Galaxy Watch 5 Pro w noworocznej promocji! Możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych

Nowy smartwatch koreańskiego producenta został objęty sporym rabatem.

Źródło: Samsung

Galaxy Watch 5 Pro w noworocznej promocji

Najnowsze smartwatche Samsunga zostały zaprezentowane na sierpniowym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Wśród modeli znalazł się, między innymi, wariant Pro, który zastąpił wersję zegarka oznaczoną jako Classic. Urządzenie jest jednym z najlepszych smartwatchy opartych na systemie Wear OS od Google. Dodatkowo - premiera Pixel Watcha (opartego na tym samym systemie) sprawiła, że na oprogramowanie trafiło sporo nowości, a większość z nich możecie prześledzić tutaj. Na początku 2023 roku popularne smartwatche z serii Galaxy zostały objęte promocją, która dotyczy wariantów Pro. Wśród modeli z obniżoną ceną znajduje się zarówno wersja z łącznością Bluetooth, jak i Bluetooth + LTE. Obniżone ceny zegarków prezentują się aktualnie następująco:

Galaxy Watch 5 Pro

Cena: 2149.99 zł 1799.99 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro LTE

Cena: 2139 zł 1999.99 zł / Link

W sprzedaży znajdują się dwie opcje kolorystyczne. Smartwatcha możemy więc zakupić w wykończeniu czarnym lub szarym.

Czy warto dopłacać do modelu Pro?

Źródło: Samsung

Wielu użytkowników zapewne zada sobie takie pytanie. Model Pro faktycznie nie oferuje zbyt wiele usprawnień względem podstawowego wariantu urządzenia, ale posiada dwie istotne cechy, których zalety warto rozważyć.

Pierwszą z nich jest znacznie większa bateria. Bazowa wersja smartwatcha posiada ogniwo o pojemności 284 mAh lub 410 mAh w większym wydaniu. Model Pro został wyposażony w wyraźnie większą baterię, której pojemność to 590 mAh. Ta różnica przekłada się na dodatkowe 2/3 dni działania na pojedynczym ładowaniu. Drugą istotną zaletą jest konstrukcja smartwatcha. Obie wersje urządzenia posiadają szafirowe szkło, które chroni ekran, jednak tylko wariant Pro został w całości wykonany z tytanu, co czyni go zdecydowanie bardziej odpornym na ewentualne upadki oraz obicia.