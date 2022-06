Galaxy Watch 5 będzie dostępny aż w 6 kolorach! Sprawdź jakich

Według najnowszych przecieków Galaxy Watch 5 zadebiutuje z 6 wariantami kolorystycznymi.

Dwa z nich: Black Titanium (Czarny) oraz Gray Titanium (Szary) pojawią się jako wersje modelu Pro. Pozostałe cztery dotyczą podstawowego modelu urządzenia. Będzie on dostępny w następujących wariantach:

