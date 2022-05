Galaxy Watch 5 Pro na pierwszych renderach!

Wiemy jak może wyglądać nowy smartwatch Samsunga.

Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Koreański producent zaprezentuje kolejne modele swoich zegarków w drugiej połowie 2022 roku. Poza klasyczną wersją urządzenia marka planuje pokazać również wariant Pro, który będzie się nieco różnił od tańszych opcji. W sieci pojawiły się już pierwsze rendery nowego Galaxy Watch'a 5 Pro.

Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Smartwatch będzie posiadał na przyciski: "Home button" oraz "Back button", które będziemy mogli dowolnie konfigurować. Klawisz "Home" zaznaczony jest na grafikach czerwonym kolorem. Według wcześniejszych przecieków, nowy Galaxy Watch będzie skonstruowany z innych materiałów niż poprzednie wersje zegarka. W serii oznaczonej numer 5 case urządzenia ma być wykonany z tytanu, a szybka z szafirowego szkła.

Od autora:

Wydaje się, że Samsung planuje spory krok do przodu w ewolucji swoich smartwatch'y. Niedawno do poprzednich modeli dodany został Google Asystent, a teraz dowiadujemy się, że nowe wersje zegarków zostaną wykonane z trwalszych materiałów. Na oficjalne potwierdzenie tych informacji będziemy musieli zaczekać do premiery, ale już teraz seria Galaxy Watch 5 zapowiada się bardzo obiecująco.