Galaxy Watch 5 Pro to najciekawsze, co Samsung pokazał na swojej konferencji

Na wydarzeniu Galaxy Unpacked Samsung po raz pierwszy zaprezentował model Pro swoich smartwatchy z serii Galaxy Watch.

Spis treści

Galaxy Watch 5 Pro - Wersja premium zegarka

W zeszłym roku seria Galaxy Watch 4 została wzbogacona o edycję Classic, która podbiła serca wielu użytkowników swoim obrotowym pierścieniem. W tym roku zamiast wersji Classic otrzymujemy wariant Pro, który oferuje jedno istotne ulepszenie względem podstawowej wersji zegarka. Tym ulepszeniem jest bateria, czyli element, który był utrapieniem poprzedniej generacji Galaxy Watchy.

Galaxy Watch 5 Pro - Budowa oraz bateria

Urządzenie będzie dostępna w jednym rozmiarze, a jego średnica wynosi 45 mm. Do wyboru mamy za to dwa warianty kolorystyczne, które producent zdecydował się nazwać: Titanum Gray oraz Titanum Black. W trakcie samej prezentacji wielokrotnie podkreślono, że smartwatch będzie przeznaczony dla wymagających użytkowników, którzy mogą używać go w ekstremalnych warunkach. Tarcza w wersji Pro została pokryta szafirowym szkłem, co czyni go kilkukrotnie bardziej wytrzymałym niż wszystkie modele poprzedniej generacji Galaxy Watcha.

Jedną z najważniejszych zmian jest jednak bateria. Droższy wariant otrzyma ogniwo o pojemności 590 mAh. Jest to ponad dwa razy więcej, niż w przypadku najtańszej wersji Galaxy Watcha 5. Podstawowe modele, w zależności od rozmiaru, zostały wyposażone w baterie o pojemności 284 mAh oraz 410 mAh.

Galaxy Watch 5 Pro - Cena

Smartwatch jest obecnie dostępny w przedsprzedaży, a do szerszej dystrybucji trafi 26 sierpnia. Za urządzenie zapłacimy, co najmniej, 2149 zł. Ceny poszczególnych wersji w Polsce prezentują się następująco: