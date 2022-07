Galaxy Watch 5, Fold 4, Flip 4 i inne perełki. Na to czekamy na Samsung Galaxy Unpacked 2022

Z niecierpliwością czekamy na letnią konferencję Samsunga. Firma już niedługo powinna zaprezentować całą gamę świetnych urządzeń. Sprawdzamy, czego możemy się spodziewać na najbliższej konferencji producenta.

Spis treści

Seria wydarzeń Samsung Unpacked, odbywająca się zazwyczaj dwa razy w roku, służy Samsungowi jako możliwość zaprezentowania swoich najnowszych urządzeń z flagowymi telefonami na czele. Na podobnym evencie w zimie firma zaprezentowała serię Galaxy S22. Z kolei już teraz możemy spodziewać się kolejnego rzutu niesamowicie ciekawych sprzętów.

Kiedy odbędzie się Samsung Unpacked?

Z oficjalnej zapowiedzi wiemy już, że Samsung Unpacked odbędzie się już 10 sierpnia 2022 roku. Producent na oficjalnej polskiej stronie na Youtube zaprezentował krótki filmik, który zwiastuje największe premiery tegorocznego wydarzenia.

Zobacz również:

Na oficjalnej stronie dowiadujemy się, że 10 sierpnia już o 15.00 polskiego czasu rozpocznie się oficjalna prezentacja nowych urządzeń. Będziemy mogli ją śledzić wszyscy - wystarczy zarejestrować się na stronie Samsunga poświęconej eventowi.

Czego spodziewamy się na Galaxy Unpacked 2022?

Samsung Unpacked to zawsze okazja do zobaczenia świetnych nowości od koreańskiego giganta - nie inaczej będzie w tym roku. Jak pokazuje sam zwiastun wydarzenia, w tym roku firma chce skupić się w szczególności na swoich składanych smartfonach. Wiemy już, że na pewno zobaczymy zupełnie nowy Galaxy Z Fold 4 oraz Galaxy Z Flip 4. Jednak nie są to jedyne nowości, które zobaczymy już za kilka dni.

Fot. Samsung

Jesteśmy już przekonani, że kolejną zaprezentowaną nowością będzie nowy Galaxy Watch - Watch 5 oraz jego droższa wersja Watch 5 Pro. Jesteśmy też prawie pewni, że podczas eventu zobaczymy nowe słuchawki z serii Galaxy Buds Pro - dokładniej drugą generację tych słuchawek. Możliwe, że czeka nas jeszcze więcej premier! Sprawdźmy jednak, czego spodziewamy się po produktach, których premiery jesteśmy już pewni.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung o jakiegoś czasu coraz śmielej stawia na składane smartfony. Spośród dwóch linii producenta, zdecydowanie lepiej sprzedaje się seria Flip - jest zdecydowanie tańsza oraz bardziej przypomina standardowy smartfon.

Fot. Samsung

Najnowsza generacja ma być niejako rozwinięciem trzeciej serii - nie będzie tutaj dużych zmian. O wszystkich przeciekach piszemy w tym artykule, streścimy więc najważniejsze zmiany w nadchodzącym telefonie. Największą zmianą powinno być nowe, szybkie ładowanie oraz większa bateria, o którą od dawna prosili klienci. Dostaniemy też zupełnie nowy moduł aparatów - co zresztą już na trailerze wydarzenia pokazuje Samsung. Ma on być zdecydowanie lepszy od poprzednika i dorównywać innym flagowcom firmy. Poza tym oczywiście dostaniemy najnowsze podzespoły, a także zapewne nową konstrukcję zawiasu, dzięki któremu telefon będzie smuklejszy.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Fold to telefon dla nielicznych, największych entuzjastów technologii. Dzięki niemu możemy w kieszeni cały czas mieć jednocześnie telefon i tablet, a to wszystko w jednym urządzeniu.

Fot. Technizo Concept

Nie możemy się już doczekać na kolejną generację Folda - wszsytkie przecieki na jej temat zebraliśmy w tym artykule. Jednak pokrótce - tutaj też możemy spodziewać się raczej kosmetycznych zmian, które mają skupiać się na dopracowaniu już działającego modelu. Fold 4 zaoferuje nam większą baterię oraz mocniejsze podzespoły. Jednak to nie wszystko - według wielu źródeł ma on mieć trochę inny kształt od poprzednika, dzięki któremu ekran wewnętrzny będzie odrobinę szerszy. Do tego oczywiście dochodzi również nowy zawias, który ma trafić też do większego składaka.

Samsung Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro

Zegarki inteligentne od Samsunga, szczególnie po przejściu na WearOS 3, są naprawdę godną konkurencją dla królującego na rynku Apple Watcha. Piątka generacja ma potwierdzić tytuł pretendenta, a także wprowadzić sporo udogodnień.

Fot. 91mobiles

Jeśli chodzi o Galaxy Watcha 5, zmian może być naprawdę wiele - może dlatego nowy zegarek wywołuje naprawdę sporo emocji. Wszystkie informacje o nowej serii zebraliśmy tutaj. Podsumujmy, co już wiemy.

Na rynek mają wejść dwie wersje Galaxy Watcha 5 - Watch 5 oraz Watch 5 Pro. Niestety w żadnej z nich nie znajdziemy już lubianego, obrotowego bezela - zostanie zastąpiony cyfrowym odpowiednikiem. Oba warianty będą wyposażone w większe ekrany od swoich poprzedników, producent ma także zamiar wykonywać je z o wiele lepszych materiałów niż serię Watch 4.

Duża zmiana dotknie też baterii - zostanie ona zdecydowanie zwiększona, a dzięki bardziej eneergooszczędnemu procesorowi, smartwatch powinien wytrzymywać bez ładowania nawet dwa razy dłużej niż poprzednik. Oczywiście wszystkie te zmiany zostaną przypłacone wyższą ceną niż poprzednia generacja.

Samsung Galaxy Buds Pro 2

Ostatnią (prawie) pewną premierą na Samsung Unpacked są nadchodzące słuchawki Galaxy Buds Pro 2. Pierwsza generacja zjednała sobie spore grono fanów dzięki świetnemu stosunkowi jakości do ceny, a także naprawdę niezłemu dźwiękowi. Jak ten sukces ma zamiar przebić kolejna wersja?

Fot: agizaonline.co.ke

Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tym artykule. Ogólnie wydaje się, że Samsung ma zamiar stworzyć nową generację za pomocą małych zmian w znanej formule. Nie spodziewamy się nawet szczególnych zmian technicznych - może poza powiększeniem baterii. Firma stawia na znaną technologię i ulepszenia w oprogramowaniu, dzięki którym słuchawki mają móc z powodzeniem konkurować z AirPodsami pro i innymi flagowymi słuchawkami bezprzewodowymi.

Inne premiery na konferencji Samsunga

Jednak to nie wszystkie premiery, które mogą mieć miejsce na nadchodzącej konferencji. W eterze sporo mówi się też o Galaxy Booku, czyli nowym laptopie producenta. Jesteśmy też pewni, że firma pochwali się nowymi urządzeniami Smart Home, a także innowacjami w oprogramowaniu. Bez wątpienia będzie to bardzo zapełnione wydarzenie. Wszystkie premiery obejrzymy już 10 sierpnia od godziny 15.00.