Galaxy Watch 5 Pro deklasuje Apple Watcha Series 7 swoją baterią!

Już za kilka dni odbędzie się premiera tegorocznych smartwatchów Samsunga. Wśród modeli znajdzie się wariant Pro, którego bateria osiąga imponujące wyniki.

Źródło: Twitter.com / TechnoProz

Zegarki z serii Galaxy Watch 4 były pierwszymi urządzeniami Samsunga opartymi na systemie Wear OS. Modyfikacja wyszła producentowi na dobre, ale jednocześnie spowodowała spore problemy z żywotnością baterii. Smartwatche wytrzymują bez ładowania średnio jeden do półtorej dnia. Oznacza to, że opcje takie monitorowanie snu stają się w praktyce bezużyteczne jeżeli używamy zegarka przez cały dzień.

Galaxy Watch 5 ma to zmienić, a wszystko dzięki sporym ulepszeniom baterii. Każdy z modeli otrzyma silniejsze ogniwo niż poprzednie wersje zegarka, ale najbardziej obiecująco zapowiada się wariant Pro. Galaxy Watch 5 Pro ma dostać baterię o pojemności 572 mAh. Według najnowszych przecieków będzie on w stanie wytrzymać do 80 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Zobacz również:

• Apple Watch Series 7: 18 hours of battery life

• Fossil Gen 6: 24 hours of battery life

• Galaxy Watch 4: 40 hours of battery life

• Galaxy Watch 5: 50 hours of battery life

• Galaxy Watch 5 Pro: 80 hours of battery life

• Huawei Watch GT3 Pro: 14 days of battery life pic.twitter.com/Gbi9fmvedM — Anthony (@TheGalox_) August 5, 2022

Czas ten znacznie przebija osiągi konkurencyjnego Apple Watche'a Series 7, który na jednym ładowanie działa średnio przez 18 godzin.

Warto jednak zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. W żadnym z przecieków nie znalazłem informacji dotyczących sposobu w jaki testowany był zegarek. Oznacza to, że nie możemy być pewni tego, które z jego funkcji były włączone, a które zostały uśpione. Mimo to, 80 godzin na jednym ładowaniu to świetny wynik i nowy zegarek Samsunga wypada w tym kontekście znacznie lepiej od zeszłorocznych modeli.