie internetowej tajlandzkiego urzędu certyfikacji NBTC.

Lista certyfikacji potwierdza, że Samsung uruchomi co najmniej trzy modele Galaxy Watch 4. Ten podstawowy będzie miał numer modelu SM-R875F, podczas gdy modele Classic będą miały numery SM-R885F i SM-R895F. Lista nie ujawnia wiele na temat nadchodzących smartwatchy, ale potwierdza za to, że wszystkie trzy modele będą oferować wsparcie WCDMA/LTE.

Certyfikacja NBTC Źródło: xda-developers.com Certyfikacja NBTC Źródło: xda-developers.com Certyfikacja NBTC Źródło: xda-developers.com

Chociaż nie wiemy zbyt wiele na temat Galaxy Watch 4 Classic w tej chwili, może to być nieco inna wersja regularnego Galaxy Watch 4 z bardziej tradycyjnym designem zegarka.

Jak wspomniano wcześniej, Samsung nie ujawnił jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat serii Galaxy Watch 4. Firma podzieliła się za to kilkoma funkcjami, których można się spodziewać w nowym systemie operacyjnym One UI Watch. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat, podążając za tym linkiem.

AKTUALIZACJA 01.07.2021

Rendery Galaxy Watch 4 Classic wskazują na znajomy design

Wydaje się, że Samsung jest gotowy, aby przeprowadzić rewolucję w swojej ofercie urządzeń ubieranych. Oprócz decyzji o zapewnieniu nowych doświadczeń dla użytkowników - za pomocą fuzji One UI oraz Wear OS w postaci One UI Watch - usłyszeliśmy o co najmniej dwóch nowych modelach smartwachów, które będą dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Jeden z nich najwyraźniej będzie się nazywać Galaxy Watch 4 Classic.

Smartwatche Samsunga przeszły kilka dużych zmian konstrukcyjnych od pierwszego, napędzanego Androidem, zegarka Samsung Gear. Jedna funkcja, która jednak przetrwała i pojawiała się w większości urządzeniach tego typu był obrotowy pierścień. Mechanizm ten stał się cechą definiującą wśród inteligentnych czasomierzy Samsunga.

Mogło się wydawać, że Samsung ma zamiar porzucić swój charakterystyczny obrotowy pierścień, kiedy zaczął pomijać tę funkcję w niektórych modelach. Ostatni Galaxy Watch 3 posiadał jednak ten pierścień i - zgodnie z Android Headlines - znajdziemy go również na tegorocznym Galaxy Watch 4 Classic.

Galaxy Watch 4 Calssic Źródło: Android Headlines

Wyciek pokazuje najnowszego smartwatcha Samsunga w kilku opcjach kolorystycznych: srebrne i czarne body sparowane z czarnymi, białymi i szarymi paskami. W porównaniu do tego, co przedstawiają przecieki dotyczące Galaxy Watch 4 Active, wybór kolorów dla Galaxy Watch 4 Classic jest mniejszy. Pojawi się on natomiast w trzech rozmiarach: 42 mm, 44 mm, i 46 mm, dając nabywcom wiele opcji do wyboru.

Niewiele wiadomo jednak o wewnętrznej specyfikacji smartwatcha, ale według przecieku, zegarek ma posiadać szkło Gorilla Glass DX i DX+ dla modeli ze stali nierdzewnej i aluminium. Samsung ogłosił już, że pełna premiera urządzeń z serii Galaxy Watch 4 odbędzie się na następnej konferencji Samsung Unpacked, która podobno ma się odbyć najwcześniej 3 sierpnia.

Galaxy Watch 4 Calssic Źródło: Android Headlines

AKTUALIZACJA 02.07.2021

Przeciek ujawnia cenę Galaxy Watch 4 oraz Watch 4 Classic

Kilka przecieków ujawniło już do tej pory większość produktów, które Samsung zaprezentuje na swojej kolejnej konferencji Unpacked. To, co pozostało teraz, to informacje o ich cenach i dostępności. Dzisiejszy przeciek próbuje przynieść trochę jasności w tej sprawie. Oczekuje się, że Samsung w sierpniu zaprezentuje nowe smartfony, smartwatche oraz parę nowych, bezprzewodowych słuchawek.

Zgodnie z dzisiejszym przeciekiem, zakres cen Galaxy Watch 4 będzie oscylować pomiędzy 350 - 370 euro (1500 - 1700 złotych) dla wersji 40 mm i 380 - 400 euro (1700 - 1900 złotych) dla wariantu 44 mm. Galaxy Watch 4 Classic, który został ujawniony poprzez nowe rendery w tym tygodniu, będzie dostępny w cenach od 470 - 500 euro (2100 - 2200 złotych) dla 42 mm i 500 - 530 euro (2200 - 2300 złotych) w wersji 46 mm.

Opcje kolorystyczne dla Galaxy Watch 4 obejmują czarny, srebrny, złoty i zielony. Galaxy Watch 4 Classic będzie oferowany w kolorach czarnym i srebrnym. Niektóre raporty sugerują również, że Samsung może zaoferować Galaxy Watch 4 Classic w wersji 44 mm.

Należy pamiętać, że żadna z tych informacji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Samsunga. W najlepszym razie, mogą to być wykształcone domysły wykonane zgodnie z tym, co Samsung proponował za podobne produkty w przeszłości.

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Oto jak wygląda Galaxy Watch 4!

Samsung zaprezentuje swoje smartwatche następnej generacji - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic - w przyszłym miesiącu. Jednak przed oficjalnym ogłoszeniem, zarówno projekt, funkcje jak i ceny obu smartwatchy zdążyły wyciec do sieci. Dzisiaj wyciekł również pierwszy film GIF z Galaxy Watch 4 Classic, który pokazuje, jak w całości będzie wyglądał tegoroczny smartwatch od Samsunga.

Popularny leakster, Evan Blass, opublikował 360-stopniowe filmy przedstawiające Galaxy Watch 4 Classic . Pokazują one nadchodzący smartwatch w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i białym. Galaxy Watch 4 posiada okrągły wyświetlacz Super AMOLED, dwa przyciski po prawej stronie, obracającą się ramkę oraz zdejmowane silikonowe paski. Czarna wersja zegarka ma czarną obudowę, natomiast srebrna i biała wersja smartwatcha mają srebrną obudowę. Przycisk na górze ma czerwony akcent, co oznacza, że będzie on dostępny w wariancie LTE.

Galaxy Watch4 Classic pic.twitter.com/RDI6cq4ToR — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2021

Cechy Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic

Samsung już ogłosił, że jego następne smartwatche będą działać pod kontrolą One UI Watch z wyższą wydajnością, płynniejszym UI, tysiącami aplikacji i tarcz oraz poprawionym czasem pracy na baterii. Patrząc na poprzednie przecieki, Galaxy Watch 4 brakuje obracającej się ramki. Oczekuje się, że oba zegarki wyposażone są w akcelerometr, barometr, GPS, żyroskop, monitor tętna, śledzenie snu i pomiar SpO2.

Będą one podobno wyposażone w certyfikat IP68 gwarantujący odporność na wodę i pył, głośnik oraz mikrofon, NFC, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, a także baterię o pojemności 247 mAh (w wariancie podstawowym). Oczekuje się, że Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic będą również wyposażone w bezprzewodowe ładowanie Qi.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

Kiedy Galaxy Watch 4 trafi do sprzedaży?

Jeśli chodzi o oficjalne zaprezentowanie zegarka, Samsung planuje odkryć karty dotyczące linii Galaxy Watch 4 już za miesiąc, a dokładniej 11 sierpnia. Tę datę potwierdził oficjalny rzecznik Samsunga w rozmowie z koreańską publikacją Digital Daily.

W odniesieniu do tegorocznego wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked, przedstawiciel stwierdził:

Czas transmisji będzie taki sam jak wcześniej.

Sugerowałoby to, że wydarzenie rozpocznie się 11 sierpnia o godzinie 16:00 czasu polskiego. Możemy się spodziewać, że niedługo po zaprezentowaniu zegarka, trafi on do przedsprzedaży.

AKTUALIZACJA 14.07.2021

Galaxy Watch 4 - Samsung ujawnił smartwatch przed premierą?

Samsung pozornie dał całemu światu wgląd w nadchodzącego Galaxy Watch 4 poprzez nowe oficjalne wideo opublikowane w serwisie YouTube. Film zatytułowany Voices of Galaxy przedstawia deweloperów aplikacji Good Lock, którzy opowiadają o tym, jak platforma się zmieniła i ewoluowała w ciągu roku. Co ważniejsze, jeden z deweloperów przedstawionych w filmie używa przedpremierowego egzemplarza Galaxy Watch 4, który nosi na swoim nadgarstku.

Źródło: Samsung / YouTube Źródło: Samsung / YouTube

Zegarek pokazany na filmie posiada srebrny obrotowy pierścień oraz płaskie przyciski boczne. Jest on przymocowany do skórzanego paska, a nie silikonowego. Może to wskazywać, że Samsung będzie sprzedawać obie te wersje osobno, poza pakietem z samym urządzeniem.

AKTUALIZACJA 14.07.2021, GODZ. 18:30

Amazon ujawnia najważniejsze informacje o Galaxy Watch 4!

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy wiele przecieków, które ujawniły wszystko, co Samsung planuje ogłosić podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w przyszłym miesiącu. Sprawiło to, że element zaskoczenia został całkowicie zniszczony, a firma została zmuszona do rozpoczęcia wysyłania roszczeń o prawa autorskie, które miały uderzyć głównie w leaksterów działających na linii dostaw.

Jednak tym razem to nie leaksterzy są odpowiedzialni za najnowsze informacje na temat tegorocznego Galaxy Watch 4, lecz Amazon.

Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch4 44mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada

Zbuforowana wersja strony internetowej Amazon Kanada, jak zauważyło WinFuture, wymienia Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic we wszystkich dostępnych rozmiarach (40mm, 42mm, i 46mm) wraz z wieloma oficjalnymi renderami zegarków w kolorze czarnym i srebrnym, a także niektóre specyfikacje i ceny. Amazon ujawnia również, że Galaxy Watch 4 Classic będzie wykonany ze stali nierdzewnej, podczas gdy Galaxy Watch 4 (model Active) będzie wykonany z aluminium.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Black Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada

Rozmiar ekranu będzie wynosić 1,36 cala i 1,19 cala dla wariantów 44/46 mm i 40/42 mm, a pojemności baterii to 361 mAh i 247 mAh. Amazon potwierdza również, że Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic będzie w stanie zmierzyć ilość tłuszczu w organizmie, oprócz śledzenia snu, mierzenia tętna i VO2 Max. EEG i monitorowanie ciśnienia krwi również znajdą się na pokładzie, choć te prawdopodobnie nadal nie będą dostępne na wszystkich rynkach bezpośrednio po premierze.

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada

Najtańszy model Galaxy Watch 4 (40 mm, aluminium) wymieniony na stronie Amazon zaczyna się od CA309 (dolarów kanadyjskich), co przekłada się na nieco poniżej 1000 zł. Galaxy Watch 4 Classic, w wersji ze stali nierdzewnej i 46 mm, został wyceniony na CA463.88, co przekłada się na około 1500 zł. Ceny te zdają się być niższe niż to, co mogły sugerować poprzednie przecieki.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada

Wyciek daty premiery Galaxy Watch 4 potwierdza dzień 27 sierpnia!

Już wcześniej podkreślano, że 27 sierpnia to data premiery nowych urządzeń. Samsung oczywiście jeszcze tego nie potwierdził, jednak dzisiejszy wyciek zdaje się potwierdzać tę datę.

Aukcje dostępne na kanadyjskiej stronie Amazon wyraźnie wskazuję, że Galaxy Watch 4 zostanie wydany w dniu 27 sierpnia 2021 roku. Obrazy widoczne w tej aukcji są dokładnie takie same jak poprzedne rendery Galaxy Watch 4, które mogliśmy widzieć do tej pory.

AKTUALIZACJA 19.07.2021

Samsung wprowadza Exynos W920 jako nowy chipset dla smartwatchów

Pojawiło się już wiele przecieków dotyczących Galaxy Watch 4. Wiemy jak wygląda, jakie funkcje będzie posiadać, a także kiedy zostanie wydany. Redakcja SamMobile postanowiła teraz ujawnić nowy procesor, który Samsung będzie umieszczać w modelach Galaxy Watch 4.

Przez ostatnie kilka lat, smartwatche Samsunga wykorzystują chipset Exynos 9110. Został on wprowadzony wraz z pierwszym zegarkiem Galaxy Watch w 2018 roku i od tego czasu chipset był używany w modelach Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 i Galaxy Watch 3. W tym roku sprawa ma się jednak zupełnie inaczej. Galaxy Watch 4 jest diametralnie innym produktem w porównaniu do swoich poprzedników. Nie korzysta on z systemu Tizen, a działa na nowej platformie One UI Watch opartej na systemie Android, którą Samsung opracował we współpracy z Google.

Samsung stworzył również nowy chipset dla tego urządzenia. Galaxy Watch 4 będzie pierwszym smartwatchem Samsunga, który będzie wyposażony w chipset Exynos W920. Procesor może pochwalić się szybszym czasem przetwarzania w porównaniu do Exynos 9110, wynoszącym 1,25 raza, a także 8,8 razy płynniejszą grafiką. Jest on sparowany z 1,5 GB pamięci RAM, co jest poprawą wynoszącą 1,5 razy w stosunku do Galaxy Watch 3.

Galaxy Watch 4 przynosi dużą aktualizację pamięci masowej!

Seria Galaxy Watch 4 ma przynieść drastyczne zmiany po stronie oprogramowania. Z dostępem do większej liczby aplikacji, niż to co oferuje Tizen, tegoroczne smartwatche Samsunga będą potrzebować większej pamięci masowej, aby użytkownicy mogli się nimi cieszyć. Jak podaje SamMobile, wszystkie modele Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic będą posiadać 16 GB wbudowanej pamięci masowej.

Jest to dwa razy tyle, co oferował zeszłoroczny Galaxy Watch 3 i cztery razy więcej w porównaniu do Galaxy Watch Active 2. Jedną z korzyści, jaką przyniesie One UI Watch, będzie to, że każda zainstalowana na smartfonie aplikacja automatycznie zostanie zainstalowana na sparowanym smartwatchu. Oczywiście wydarzy się to tylko pod warunkiem, że twórca aplikacji stworzył wcześniej odpowiednią wersję na urządzenia ubieralne. Oznacza to, że poprzednio używane pojemności (4 GB lub 8 GB) nie będą wystarczające, tym bardziej, że pamięć tę będą zajmować również pliki multimedialne, takie jak utwory muzyczne czy podcasty.

AKTUALIZACJA 20.07.2021

Galaxy Watch 4 na nowych zdjęciach przed premierą!

Na Twitterze pojawiły się zdjęcia podobno przedstawiające najnowszy Galaxy Watch 4. Został on zauważony na ręce Kim Yeaon-kyung, pani kapitan drużyny siatkarskiej, która reprezentuje Korę Południową na Olimpiadzie w Tokio.

Spotting of the alleged Galaxy Watch 4 with green colored strap in the wrist of Kim Yeon-kyung, captain of the Korean women's volleyball team at the 2020 Tokyo Olympics

(Official leaked promotional poster in the thread below for color and design reference, courtesy of 91mobiles) pic.twitter.com/IPNMpLenhx — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 20, 2021

Na zdjęciach najprawdopodobniej widać podstawową wersję Galaxy Watch 4 w kolorze czarnym, który w tym roku ma być odpowiednikiem poprzednich modeli Active. Sam zegarek trzyma się na opasce w kolorze zielonym.

AKTUALIZACJA 21.07.2021

Proces instalacji aplikacji na Galaxy Watch 4 będzie o wiele łatwiejszy

Choć minie jeszcze kilka tygodni, zanim zobaczymy w akcji napędzanego przez Wear OS smartwatcha Galaxy Watch 4, wiemy już całkiem sporo o tym, czego możemy się spodziewać. Do tej pory dowiedzieliśmy się najwięcej na temat wyglądu, pamięci masowej, czy bazowego chipsetu. Teraz Google szczegółowo poinformowało, co ma w zanadrzu w kwestii aplikacji w sklepie Google Play, poprzez post na swoim blogu.

Przyszła aktualizacja do sklepu Google Play pozwoli użytkownikom sideload'ować aplikacje bezpośrednio do podłączonego smartwatcha. Jest to znacznie bardziej usprawnione doświadczenie niż "żonglowanie" między Galaxy Store a Samsung Wearable. Chociaż post nie stwierdza tego wprost, bardzo prawdopodobne jest, że trzeba będzie mieć aktywne połączenie Bluetooth między smartwatchem a połączonym smartfonem.

Interfejs sklepu Google Play na smartwatchach napędzanych Wear OS otrzyma nowy wygląd. Będzie teraz korzystać z reguł Material You, które Google pokazało na konferencji Google I/O, umieszczając ważne informacje z przodu i na środku.

Wreszcie, wszelkie zakupy dokonane w aplikacjach za pośrednictwem sklepu Google Play na zegarku, zostaną wysłane do przeglądarki połączonego smartfona. W taki sposób będą one autoryzowane. Google kończy mówiąc, że aktualizacja będzie pojawiać się w kwalifikujących urządzeniach w najbliższych tygodniach..

AKTUALIZACJA 28.07.2021

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic na nowych materiałach wideo!

Do wydarzenia Galaxy Unpacked, na którym Samsung planuje zaprezentować światu wiele nowych urządzeń, w tym składane smartfony Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 oraz nową linię zegarków Galaxy Watch 4 pozostały zaledwie dwa tygodnie.

Już od dłuższego czasu wiemy o nich niemal wszystko, od rozmiaru i designu, do systemu operacyjnego i funkcji. Tym razem portal SamMobile opublikował na Twitterze dwa krótkie filmy, które rzekomo będą transmitowane w trakcie Galaxy Unpacked. Możecie zobaczyć je poniżej:

And the Galaxy Watch 4 Classic... pic.twitter.com/Hc4bC2Lhrj — SamMobile (@SamMobiles) July 27, 2021

Jak widać, są one poświęcone dwóm modelom inteligentnych zegarków Samsunga i prezentują niektóre z ich funkcji. Dowiedzieliśmy się, że zegarki będą wyposażone w czujnik BIA (ang. Bio-Electrical Impedance Analysis), który będzie w stanie zmierzyć poziom tłuszczu w ciele użytkownika. Zobaczyliśmy też kilka podstawowych funkcji, takich jak krokomierz, możliwość monitorowania snu oraz GPS. W krótkich teaserach możemy także zobaczyć różnice pomiędzy tarczami obu zegarków. Model Galaxy Watch 4 Classic ma być dużo bardziej elegancki i "dorosły" względem podstawowej wersji.

Zegarki Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic mają zostać oficjalnie zaprezentowane podczas wirtualnego wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia. Samsung nie podał jeszcze cen smartwatchy, jednak kanadyjski oddział Amazon jakiś czas temu niechcący pokazał, ile przyjdzie nam za nie zapłacić. Najtańszy model Galaxy Watch 4 ma kosztować 309 dolarów kanadyjskich, czyli nieco poniżej 1000 złotych. Za Galaxy Watch 4 Classic przyjdzie nam zapłacić co najmniej 463 dolary kanadyjskie, czyli około 1500 złotych.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Premiera Galaxy Watch 4 już 11 sierpnia!

Czy „dobre” jest wystarczająco dobre? Takie pytanie zadaje nam Samsung w najnowszym zwiastunie wydarzenia Galaxy Unpacked. Ma to być wirtualny event, który będziemy mogli śledzić na oficjalnej stronie koreańskiego producenta. Obędzie się on 11 sierpnia, czyli już za niecałe dwa tygodnie.

Wideo zabiera nas w podróż w czasie i prowadzi przez historię telefonów komórkowych, podczas gdy lektor naprowadza nas na kluczowe pytanie: Czy „dobre” jest wystarczająco dobre? Zwiastun pokazał nam także efektowną grafikę z najnowszym Galaxy Z Fold 3 w roli głównej. Mogliśmy zobaczyć jak smartfon rozkłada się ukazując linię budynków, przywołującą na myśl fragmenty filmu Incepcja. Cały zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Galaxy Watch 4 Classic na nowych zdjęciach!

Nadchodząca seria zegarków Galaxy Watch 4 do tej pory doczekała się wielu przecieków, nie tylko nieoficjalnymi kanałami, ale także od szefów Samsunga i ambasadorów marki. Ilość renderów, jaka pojawiła się do tej pory sprawia, że niemożliwym jest, abyśmy byli zaskoczeni podczas premiery tego urządzenia. W zaskoczeniu nas nie pomogą również najnowsze zdjęcia, ukazujące model Galaxy Watch 4 Classic, o którym do tej pory było dość cicho.

Zdjęcia przedstawiają Galaxy Watch 4 Classic w kolorze czarnym i srebrnym ze skórzanymi paskami. Jak wyjaśniono wcześniej, Samsung zmienił nazewnictwo swoich smartwatchów w tym roku. Galaxy Watch 4 Classic to model, który posiada fizyczny obrotowy pierścień wokół okrągłego wyświetlacza. Oczekuje się, że Samsung zaprezentuje model Galaxy Watch 4 bez obrotowej ramki w tym samym dniu, co wariant Classic.

Źródło: 91mobiles Źródło: 91mobiles

Oczekuje się, że Galaxy Watch 4 Classic trafi do sprzedaży w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm. Model uchwycony na powyższych zdjęciach jest prawdopodobnie tą większą wersją, choć trudno być pewnym bez bezpośredniego punktu odniesienia. Niezależnie od wielkości, Galaxy Watch 4 Classic powinien być zasilany przez nowy chipset Exynos W920, który jest bardziej wydajny i energooszczędny niż Exynos 9110. W zależności od wielkości, smartwatche powinny być zasilane przez baterie o pojemności 247mAh lub 340mAh.

Samsung ma odsłonić Galaxy Watch 4 Classic podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w przyszłym tygodniu. Szczegóły cenowe pozostają niejasne, ale plotki wskazują na przedział pomiędzy 470 - 530 euro (ok. 2100 - 2500 zł).

AKTUALIZACJA 03.08.2021

Galaxy Watch 4 Classic - wiemy już wszystko!

W sieci pojawił się najbardziej wyczekiwany przeciek dotyczący Galaxy Watch 4 Classic. Dokładniej chodzi tutaj o pełną specyfikację techniczną urządzenia. Źródło przecieku twierdzi, że jest to oficjalny arkusz specyfikacji dla Galaxy Watch 4 Classic, który został przetłumaczony na język angielski.

If you can't get enough, enjoy this fresh (translated) official Specs-Sheet of the Galaxy Watch4 Classic#SamsungUnpacked #GalaxyWatch4 pic.twitter.com/YH68LQinRo — Snoopy (@_snoopytech_) August 2, 2021

Jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę poprzednie doniesienia, Galaxy Watch 4 Classic jest napędzany przez nowy chipset o nazwie Exynos W920. Mówi się, że został zbudowany w procesie 5 nm, co powinno uczynić go bardziej wydajnym niż poprzednia generacja. Zegarek posiada 1,5 GB pamięci RAM i 16 GB wbudowanej pamięci masowej. Posiada także 1,36-calowy okrągły wyświetlacz chroniony przez Gorilla Glass DX, co uczyniłoby go nieco mniejszym niż wyświetlacz modelu Galaxy Watch 3. Arkusz specyfikacji twierdzi również, że ekran ten ma wyższą rozdzielczość - 450 x 450 pikseli.

Ujawniono także pojemność baterii, która wynosi 361 mAh. Smartwatch ma ładować się do pełna w 1 godzinę i 40 minut. Inne specyfikacje obejmują obudowę MIL-STD 810G, która oferuje stopień ochrony IP68. Urządzenie korzysta z technologii Bluetooth 5.0, dwuzakresowego Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz łączności NFC. Śledzenie lokalizacji może odbywać się za pomocą GPS, Glonass, Beidou i Galileo.

Galaxy Watch 4 Classic będzie działał pod kontrolą nowej wersji systemu Android Wear. Zostało to potwierdzone przez Samsunga i Google wiele tygodni temu, ale wyciekły arkusz specyfikacji rzuca nieco więcej światła na nomenklaturę. Najwyraźniej, nowy smartwatch będzie działać w oparciu o Wear OS 3 z nakładką One UI Watch 3.5. Do sparowania i wykorzystania pełnej funkcjonalności urządzenia, wykorzystamy aplikację Galaxy Wearable.

Ostatnią informacją jest to, że Galaxy Watch 4 Classic ma trzy czujniki mierzące parametry zdrowia, a mianowicie PPG, EKG i BIA. Mogą one obliczyć ciśnienie krwi, tętno oraz poziom tkanki tłuszczowej. Zegarek będzie dostępny w dwóch opcjach kolorystycznych - czarnej i srebrnej - oraz będzie dostarczany wraz z silikonową opaską Ridge Sport.

Źródło: @_snoopytech_ / Twitter

Leakster Even Blass opublikował kilka zdjęć Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, które ujawniają europejskie ceny nowych smartwatchów Samsunga. Galaxy Watch 4 w wariancie 40 mm prawdopodobnie będzie wyceniony na 279 Euro (ok. 1280 zł), podczas gdy jego 44 mm wariant może kosztować 309 Euro (ok. 1400 zł). Galaxy Watch 4 Classic, który ma obracaną ramkę i większy ekran, może być wyceniony na 379 Euro (ok. 1720 zł) w przypadku wariantu 42 mm oraz 409 Euro (ok. 1860 zł) dla wariantu 46 mm.

AKTUALIZACJA 04.08.2021

Na temat nadchodzącej serii Galaxy Watch 4 wiemy już praktycznie wszystko. Nic nie stoi jednak na przeszkodzi, aby pojawiały się kolejne przecieki i informacje dotyczące nadchodzących smartwatchy od Samsunga. Najnowszy przeciek pochodzi od znanego leakstera @evleaks. Pokazuje on model Galaxy Watch 4 Classic w kolorze czarnym i białym. Możemy zobaczyć także tarczę zegarka z jego obracającą się ramką oraz spód urządzenia, który mieści czujniki śledzenia parametrów zdrowia.

Jak oglądać Galaxy Unpacked 2021?

Źródło: Samsung

Jak to miało miejsce w przypadku poprzednich edycji na przestrzeni ostatniego roku, sierpniowe Galaxy Unpacked będzie transmitowane na żywo w Internecie. Z powodu wciąż panujących restrykcji względem pandemii, wciąż nie zdecydowano się na przeprowadzenia wydarzenia z udziałem publiczności. Firma udostępnia nam dwa sposoby na oglądanie tej transmisji: na oficjalnym kanale YouTube lub bezpośrednio na stronie samsung.com.

Wszystkie informacje na temat sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked znaleźć można w tym materiałem zbiorczym. Przedstawiamy tam wszystko, czego dowiedzieliśmy się do tej porty odnośnie urządzeń, które mają zostać zaprezentowane, zaplanowanej daty premiery oraz sposobów na oglądanie wydarzenia na żywo.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Oto Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic!

Źródło: Samsung

Przywitajcie Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic - pierwsze smartwatche Samsunga z One UI Watch, oparte na systemie Wear OS. Urządzenia te wyposażone są w modny design i mnóstwo czujników, ale przede wszystkim w pierwsze chipsety stworzone przy pomocy technologii 5nm. Galaxy Watch4 jest nowoczesną, elegancką opcją z silikonowym paskiem i posiada, jak nazwał to producent, cyfrową ramkę. Galaxy Watch4 Classic przynosi obrotowy pierścień i konstrukcję ze stali nierdzewnej.

Wersja standardowa przybywa w rozmiarach 44 mm (1,36 cala) i 40 mm (1,19 cala). Wersja Classic dostała warianty mierzące 46 mm i 42 mm, przy zachowaniu tych samych średnic ekranu. We wszystkich przypadkach gęstość pikseli jest ustawiona na 330PPI.

Źródło: Samsung

Samsung podaje, że seria Watch4 jest skierowana do osób dbających o zdrowie, oferując dużą ilość nowych funkcji i całkowicie przeprojektowany czujnik. Znajdujący się u spodu zegarka, potrafi mierzyć następujące parametry: PPG (technika wykrywania objętości i przepływu krwi), EKG (rytm serca) i BIA (metoda oceny składu ciała).

Ponadto, dzięki One UI Watch, który jest oparty na Wear OS, smartwatch może śledzić ponad 100 różnych aktywności fitness, a niektóre z nich mogą być rozszerzone na Samsung TV. Zarządzanie snem również zostało ulepszone w Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic. Nowe smartwatche oferują funkcję wykrywania chrapania oraz ciągłe mierzenie poziomu tlenu we krwi podczas snu.

Źródło: Samsung

One UI Watch może teraz synchronizować tryb DND, zablokowanych rozmówców i ważne alarmy z telefonem. Ponadto, jeśli dana aplikacja została zainstalowana na telefonie i posiada odpowiednią wersję na urządzenia ubieralne, zostanie automatycznie zainstalowana również na Galaxy Watch4. Wprowadzona także sterowanie gestami - kiwnięcie nadgarstkiem, aby potwierdzić połączenie, potrząśnięcie nadgarstkiem, aby je odrzucić lub ruch pukania dla predefiniowanej funkcji.

Całość napędza nowy układ Exynos W920 - najnowszy chipset 5 nm Samsunga, stworzony z myślą o smartwatchach. Przynosi on modem 4G LTE Cat.4 i posiada dedykowany rdzeń dla Always-On Display. Zegarki mają 1,5 GB RAM i 16 GB pamięci masowej.

Źródło: Samsung

Pojemność baterii wynosi 361 mAh dla większego i 247 mAh dla mniejszego rozmiaru. Może to zaoferować do 40 godzin na jednym ładowaniu, podczas gdy ładowanie baterii od 0 do 100 wynosi "poniżej dwóch godzin". Galaxy Watch4 jest dostępny w kolorze czarnym i srebrnym. Wariant w rozmiarze 44 mm posiada ekskluzywny kolor zielony, podczas gdy mniejszy rozmiar 40 mm można kupić w kolorze różowego złota.

Ceny poszczególnej konfiguracji wyglądają następująco:

Galaxy Watch 4

44 mm - 1299 z ł

ł 40 mm - 1169 zł

LTE 44mm - 1519 zł

LTE 40 mm - 1399 zł

Galaxy Watch 4 Classic

46mm - 1799 zł

42 mm - 1649 z ł

ł LTE 46 mm - 1999 zł

LTE 42 mm - 1849 zł

Źródło: Samsung Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Źródło: Samsung Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Galaxy Watch 4 dostał pierwszą aktualizację oprogramowania!

Około tydzień przed rozpoczęciem wysyłki najnowszych smartwatchy Samsunga, firma udostępniła pierwszą aktualizację oprogramowania układowego. Według oficjalnej listy zmian, aktualizacja systemu naprawia błędy, dodaje nowe lub ulepsza już istniejące funkcje, a także usprawnia wydajność i stabilność urządzenia. Wersja aktualizacji nosi nazwę R8xxXXU1BUH5 i waży 290,52 MB.

Źródło: SamMobile

Fani Samsunga, którzy zamówili w przedsprzedaży Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic, albo planują zakup jednego z tych zegarków w przyszłym tygodniu, powinni być w stanie pobrać pierwszą aktualizację systemu poprzez aplikację Galaxy Wearable, jak tylko zsynchronizują smartwatch ze swoim smartfonem. Proces aktualizacji jest dokładnie taki sam, jak w przypadku poprzednich generacji Galaxy Watch.

W przeciwieństwie do innych smartwatchy z Wear OS, te od Samsunga zawierają autorski launcher One UI Watch, który pomaga im ściślej zintegrować się z ekosystemem Galaxy. Nowe smartwatche mogą nawet synchronizować swoje tarcze z zewnętrznym wyświetlaczem Galaxy Z Flip 3.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Spotify w trybie offline od teraz na urządzeniach z serii Galaxy Watch 4!

Od czasu ogłoszenia unifikacji Wear OS z Samsungiem podczas Google I/O, czekaliśmy na wszystkie zmiany i obietnice firm, które uczyniłyby ten system prawdziwą konkurencyjną platformą na rynku smartwatchów. Teraz widzimy, że funkcje te zaczynają wchodzić w życie, a wśród nich pojawiło się wsparcie dla Spotify, które dodaje odtwarzanie utworów w trybie offline. Możliwość pobierania muzyki do słuchania w trybie offline pozwala na sparowanie zestawu słuchawkowego poprzez Bluetooth bezpośrednio ze smartwatchem, dzięki czemu nasz smartfon może zostać w domu.

Jak podaje Android Central, niektórzy użytkownicy Reddita z Europy i USA zaczynają zgłaszać, że funkcja ta zaczyna być dostępna na wybranych smartwatchach z Wear OS. Aby wszystko było możliwe, należy pobrać aplikację Sportify dla Wear OS ze sklepu Google Play Store.

Korzystanie z aplikacji Spotify dla Wear OS zostało znacznie uproszczone. W trybie offline można słuchać jedynie wcześniej pobrane listy odtwarzania, więc jeśli zależy nam na konkretnym utworze, musimy go dodać do takiej playlisty. Spadek poziomu baterii podczas odtwarzania playlisty w trybie offline zależy od wielu czynników. Według udostępnionych danych, przykładowy TicWatch Pro 3 tracił 10% baterii nad godzinę podczas korzystania z tej funkcji. Utrata poziomu naładowania baterii na pewno spadnie wraz z większą optymalizacją dla chipsetów Snapdragon Wear.

Użytkownicy Reddita potwierdzają, że funkcja trafiła do Fossil Sport Gen 4, TicWatch Pro 3, TicWatch E3, Oppo Watch (warianty Wi-Fi i LTE), Misfit Vapor, Fossil Gen 5 Carlyle, TicWatch C2+ i Moto 360 3rd Gen. Użytkownicy we Francji, Szwecji, Australii, USA, Rosji i niektórzy użytkownicy w Polsce mogli ją aktywować po połączeniu z francuskim serwerem VPN.

Competitive_Fan_9273 / Reddit

Competitive_Fan_9273 / Reddit Competitive_Fan_9273 / Reddit

YouTube Music jest już dostępne dla Galaxy Watch 4!

Nowe smartwatche Samsunga, Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, bazują na Wear OS 3. Nowa wersja tego systemu jest współtworzona przez Google oraz Samsunga i przynosi wiele nowych funkcji, a także ulepszonych aplikacji. Jedną z nich jest YouTube Music i jest już dostępna dla serii Galaxy Watch 4.

Nowa aplikacja YouTube Music, która ma ulepszony wygląd UI i możliwość pobierania utworów do słuchania w trybie offline, jest już dostępna, a jej rozmiar wynosi 11,25 MB. Można ją pobrać na smartwatche z serii Galaxy Watch 4 za pośrednictwem sklepu Google Play Store. Co ważne, aby słuchać muzyki i pobierać utwory muzyczne na smartwatchu, trzeba posiadać subskrypcję YouTube Premium. Te smartwatche niedawno uzyskały również dostęp do nowej aplikacji Spotify, która oferuje odtwarzanie muzyki w trybie offline.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Galaxy Watch 4 jako walkie takie? Od teraz to możliwe

Na początku tego roku pojawiła się informacja, że nowe smartwatche Samsunga będą mogły być używane jako krótkofalówki. Funkcja ta nie pojawiła się jednak od razu, przy okazji premiery Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Południowokoreańska firma wydała jednak nową aplikację, która aktywuje tę funkcję i pozwala na używanie smartwatchy jako "walkie talkie".

Nowa aplikacja Samsunga, Walkie-Talkie, może być używana do natychmiastowej dwukierunkowej komunikacji głosowej, a w tym do wysyłania krótkich wiadomości głosowych, które są przekazywane w czasie rzeczywistym. Można także tworzyć kanały, w których wiele osób może komunikować się jednocześnie. Aplikacja ta działa jednak tylko na urządzeniach z systemem Wear OS 3, co oznacza, że nie można jej używać na smartwatchach opartych na systemie Tizen, takich jak Galaxy Watch 3 lub urządzeniach z systemem Wear OS innych marek.

Rozmiar aplikacji wynosi jedynie 23 MB i można ją pobrać na smartwatchu z serii Galaxy Watch 4 z Google Play Store. Konieczne będzie również posiadanie konta Samsung na smartfonie połączonym z zegarkiem Galaxy Watch. Przyszłe smartwatche oparte na Wear OS również będą mogły korzystać z tej aplikacji.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Nowa wersja Google Messages zawitała do serii Galaxy Watch 4!

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic to pierwsze na świecie smartwatche, które od nowości działają w oparciu o Wear OS 3. Ta nowa wersja systemu operacyjnego przynosi różne ulepszenia w zakresie wzornictwa, szybkości i wydajności. Aby dopasować jego projekt, Google wprowadza ulepszoną wersję aplikacji Google Messages.

Źródło: 9to5google Źródło: 9to5google

Firma odpowiedzialna za najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową na świecie postanowił dość szeroko objąć zakres smartwatchy kompatybilnych z nową aktualizacją. Aplikacja Google Messages (w wersji 9.2.030) została udostępniona zarówno dla nowych i starych zegarków. Oznacza to, że można ją zainstalować na serii Galaxy Watch 4 lub każdym innym smartwatchu, który obsługuje system Wear OS 2. Nowy design aplikacji posiada elementy UI z zaokrąglonymi rogami, a także porzuca niebieski kolor na rzecz czarnego motywu.

Źródło: 9to5google Źródło: 9to5google

Cały interfejs Google Messages pasuje teraz do wyglądu nowych wersji aplikacji Google Maps i YouTube Music. Od teraz możesz rozpocząć nowy wątek czatu, odpowiedzieć na przychodzące wiadomości za pomocą klawiatury lub szybkich odpowiedzi, usunąć wiadomości, a nawet zadzwonić do osoby w wątku czatu - wszystko ze swojego smartwatcha. Jeśli nie lubisz używać natywnej aplikacji do wiadomości od Samsunga, możesz ją zastąpić tą od Google.

Źródło: Google Play Store

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Nowa aktualizacja Galaxy Watch 4 poprawia funkcję wirtualnej ramki dotykowej

Samsung wprowadził dwie wersje swojego najnowszego smartwatcha. Jest Galaxy Watch 4 Classic, który posiada fizyczny obracający się pierścień oraz regularny Galaxy Watch 4, który zastępuje Galaxy Watch Active 2 jako sportowa wersja tego zegarka.

Chociaż Galaxy Watch 4 nie ma fizycznej ramki, tak jak poprzednie modele Samsunga oparte na systemie Tizen, to posiada funkcję wirtualnej ramki, która daje możliwość przesuwania po krawędziach wyświetlacza, aby naśladować tę fizyczną. A wraz z nową aktualizacją dla Galaxy Watch 4, Samsung poprawia użyteczność tej wirtualnej ramki dotykowej.

Źródło: SamMobile

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z przewijaniem za pomocą funkcji wirtualnej ramki, a nowa aktualizacja ma nadziej je naprawić. Przynosi ona również lepszą niezawodność i stabilność systemu, a także nową animację, gdy otwierasz szufladę aplikacj.

Najnowsza aktualizacja do Galaxy Watch 4 waży około 290 MB, posiada firmware w wersji R8**XXU1BUI5 i jest dostępna dla obu modeli inteligentnych zegarków Samsunga. Możesz nie być w stanie pobrać je natychmiast, gdyż są udostępniane fazowo, ale spodziewaj się jej w ciągu najbliższych kilku dni.

I figured out screen recording pic.twitter.com/FEdnBKsiW4 — Zachary Wander (@Wander1236) September 9, 2021

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Galaxy Watch 4 otrzyma sześć unikalnych i ekologicznych pasków od Sami Miro Vintage

Źródło: Samsung

Samsung ogłosił limitowaną kolekcję opasek zaprojektowanych przez Sami Miro Vintage dla serii smartwatchy Galaxy Watch 4. Kolekcja składa się z sześciu unikalnych pasków wyprodukowanych z ekologicznych materiałów, takich jak skórki jabłek, które zostały odzyskane z recyklingu w przemyśle owocowym.

Każda z limitowanych opasek została stworzona z myślą o różnych okazjach. Według projektanta, kolory takie jak Stratus Sky, Cloud Navy i Midnight Black są świetne na każdą porę dnia, podczas gdy Aurora Night i Dawn Atlas są nieco bardziej kolorowe i pasują na specjalne okazje. Opaski Stratus Sky i Midnight Black mają wygląd skóry premium - mimo, że są całkowicie wegańskie - podczas gdy opaski Aurora Night, Cloud Navy, Earth Sunrise i Dawn Atlas zostały wyprodukowane z ekologicznego materiału TPU.

Źródło: Samsung

Samsung wprowadza również trzy tarcze zegarków, które będą pasować do sześciu nowych, przyjaznych środowisku pasków od Sami Miro Vintage. Będą one dostępne do pobrania z Google Play Store.

Klienci będą mogli kupić limitowaną kolekcję opasek Sami Miro Vintage od Samsunga za 39,99 dolarów (około 150 zł). Dzięki temu, klienci otrzymują sześć opasek i trzy tarcze zegarka w cenie jednej opaski Ridge Sport Band. Nie jest to zła oferta, jeśli podoba Ci się wzornictwo Sami Miro Vintage i chcesz nadać swojemu Galaxy Watch 4 lub Watch 4 Classic odrobinę ekskluzywności. Na ten moment nie wiadomo nic o dostępności na terenie Polski.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 15.09.2021

Samsung wprowadza Galaxy Watch 4 Golf Edition w Korei Południowej

Po wprowadzeniu na rynek Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic w zeszłym miesiącu, Samsung zaprezentował Galaxy Watch 4 Golf Edition. Ta specjalna wersja smartwatcha jest stworzona dla profesjonalnych i entuzjastycznych golfistów. Niestety, na ten moment Galaxy Watch 4 Golf Edition jest dostępny wyłącznie w Korei Południowej.

Galaxy Watch 4 Golf Edition jest dostarczany z preinstalowaną aplikacją Smart Caddie, która mierzy i wyświetla wskaźniki wydajności dla graczy w golfa. Metryki te obejmują odległość strzału, moc, wysokość i odległość do zieleni z ich aktualnej lokalizacji. Aplikacja jest fabrycznie wyposażona w mapy ponad 40 000 pól golfowych na całym świecie, wraz z ich aktualnymi pomiarami, zdjęciami lotniczymi, mapami satelitarnymi i automatycznym rozpoznawaniem informacji o dołkach.

Dzięki Galaxy Watch 4 Golf Edition, który zapewnia różne wygodne funkcje, konsumenci, którzy kochają golf, będą mogli cieszyć się nim jeszcze bardziej. Mamy nadzieję, że dzięki smartwatchowi będą mogli cieszyć się najlepszym golfem.

Smartwatch jest dostępny w dwóch wersjach: 40 mm Silver i 44 mm Black. Wersja 40 mm Silver kosztuje 299 000 KRW (około 950 zł), natomiast wersja 44 mm Black jest wyceniona na 329 000 KRW (około 1050 zł). Wersja LTE smartwatcha zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku. Południowokoreańscy konsumenci mogą kupić Galaxy Watch 4 Golf Edition na stronie internetowej firmy Samsung, Samsung Digital Plaza, Golping i Golf Zone Market.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

Aplikacja Samsung Hand Wash jest już dostępna dla Galaxy Watch 4

Samsung uruchomił aplikację Hand Wash dla swoich smartwatchów opartych na systemie Tizen w zeszłym roku. Przypomina ona ludziom o regularnym myciu rąk, co jest niezwykle pomocne podczas trwającej pandemii COVID-19. Teraz, ta sama aplikacja została właśnie wydana dla serii Galaxy Watch 4 opartej na Wear OS 3.

Aplikację Hand Wash można pobrać na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic poprzez Google Play Store. Oprócz przypominania ludziom, aby regularnie myć ręce, aplikacja Hand Wash również automatycznie wykrywa mycie rąk i oferuje timer dla jakości mycia. Zapewnia również widok tablicy rozdzielczej, gdzie użytkownicy mogą zobaczyć, ile razy umyli ręce w danym dniu.

Rozmiar aplikacji wynosi 18 MB i może pojawić się na wierzchu innych w postaci widgetu, aby wyświetlić licznik czasu mycia. Nie jest kompatybilna z innymi smartwatchami niż te od Samsunga.

Źródło: Asif Shaik / SamMobile

AKTUALIZACJA 23.09.2021

Powstaje limitowana edycja Galaxy Watch 4

W tym roku, Samsung postanowił po raz kolejny wypuścić specjalny zestaw zawierający Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 oraz towarzyszące im akcesoria. Niestety, sam zegarek nie był dostępny osobno w sprzedaży aż do teraz. Samsung oficjalnie postanowił wprowadzić do sprzedaży model Galaxy Watch 4 w kolaboracji z Thom Browne.

Po raz pierwszy od początku współpracy z marką Thom Browne, smartwatche Samsunga z tej limitowanej edycji trafią do sprzedaży osobno, bez konieczności kupowania całego pakietu. Zegarki te będą posiadały skórzaną opaskę w kolorze białym z czerwonymi i niebieskimi wstawkami. Zegarki otrzymają także specjalnie dopasowane tarcze.

Wszyscy chętni do zakupu tej limitowanej edycji Galaxy Watch 4, będą mogli złożyć zamówienie już 29 września. Co jednak ważne, ilość tych smartwachów jest ogranicza, więc chętni muszą spieszyć się z ich zakupem. Mają one trafić do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i być dostępne w oficjalnym sklepie koreańskiego producenta.

AKTUALIZACJA 28.09.2021

Jak włączyć szybkie przełączanie aplikacji na Galaxy Watch 4?

Android jest całkiem niezły w wielozadaniowości, a na telefonach i tabletach, można szybko przełączać się między dwoma ostatnio używanymi aplikacjami poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku przeglądu aplikacji (ten sam przycisk, który pokazuje wszystkie ostatnio otwierane aplikacje). Wraz z wprowadzeniem Wear OS do smartwatchy, to samo szybkie przełączanie aplikacji jest teraz dostępny na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.

Na poprzednich zegarkach Galaxy, które działały w oparciu o system Tizen, można było jedynie wrócić do ostatnio używanej aplikacji z tarczy zegarka. Na nowych zegarkach Samsunga można w dowolnym miejscu przełączać się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami. Zasadniczo działa to tak, jak na wszystkich telefonach i tabletach z systemem Android.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Po wyjęciu z pudełka, klawisz domowy zegarka nie jest przypisany do przełączania się do ostatnio używanej aplikacji po dwukrotnym naciśnięciu, ale można to łatwo zmienić.

Najpierw otwórz aplikację Ustawienia na swoim Galaxy Watch 4/Watch 4 Classic, przesuwając palcem w dół po ekranie i dotykając ikony trybika. Znajdź Funkcje zaawansowane, a następnie przejdź do opcji Dostosuj klawisze. Tutaj wystarczy dotknąć opcji Podwójne naciśnięcie w zakładce Klawisz główny i wybrać opcję Przejdź do najnowszej aplikacji.

Oczywiście, jeśli chcesz przypisać podwójne naciśnięcie klawisza domowego działania do czegoś innego, można wybrać jedną z wielu innych opcji. Możesz także dostosować to, co robi naciśnięcie i przytrzymanie klawisza home/power, a nawet zwykłe naciśnięcie przycisku wstecz jest możliwe do przypisania.

Jedna z najlepszych aplikacji Google wciąż niedostępna na Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic mają wiele wspaniałych funkcji. Zdecydowanie największą zaletą tych smartwatchy jest to , że oferują oficjalne aplikacje Google dzięki posiadaniu na pokładzie systemu Wear OS. Jest to zaleta, która stała się bardzo ważna dla większości użytkowników, lecz wciąż pozostaje pewne rozczarowanie - Galaxy Watch 4 nadal nie oferuje wsparcia dla Asystenta Google.

Najnowsze zegarki Samsunga trafiły do sprzedaży pod koniec sierpnia. Oznacza to, że cały miesiąc później, Asystent Google nadal nie jest obsługiwany. Użytkownicy Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic wciąż muszą polegać wyłącznie na Bixby.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Może być tak, że Asystent dla zegarka 4 nie był gotowy na czas. Zegarek ma opcję zmiany domyślnej aplikacji cyfrowego asystenta, ale tylko Bixby jest tam w tej chwili. To może być również celowe, oczywiście: Być może Samsung chce właściciele Watch 4 najpierw spróbować Bixby w nadziei, że będą trzymać się z nim przed wprowadzeniem wsparcia Google Assistant.

To jest smutne, czy sposób. Nie można mówić o zmianie tak duże, jak podstawowe przełącznik OS bez posiadania jednego z jego najlepszych funkcji dostępnych zaraz po uruchomieniu. Mogę tylko mieć nadzieję, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo przed Google Assistant przychodzi do Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, bo Bixby nie jest po prostu warto kłopotów, chyba że jesteś już za pomocą go nad Google Assistant na telefonie.

Galaxy Watch 4 traci wyłączność na YouTube Music

Do tej pory, seria Galaxy Watch 4 miała wyłączny dostęp do aplikacji YouTube Music dla Wear OS. Zmieni się to jednak z nową aktualizacją. Google potwierdziło, że starsze smartwatche z Wear OS - które nie zostały wykonane przez Samsunga - otrzymają wsparcie dla YouTube Music.

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic działają z nakładką One UI na szczycie Wear OS 3. W rezultacie, krótko po ich premierze, najnowsze smartwatche Samsunga były jedynymi, które obsługiwały aplikację YouTube Music. Jak podaje jednak redakcja AndroidPolice, Google uważa, że aplikacja ta zawita na starsze urządzenia z systemem Wear OS 2.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Co ważne, tak naprawdę seria Galaxy Watch 4 nigdy nie miał mieć prawa wyłączności na YouTube Music, ale był to produkt uboczny zaangażowania Samsunga w rozwój Wear OS, który dał mu wczesny dostęp do nowej aktualizacji przed innymi producentami zegarków. Na ten moment, najnowsze smartwatche Samsunga wciąż pozostają jedynymi, które działają w oparciu o system Wear OS 3. Jednak aplikacja YouTube Music nigdy nie miała pozostać produktem wyłącznym dla Samsunga.

Smartwatche innych firm, które mogą teraz uruchomić YouTube Music to: Fossil Gen 6, Michael Kors Gen 6 oraz trzy modele Mobvoi TicWatch (Pro 3, Pro 3 LTE i E3). Google podaje, że więcej urządzeń z Wear OS 2 dostanie możliwość korzystania z YouTube Music pod konie tego roku.

Źródło: Asif Shaik / SamMobile

AKTUALIZACJA 01.10.2021

Galaxy Watch zasilany energią słoneczną

Wniosek patentowy złożony w 2019 roku został odkryty przez redakcję LetsGoDigital po tym, jak został opublikowany przez United States Patent and Trademark Office (USPTO) 16 września. Patent przedstawia klasyczny smartwatch Galaxy wyposażony w pasek na nadgarstek osadzony w ogniwach słonecznych, choć wniosek nie zagłębia się w żadne szczegóły dotyczące tego, jak wydajny byłby system.

Być może chodzi o to, aby zapewnić pomocniczą moc poprzez ogniwa słoneczne, nawet jeśli nie byłyby one na tyle silne, aby zastąpić standardowy port ładowania. To świetny pomysł, który (w teorii) może sprawić, że smartwatche Samsunga staną się dużo bardziej przyjazne dla środowiska.

Źródło: USPTO / nl.letsgodigital.org

Jest jednak zbyt wcześnie, aby być pewnym planów Samsunga, gdyż firma dopiero o wydała serię Galaxy Watch 4. Niemniej jednak, możemy założyć, że technologia ta jest w najlepszym razie zarezerwowana dla przyszłych projektów. Niezależnie od tego, Samsung stale stara się poprawić swoją przyjazną dla środowiska politykę. Firma niedawno osiągnęła wynik 100% wykorzystania energii wielokrotnego użytku w swoich fabrykach w USA, Europie i Chinach.

Wnioski patentowe nie potwierdzają nadchodzących produktów, ale często oferują wgląd do najnowszych planów danego producenta. Czas pokaże, czy Samsung rzeczywiście poważnie myśli o zastosowaniu ogniw słonecznych w swoich przyszłych urządzeniach.

Źródło: USPTO / nl.letsgodigital.org

Samsung Health z nową aktualizacją dla Galaxy Watch 4

Samsung Health otrzymuje nową aktualizację, która przynosi ulepszony wygląd UI, więcej opcji wyboru płci, a także kilka mniejszych poprawek najczęstszych błędów. Aktualizacja o numerze wersji 6.18.8.005 jest dostępna do pobrania za pośrednictwem Sklepu Galaxy oraz Sklepu Google Play.

Nowa aktualizacja dodaje więcej opcji płci niż tylko standardowe Mężczyzna i Kobieta. Ponadto, aplikacja prezentuje teraz wszystkie informacje o użytkowniku, takie jak jego profil, statystyki tygodniowe, nagrody i najlepsze wyniki osobiste w jednym miejscu. Wcześniej informacje te były rozproszone w różnych sekcjach. Aktualizacja przynosi również ogólne poprawki błędów i ulepszenia w całej aplikacji. Zmiany te są już dostępne na smartfonach Galaxy z wersją beta One UI 4.0.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Samsung Health to jedna z najlepszych aplikacji do śledzenia stanu zdrowia i kondycji, dostępnych na smartfony z Androidem. Jest również dostępna na tabletach, smartwatchach, telewizorach smart i opaskach fitness Samsunga. Z biegiem lat firma wprowadziła wiele nowych i ciekawych funkcji, a użytkownicy mogą nawet konkurować z przyjaciółmi i członkami rodziny za pomocą tej aplikacji.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

AKTUALIZACJA 07.10.2021

Przeglądarka Samsung Internet jest już dostępna na Galaxy Watch 4!

Zmiana systemu z Tizen na Watch OS przyniosła serii Galaxy Watch wiele korzyści, m. in. dostęp do szerokiej gamy aplikacji. Inteligentne zegarki Samsunga właśnie zyskały kolejną z nich - przeglądarkę Samsung Internet. Jak można się spodziewać, jej wersja na smartwatche nie jest tak funkcjonalna, jak ta dostępna na smartfonach, gdyż większość stron internetowych jest ładowanych w wersji desktopowej, co utrudnia przeglądanie ich na maleńkim wyświetlaczu.

Mimo to, Samsung stara się ułatwić to za pomocą gestów, np. można przeciągnąć palcem od krawędzi wyświetlacza, aby zobaczyć krawędzie witryny. Można także użyć przełącznika trybu powiększania, aby tekst na stronach był nieco większy, choć nie robi to wielkiej różnicy. Jaka by jednak nie była, przeglądarka Samsunga jest już dostępna na smartwatchach Galaxy i na pewno przyda się w momencie, kiedy nasz telefon jest poza zasięgiem ręki.

Aby pobrać Samsung Internet na Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic, można wyszukać tę aplikację w Google Play Store na smartwatchu lub smartfonie, a następnie zainstalować.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Samsung Galaxy Watch 4 dostaje kolejną aktualizację usuwającą błędy

Seria Galaxy Watch 4 otrzymała sporo aktualizacji od czasu premiery, ale najnowsza z nich wydaje się być najbardziej prozaiczna. Lista zmian jest dość krótka - "poprawiona stabilność i niezawodność systemu". I to by było na tyle.

Być może ostatnia aktualizacja, która wprowadziła kilka istotnych funkcji, spowodowała jakieś błędy i teraz wersja R870XXU1CUJ2 próbuje je naprawić. Niestety, nie mamy żadnych dodatkowych informacji na temat tego, co dokładnie nowa aktualizacja rzeczywiście miałby naprawić. Aktualizacja ta nie jest na razie dostępna na wszystkich rynkach, ale wkrótce dotrze także do Polski. Podobno jako pierwsze dostaną ją między innymi Stany Zjednoczone.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Samsung Health dostało kontrowersyjną zmianę

Samsung niedawno wprowadził pewne zmiany dotyczące UI do swojej platformy Health, Według najnowszych doniesień, wielu użytkowników Galaxy Watch 4 nie wydaje się zbyt zadowolonych z rezultatu tej zmiany. W skrócie - wykres ciągłego tętna w Samsung Health całkowicie zniknął. Został on zastąpiony przez nowy typ wykresu, który uśrednia tętno użytkownika w pasy czasu.

Zaletą posiadania tego nowego systemu jest to, że łatwo pozwala użytkownikom odczytać najwyższe i najniższe stawki BMP w danym czasie. Z drugiej strony - brakuje mu szczegółowych danych, które mógł produkować wcześniejszy wykres.

Samsung Health - stary wykres tętna Źródło: Samsung Health Samsung Health - nowy wykres tętna Źródło: Samsung Health

Użytkownicy Galaxy Watch 4, którzy były jednymi z pierwszych, aby zauważyć tę nową zmianę, wypowiedzieli się na ten temat na forum Reddit. Głosy sprzeciwu są jednak podzielone, gdyż jedni winią za to nowy system Wear OS 3, natomiast drudzy zdają się zrzucać wszystko na sam zegarek. Jednak głównym komponentem, który Samsung zaktualizował jest aplikacja Health. Innymi słowy, ten nowy wykres powinien zastąpić stary niezależnie od tego, z którego urządzenia pomiarowego Galaxy korzystasz.

Przedstawiciel Samsunga potwierdził, że nie jest to błąd, a celowa zmiana. Wykres Continuous Heart Rate został usunięty wraz z ostatnią aktualizacją Samsung Health, a jedynym sposobem na jego odzyskanie jest zainstalowanie starszej wersji tej aplikacji, która zachowuje poprzedni wygląd wykresu. Jednak nie będzie to trwałe i idealne rozwiązanie, jeśli chcesz doświadczyć innych nowych funkcji, które mogą być dodawane przez kolejne aktualizacje.

Galaxy Watch 4 będzie monitorować stan zdrowia pracowników

Samsung Australia ogłosiło, że testuje rozwiązanie o nazwie Vital Monitoring System (VMS) z re-open.com dla serii Galaxy Watch 4. VMS jest częścią opartej na chmurze platformy re-open.com, stworzonej przez Uniwersytet Deakin, NTRI i SaniteX Global w celu wspierania świata w procesie wychodzenia z choroby COVID-19.

Mówiąc dokładniej, jest to system przeznaczony głównie dla pracodawców i pracowników. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników poprzez zbieranie informacji zdrowotnych za pośrednictwem czujników zdrowia Galaxy Watch 4 - takich jak monitor tętna i czujnik SpO2 - oraz zapewnienie holistycznego rozwiązania do badań medycznych z domu.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Pracodawcy, którzy wdrożą ten system, będą wymagać od pracowników, aby codziennie rano udostępniali informacje zdrowotne z Galaxy Watch 4 systemowi VMS na platformie re-open.com. Dane te zostaną następnie połączone z dodatkowymi informacjami zebranymi za pomocą ankiety. Jeśli pracownik pozytywnie przejdzie badanie przesiewowe, otrzyma kod QR, którego będzie mógł użyć, aby uzyskać dostęp do swojego miejsca pracy. Przetwarzane dane obejmują temperaturę, tętno, poziom tlenu we krwi, itd.

Warto zauważyć, że wszystkie te dane zdrowotne są zaszyfrowane i jedynymi osobami, które mogą uzyskać do nich dostęp i udzielić pomocy są lekarze. Pracodawca nie ma dostępu do zaszyfrowanych informacji zdrowotnych, ani nie może ich odczytać. VMS działa jedynie jako narzędzie do badań przesiewowych, których celem jest zmniejszenie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy i zwiększenie bezpieczeństwa po powrocie do pracy z home office, ale nie jest to sposób na monitorowanie pracowników przez pracodawców. Według firmy Samsung, narzędzie do badań VMS jest zgodne z najwyższymi standardami przepisów dotyczących ochrony zdrowia.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 19.10.2021

Zestaw Galaxy Watch 4 z bezprzewodową ładowarką dostaje kolejną zniżkę

Jeśli przegapiłeś okazję, aby kupić zestaw Galaxy Watch 4 z ładowarką Wireless Charger Pad Duo ze zniżką w zeszłym miesiącu, Amazon daje klientom kolejną szansę. Promocja nie jest już tak duża jak wcześniej, lecz to wciąż mniej, niż standardowa sugerowana cena detaliczna.

Galaxy Watch 4 w wersji 40 mm wraz ładowarką Wireless Charger Pad Duo (2021) jest teraz dostępny z rabatem 11%, co oznacza, że klienci mogą kupić ten pakiet za 275,56 dolarów (około 1000 zł). Galaxy Watch 4 w wersji 44 mm w połączeniu z bezprzewodową ładowarką jest dostępny z 10% zniżką za 305,56 dolarów (około 1200 zł). Ceny te odpowiadają wariantom Bluetooth.

Kup Galaxy Watch 4 na Amazon

Kup Galaxy Watch 4 Classic na Amazon

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Samsung zaprezentował Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition!

Podczas wczorajszego Galaxy Unpacked 2021 Part 2, Samsung zaprezentował nowe specjalne wydania tegorocznego Galaxy Watch 4. Klienci w wybranych krajach będą mogli kupić Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition.

Źródło: Samsung

Nowa edycja flagowych smartwatchów od Samsunga będzie dostarczane w zupełnie nowym opakowaniu, na którym znajdziemy charakterystyczne dla marki Maison Kitsuné logo lisa. W środku znajdą się również dwie specjalnie zaprojektowane opaski z nazwą oraz logiem tej firmy, a także ładowarka ze zmienionym wyglądem. Zmiany dotyczą także oprogramowania - czekają na nas dedykowane, specjalnie zaprojektowane tarcze z elementami charakterystycznymi dla Maison Kitsuné.

Źródło: Samsung

W pudełku znajdzie się także karta z chipem NFC. Po połączeniu jej z telefonem będziemy mogli pobrać dodatkową zawartość oraz playlistę przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Użytkownicy Galaxy Watch 4 otrzymują darmowy okres próbny w aplikacji Strava!

Popularna aplikacja Strava, służąca pomiarowi i trackingowi ćwiczeń, połączyła siły z Samsungiem, dzięki czemu użytkownicy Galaxy Watch 4 otrzymują bezpłatny dwumiesięczny okres próbny. Natknęliśmy się na tę promocję za pośrednictwem kolosalnej aktualizacji oprogramowania dla Galaxy Watch 4. Co więcej, lista obsługiwanych urządzeń obejmuje także Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 i Galaxy Watch 3.

Aby rozpocząć, przejdź do dedykowanej strony internetowej i kliknij na Start your free trial. Następnie zostaniesz poproszony o utworzenie nowego identyfikatora Strava lub zalogowanie się za pomocą istniejących danych uwierzytelniających. Pamiętaj, że musisz wprowadzić informacje o płatności, aby zrealizować darmowy okres próbny.

Źródło: Strava

AKTUALIZACJA 28.10.2021

Aplikacja KakaoTalk jest już dostępna dla Galaxy Watch 4

Nie ma innej aplikacji do przesyłania wiadomości, która jest tak popularna w ojczyźnie Samsunga, Korei Południowej, jak KakaoTalk. Ponad 50 milionów aktywnych użytkowników polega właśnie na niej. Właściciele Galaxy Watch nie mieli dedykowanej wersji KakaoTalk aż do teraz, kiedy to została wydana na najnowszych smart zegarek Samsunga.

Aplikacja KakaoTalk dla Wear OS została w końcu uruchomiona. Ponieważ Galaxy Watch 4 działa w oparciu o ten system, najpopularniejsza południowokoreańska aplikacja do przesyłania wiadomości jest już dostępna dla jego posiadaczy. Użytkownicy, którzy mają aplikację KakaoTalk na swoim telefonie Galaxy, mogą uzyskać wersję Wear OS na swoim nowym smartwatchu. Aplikacja umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości, naklejek, sprawdzanie historii ostatnich czatów i wiele innych czynności z poziomu nadgarstka.

Kupiłeś już Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 4 Classic? A może wciąż myślisz, czy zostać przy swoim Galaxy Watch 3 albo Galaxy Watch Active 2? Pomagamy dokonać wyboru w tym oraz tym artykule.

AKTUALIZACJA 08.11.2021

Samsung prezentuje Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition w Korei Południowej

Prawie dwa miesiące po wprowadzeniu na rynek Galaxy Watch 4 Golf Edition, Samsung zaprezentował kolejną specjalną edycję dla fanów golfa. Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition to produkt powstały w wyniku współpracy Samsunga z marką golfow PXG. Będzie on dostępny w Korei Południowej od 11 listopada 2021 roku.

Do Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition dołączony jest skórzany portfel PXG, marker piłek golfowych PXG, dwa rodzaje ekskluzywnych pasków PXG oraz 3 tarcze zegarka PXG. Skórzany portfel PXG jest wykonany w 100% z miękkiej naturalnej bydlęcej i koziej skóry. Marker do piłek PXG jest wykonany ze stali nierdzewnej i ma logo PXG, a skórzany pasek do zegarka zapewnia wygodę noszenia. Dołączony silikonowy pasek może być używany dla zwiększenia komfortu podczas treningu.

Smartwatch jest również fabrycznie wyposażony w aplikację Smart Caddie, która oferuje bardziej inteligentne doświadczenia golfowe dzięki funkcji dokładnego pomiaru odległości i przewodnikom po ponad 40 000 pól golfowych na całym świecie. Tarcze zegarka z marką PXG można pobrać za pomocą kodu QR wydrukowanego na dołączonym kuponie.

Samsung zaprezentował dwa rozmiary Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition: 40 mm (srebrny) i 44 mm (czarny). Wariant 40 mm smartwatcha jest wyceniony na 599 000 KRW (około 2000 zł), podczas gdy wersja 44 mm kosztuje 629 000 KRW (około 2100 zł). Specjalną edycję smartwatcha można kupić na stronach internetowych firm Samsung i Golping. Samsung wyśle zegarek do nabywców do 18 listopada.

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Samsung Internet działa teraz na zegarkach z Wear OS innych marek

Samsung Internet został wprowadzony do Galaxy Watch 4 kilka dni temu, dając użytkownikom sposób na surfowanie po Internecie z ich poziomu nadgarstka. Okazuje się, że przeglądarka Samsunga nie jest ograniczona tylko do Galaxy Watch 4. Inne zegarki z Wear OS również uzyskały wsparcie dla tej aplikacji, lecz wymagana do tego jest najnowsza wersja tego systemu operacyjnego.

Zgodnie z niedawnym postem na forum Reddit, Samsung Internet jest teraz kompatybilny z co najmniej kilkoma smartwatchami spoza linii Samsunga, które działają na Wear OS 2 lub starszej wersji. Jednym z nich jest Oppo Watch, przedstawiony na zdjęciu poniżej.

Źródło: 4bh1z / Reddit

Inni użytkownicy twierdzą również, że Samsung Internet działa na Fossil Gen 5, Casio WSD-F30, a nawet Moto 360 3. generacji. W zasadzie, każdy smartwatch z Wear OS powinien teraz obsługiwać Samsung Internet. Aplikację można zainstalować za pośrednictwem Sklepu Google Play.

Źródło: Samsung / Google Play Store

AKTUALIZACJA 10.11.2021, GODZ. 16:15

Indie: Galaxy Watch Active 2 sprzedaje się lepiej niż oba modele Galaxy Watch 4 łącznie

Indyjski rynek smartwatchy był w świetnej kondycji pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. Podczas gdy rynek smartwatchy pobił nowe rekordy wysyłek, Samsung zrobił to samo, rosnąc o 153 % kwartał do kwartału i 40 % rok do roku. Co zaskakujące, firma osiągnęła to w niemałej mierze dzięki starszemu modelowi smartwatcha.

Counterpoint Research podaje, że Galaxy Watch Active 2 notował większe ilości wysyłek niż nowy Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic razem wzięte. Starszy model przyczynił się do ponad połowy całkowitej sprzedaży smartwatchy Samsunga w Indiach w trzecim kwartale 2021 roku.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Do sieci trafił oficjalny unboxing Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition

Samsung ujawnił Galaxy Buds 2 i Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition w zeszłym miesiącu. Jeśli jesteś fanem szykownej stylistyki Maison Kitsuné i chcesz wiedzieć, co sprawia, że te limitowane edycje są tak wyjątkowe, powinieneś sprawdzić oficjalny wideo unboxing.

Obie wersje specjalne są dostępne w dwóch kolorach: Moonrock Beige i Stardust Gray. Na pudełkach obu urządzeń znajduje się branding Maison Kitsuné i Samsunga, a także unikalne grafiki. Na urządzeniach znajduje się również logo Maison Kitsuné w kształcie lisa oraz napisy marki.

Źródło: Samsung

Do Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition dołączone są dwa paski i specjalne tarcze zegarka. Dołączona naklejka NFC umożliwia korzystanie z motywu Maison Kitsuné na sparowanym smartfonie Galaxy. W zestawie znajduje się również kabel do ładowania z podobnym motywem, a nawet tapety.

Do Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition dołączone jest specjalne etui ochronne. Same wkładki douszne mają nadruki w kształcie lisa, a kabel do ładowania również jest w kolorze Moonrock Beige. Oba warianty edycji specjalnej mają ekskluzywny dostęp do playlisty stworzonej przez wytwórnię muzyczną marki "Kitsuné Musique".

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Niespodziewana aktualizacja przynosi funkcje Galaxy Watch 4 do starszych smartwatchów Samsunga

Właściciele Galaxy S21 nie są jedynymi klientami Samsunga, którzy mogą cieszyć się nowymi funkcjami oprogramowania. Wraz z pierwszą publiczną aktualizacją One UI 4.0 dla serii Galaxy S21, Samsung wypuszcza nowy firmware dla kilku swoich smartwatchów. Dodaje on prawie tuzin nowych tarcz zegarka i ulepszenia w wykrywaniu upadku.

Samsung udostępnia aktualizację dla Galaxy Watch i Watch 3, a także Galaxy Watch Active i Watch Active 2. Zawiera dziesięć nowych tarcz zegarka, które zadebiutowały wraz z Galaxy Watch 4, a niektóre z nich oferują głębokie opcje dostosowywania. Na bardziej praktycznej stronie, aktualizacja zapożycza z Galaxy Watch 4 w sposób dodając zaawansowane Wykrywanie upadku z więcej poziomów czułości i opcji, aby włączyć wykrywanie, gdy użytkownik stoi w miejscu.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Samsung uruchamia czujnik EKG w Galaxy Watch 4 na Tajwanie

Samsung zaczynać stopniowo uruchamiać funkcję EKG (elektrokardiogram) na Galaxy Watch 4. Firma ogłosiła dziś, że posiadacze Galaxy Watch 4 na Tajwanie otrzymają wspomnianą funkcję począwszy od końca listopada.

Samsung planuje to zrobić poprzez aktualizację oprogramowania, która ma wejść w życie później w tym miesiącu. Po włączeniu funkcji EKG, użytkownicy Galaxy Watch 4 mogą monitorować swoje tętno i wykryć oznaki migotania przedsionków serca bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Możliwość korzystania z czujnika EKG w Galaxy Watch 4 nie jest jeszcze dostępna na całym świecie. Trudno jest przewidzieć, kiedy funkcja ta zostanie udostępniona na innych rynkach.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Galaxy Watch 4 Wooyoungmi Edition jest już oficjalnie dostępny

Samsung właśnie wypuścił nowy limitowany model Galaxy Watch 4 we współpracy z Wooyoungmi Paris. Technicznie rzecz biorąc, model ten jest częścią kolekcji Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 Wooyoungmi Edition wydanej w zeszłym miesiącu, nawet jeśli dopiero teraz debiutuje w Korei Południowej.

Źródło: Samsung

Galaxy Watch 4 Wooyoungmi Edition będzie dostępny w Korei Południowej od 19 listopada wyłącznie za pośrednictwem internetowej platformy modowej Musinsa.

Urządzenia z tej edycji posiadają unikalne elementy wzornicze, takie jak logo Wooyoungmi Paris i są dostarczane wraz z ładowarkami, które pasują do tego wzornictwa. Dodatkowo, klienci Galaxy Watch 4 Wooyoungmi Edition mogą pobrać unikalną tarczę zegarka z Google Play Store.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Galaxy Watch 4 Wooyoungmi Edition zaczyna się od 369 000 wonów (około 1300 zł) za model 40 mm oraz 399 000 won (około 1500 zł) za wariant 44 mm, podczas gdy Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition będą dostępne za 199 000 won (około 700 zł).

Oprócz unikalnego wyglądu zewnętrznego i nowej tarczy zegarka, te limitowane warianty mają takie same możliwości sprzętowe, jak standardowe Galaxy Watch 4 i Galaxy Buds 2.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 23.11.2021

Wear OS staje się drugą co do wielkości platformą urządzeń ubieranych

Wear OS jest obecnie drugą co do wielkości platformą urządzeń ubieranych, ustępując miejsca jedynie Apple i jego WatchOS. Taki wynik wydaje się być zasługą Samsunga. Wear OS miał tylko 4% udziału w rynku w drugim kwartale roku, ale platforma zdobyła niesamowite 17% udziału w rynku do końca trzeciego kwartału 2021 roku.

Wear OS 3 został opracowany we współpracy z Samsungiem, a jak wielu z was wie, seria Galaxy Watch 4 jest napędzana przez ten system operacyjny, a nie Tizen OS. Dołączenie Samsunga do obozu Wear OS oznaczało, że każdy nowy sprzedany model Galaxy Watch 4 zwiększy udział Wear OS w rynku. Tak się właśnie stało.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Samsung planuje wprowadzić Galaxy Watch 5 w 2022 roku

Zakładając, że wyciekły harmonogram produkcyjny jest dokładny, Samsung chce wprowadzić następcę Galaxy Watch 4, czyli Galaxy Watch 5, do masowej produkcji począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku. Nie ma na razie żadnej wzmianki o Galaxy Watch 5 Classic lub innych modelach. Co jednak ważne, harmonogram ten jest niekompletny w stosunku do całego portfolio produktów Samsunga na 2022 rok. Nie ma także wzmianki o przyszłych składanych telefonach lub urządzeniach z serii Galaxy A.

Do nadchodzącego Galaxy Watch 5 w przyszłym roku mogą dołączyć dwie pary bezprzewodowych słuchawek dousznych. Tak zwane Galaxy Buds Pro 2 powinny wejść do produkcji w drugim kwartale przyszłego roku. Samsung podobno planuje również wyprodukować sequel Galaxy Buds Live, który ukaże się po trzecim kwartale 2022 roku. Jeśli to prawda, oznacza to, że Samsung chce kontynuować rozwój i eksplorację zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych bezprzewodowych słuchawek dousznych jednocześnie.

Samsung Electronics IM Division Plans for Major New Products in 2022

Source: https://t.co/v8FTDRcExT



Includes 4 variants of the Tab S8 Series, and Watch5, Buds Pro2, and Buds Live2. pic.twitter.com/krA4I0Woy5 — Tron ❂ (@FrontTron) November 23, 2021

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Najnowsza aktualizacja Galaxy Watch i Watch Active jest już dostępna w Europie

Samsung wydał niespodziankę w postaci aktualizacji oprogramowania układowego dla kilku swoich starszych smartwatchów wcześniej w tym miesiącu, ale roll-out był rozłożony w czasie. Galaxy Watch 3 i Active 2 były pierwszymi, które uzyskały nową aktualizację zawierającą ulepszenia dotyczące wykrywania upadku. Z drugiej strony, lista zmian dla oryginalnych modeli Galaxy Watch i Watch Active nie zawiera prawie żadnych poprawek, oprócz dziesięciu nowych tarcz i niewiele więcej.

Dobrą wiadomością jest to, że oryginalne modele Watch i Active otrzymują teraz aktualizację na kilku nowych rynkach, a lista zmian jest bogatsza niż Samsung początkowo planował.

Źródło: SamMobile

Oprócz nowych tarcz zegarka, które zostały zapożyczone z serii Galaxy Watch 4, najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego dla Galaxy Watch i Watch Active dodaje wsparcie dla widgetu Group Challenge. Powinien on teraz zapewnić dokładniejsze dane na temat zużycia kalorii w oparciu o tętno użytkownika.

Ponadto, aktualizacja poprawia wydajność czujnika, aby zmniejszyć czas potrzebny do rozpoznania automatycznych ćwiczeń (bieganie, wioślarz, eliptyk). Pojawiła się też ikona statusu chodzenia/biegania na żywo, a okres synchronizacji aplikacji Kalendarz został wydłużony z 3 miesięcy do pełnego roku.

Posiadacze Galaxy Watch i Galaxy Watch Active powinni już mieć możliwość pobrania aktualizacji poprzez aplikację Samsung Wearable na swoich telefonach. Nowa aktualizacja (wersja firmware Rx00XXU1GUJ3) powinna być dostępna w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Europie, Indiach i USA.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 07.12.2021

Galaxy Watch 4 przenosi Samsunga na drugą pozycję w segmencie urządzeń ubieranych

Samsung dokonał gigantycznego skoku wiary, kiedy porzucił Tizen na rzecz Google Wear OS podczas tworzenia swoich nowych smartwatchów. Na szczęście, Galaxy Watch 4 został bardzo dobrze przyjęty, co odzwierciedla się w ostatnich danych dotyczących sprzedaży.

Według nowego raportu z badań rynku firmy IDC, Samsung wysłał 12,7 mln smartwatchów i bezprzewodowych słuchawek w w trzecim kwartale 2021 roku. Dzięki temu firma awansowała z trzeciej pozycji w Q3 2020 na drugą w Q3 2021. To wzrost dostaw o 13,8%, a zawdzięcza to przede wszystkim Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Silver Aluminum Źródło: Amazon Kanada Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Silver Stainless Steel Źródło: Amazon Kanada

Apple nadal jest liderem na rynku urządzeń ubieranych z blisko 40 mln sztuk, ale jego udział w rynku nieco zmalał (3,6%) w porównaniu z ubiegłym rokiem. Xiaomi, które produkuje przede wszystkim tańsze opaski fitness, smartwatche i słuchawki bezprzewodowe, spadło na trzecią pozycję, a liczba sprzedanych urządzeń zmalała o 23,8%.

Huawei jakoś zwiększył swoje wysyłki (10,9 mln) w Q3 2021, ale jego udział w rynku nadal spadł w porównaniu do Q3 2020. Imagine Marketing, która produkuje smartwatche i słuchawki bezprzewodowe pod marką Boat, odnotowała wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 200%, dostarczając w tym kwartale 10 milionów urządzeń.

AKTUALIZACJA 08.12.2021

Pierwszy smartwatch Google'a z Wear OS 3 wygląda prawie jak Galaxy Watch 5

Firmy Samsung i Google połączyły siły na początku tego roku, aby wspólnie opracować system Wear OS 3 dla nowej generacji smartwatchy. W wyniku tej współpracy, Samsung porzucił Tizen OS na rzecz Wear OS 3, ale jednocześnie ta ogromna zmiana pozwoliła koreańskiemu gigantowi technologicznemu zachować pewną wyłączność na nową wersję wspomnianego systemu.

Więcej na temat Galaxy Watch 5 możesz przeczytać w tym materiale zbiorczym.

Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic są obecnie jedynymi smartwatchami na rynku, które pracują na Wear OS 3 od razu po wyjęciu z pudełka, podczas gdy inni producenci OEM mają wydać aktualizację dopiero w 2022 roku. Z drugiej strony, Google przygotowuje swój własny smartwatch napędzany przez Wear OS 3. I zgodnie z nowym przeciekiem, jakim podzieliła się redakcja Front Page Tech - w komplecie z niewyraźnymi renderami prasowymi - oficjalna premiera tak zwanego Google Pixel Watch powinna być tuż za rogiem.

Źródło: Front Page Tech

Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Galaxy Watch 4 wciąż nie ma najlepszej funkcji Wear OS

Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym, że Samsung planuje wprowadzić Wear OS dla Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic, byliśmy zarówno rozczarowani i podekscytowani w tym samym czasie. Rozczarowani, ponieważ obawialiśmy się, że będziemy tracić doskonałą żywotność baterii, ale podekscytowani, że w końcu będziemy mogli mieć dostęp do ogromnej biblioteki aplikacji.

Najwięcej osób czekało jednak na możliwości, jakie zaoferuje nam asystent głosowy od Google. Niestety jednak prawie cztery miesiące po premierze, wciąż jesteśmy ograniczeni do Bixby i nikt nie wie dlaczego. Asystent Google nie jest funkcją dotyczącą pomiaru parametrów zdrowia, taką jak EKG lub monitorowania ciśnienia krwi, które muszą być zatwierdzone lokalnie w każdym kraju, zanim będzie można ją aktywować na zegarku.

Być może jego brak na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic nie jest winą Samsunga. Być może to sam Google stoi mu na drodze. Ale biorąc pod uwagę, że obie te firmy pracowały nad rozwojem nowej platformy Wear OS 3 razem, powinniśmy byli dostać Asystenta Google w dzień premiery Galaxy Watch 4. Ale oto jesteśmy, cztery miesiące później, a Bixby to wciąż wszystko na co możemy obecnie liczyć.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Wear OS 3 w wersji deweloperskiej

Na początku tego roku Samsung zaszokował wiernych fanów serii Galaxy Watch, porzucając Tizen na rzecz Wear OS. Ta wersja systemu operacyjnego od Google zawiera jednak nakładkę Samsunga. W ten sposób nie byliśmy w stanie poznać pierwotnej wersji Wear OS 3 - aż do teraz. Jak zauważyła redakcja 9to5Google, Google wydało Wear OS 3 w wersji deweloperskiej.

Nowa aktualizacja została wydana z całkowitym przeprojektowaniu menu, które zawiera okrągłe przyciski. Ekran stanu baterii również został odnowiony, aby dopasować go do Androida 12. Zostało dodane także specjalne menu aplikacji, które pokazuje Ostatnie aplikacje na górze ekranu z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji poniżej.

Źródło: Google Źródło: Google

Źródło: Google Źródło: Google

Sprawdź również: Samsung Galaxy S21 FE - data premiery, cena, specyfikacja techniczna