Galaxy Watch 5 Pro kupisz teraz taniej o kilkaset złotych!

Najnowsze zegarki Samsunga zostały objęte promocją.

Źródło: Samsung

Galaxy Watch 5 zadebiutował na rynku w sierpniu zeszłego roku. Urządzenie otrzymało znacznie lepszą baterię od swojego poprzednika oraz zostało wykonane z trwalszych materiałów. Nowością jest także wersja Pro, która została zaprezentowana wraz z pozostałymi wariantami smartwatcha. Na stronie Samsunga pojawiła się właśnie promocja, która pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych przy zakupie nowych zegarków koreańskiego producenta.

Jak skorzystać z promocji?

Promocja polega na zwrocie gotówki, który otrzymujemy po zakupie zegarka. W celu skorzystania z rabatu należy nabyć urządzenie u jednego z partnerów handlowych marki Samsung (w dniach 19.01 - 29.01), a następnie zarejestrować swój egzemplarz przez specjalny formularz. Dokładną instrukcję znajdziecie tutaj.

Wśród oficjalnych partnerów marki Samsung znajdują się takie sklepy, jak RTVEuroAGD czy Media Expert. Pełen regulamin promocji wraz z listą wszystkich sklepów, w których możecie dokonać zakupu znajdziecie tutaj.

Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro w niższych cenach

Źródło: Samsung

Galaxy Watch 5 Pro został objęty rabatem, dzięki któremu po jego zakupie otrzymamy zwrot gotówki w wysokości 600 zł. W przypadku tańszych modeli możemy liczyć na zwrot w wysokości 400 zł. Prawdopodobnie jest to jeden z najlepszych momentów na zakup smartwatchy Samsunga. Ceny poszczególnych wariantów - po uwzględnieniu zwrotu gotówki - prezentują się następująco:

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro BT / Cena: 2099 zł 1499 zł / Link

1499 zł / Link Galaxy Watch 5 Pro LTE / Cena: 2349 zł 1749 zł / Link

Galaxy Watch 5 44 mm

Galaxy Watch 5 BT/ Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

1099 zł / Link Galaxy Watch 5 LTE / Cena: 1699 zł 1299 zł / Link

Galaxy Watch 5 40 mm

Galaxy Watch 5 BT/ Cena: 1249 zł 849 zł / Link

849 zł / Link Galaxy Watch 5 LTE / Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

Czy warto dopłacać do modelu Pro?

Wielu użytkowników zapewne zada sobie takie pytanie. Model Pro faktycznie nie oferuje zbyt wiele usprawnień względem podstawowego wariantu urządzenia, ale posiada dwie istotne cechy, których zalety warto rozważyć. Pierwszą z nich jest znacznie większa bateria. Bazowa wersja smartwatcha posiada ogniwo o pojemności 284 mAh lub 410 mAh w większym wydaniu. Model Pro został wyposażony w wyraźnie większą baterię, której pojemność to 590 mAh. Ta różnica przekłada się na dodatkowe 2/3 dni działania na pojedynczym ładowaniu. Drugą istotną zaletą jest konstrukcja smartwatcha. Obie wersje urządzenia posiadają szafirowe szkło, które chroni ekran, jednak tylko wariant Pro został w całości wykonany z tytanu, co czyni go zdecydowanie bardziej odpornym na ewentualne upadki oraz obicia.

Pod względem oprogramowania oraz funkcji oba warianty niemalże w ogóle się od siebie nie różnią. Zarówno tańszy, jak i droższy model, działają na najnowszej odsłonie systemu Wear OS i oferują podobne opcje pomiaru i monitorowania aspektów zdrowotnych.