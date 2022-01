Galaxy Watch 5 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [10.01.2022]

Spodziewamy się, że współpraca Samsunga z Google nie skończy się tylko na tegorocznym modelu smartwatcha z Wear OS. W tym miejscu zbieramy wszystkie przecieki oraz najnowsze informacje na temat przyszłorocznej premiery Galaxy Watch 5.

Spis treści

Oto, jak może wyglądać Galaxy Watch 5

Pewien grafik, kryjący się pod nickiem DROID-TURBO, udostępnił swoją wizję Galaxy Watch 5. Rendery udostępnił za pomocą portalu Mee.co.kr.

Grafiki te są jedynie pewnym wyobrażeniem tego, jak może wyglądać przyszły smartwatch Samsunga. Rendery przedstawiają model z okrągłą kopertą z płaskim ekranem, na której znalazły się również okrągłe przyciski funkcyjne. Wokół jednego z nich umieszczono także suwak, który wydaje się zastępować dotychczasowy obrotowy pierścień. Wszystkie istotne czujniki znajdą się z tyłu obudowy zegarka.

Samsung patentuje projekt Galaxy Watch 5 zasilany energią słoneczną

Wniosek patentowy złożony w 2019 roku został odkryty przez redakcję LetsGoDigital po tym, jak został opublikowany przez United States Patent and Trademark Office (USPTO) 16 września. Patent przedstawia klasyczny smartwatch Galaxy wyposażony w pasek na nadgarstek osadzony w ogniwach słonecznych, choć wniosek nie zagłębia się w żadne szczegóły dotyczące tego, jak wydajny byłby system.

Być może chodzi o to, aby zapewnić pomocniczą moc poprzez ogniwa słoneczne, nawet jeśli nie byłyby one na tyle silne, aby zastąpić standardowy port ładowania. To świetny pomysł, który (w teorii) może sprawić, że smartwatche Samsunga staną się dużo bardziej przyjazne dla środowiska.

Źródło: USPTO

Jest jednak zbyt wcześnie, aby być pewnym planów Samsunga, gdyż firma dopiero o wydała serię Galaxy Watch 4. Niemniej jednak, możemy założyć, że technologia ta jest w najlepszym razie zarezerwowana dla przyszłych projektów. Niezależnie od tego, Samsung stale stara się poprawić swoją przyjazną dla środowiska politykę. Firma niedawno osiągnęła wynik 100% wykorzystania energii wielokrotnego użytku w swoich fabrykach w USA, Europie i Chinach.

Wnioski patentowe nie potwierdzają nadchodzących produktów, ale często oferują wgląd do najnowszych planów danego producenta. Czas pokaże, czy Samsung rzeczywiście poważnie myśli o zastosowaniu ogniw słonecznych w swoich przyszłych urządzeniach.

Źródło: USPTO

Galaxy Watch 5 podobno pod koniec 2022 roku!

Do sieci wyciekł rzekomy harmonogram produkcyjny, zawierający orientacyjne daty premiery przyszłych urządzeń Samsunga. Według niego, koreański gigant technologiczny ma wydać cztery różne modele tabletów z serii Galaxy Tab S8, trzy modele laptopów, Galaxy Watch 5, Galaxy Buds Live 2 i Galaxy Buds Pro 2.

Galaxy Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra wejdą podobno do masowej produkcji począwszy od pierwszego kwartału 2022 roku. Natomiast Galaxy Tab S8 Lite trafi na taśmy produkcyjne nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2022 roku. Samsung wydaje się również planować produkcję nowych modeli Galaxy Tab A7 Lite i Tab A8 na 2022 rok. Jeśli chodzi o laptopy, firma najwyraźniej chce wyprodukować nową generację laptopów Galaxy Book Pro i Pro 360 począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku.

Samsung Electronics IM Division Plans for Major New Products in 2022

Source: https://t.co/v8FTDRcExT



Includes 4 variants of the Tab S8 Series, and Watch5, Buds Pro2, and Buds Live2. pic.twitter.com/krA4I0Woy5 — Tron ❂ (@FrontTron) November 23, 2021

Zakładając, że wyciekły harmonogram produkcyjny jest dokładny, Samsung chce wprowadzić następcę Galaxy Watch 4, czyli Galaxy Watch 5, do masowej produkcji począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku. Nie ma na razie żadnej wzmianki o Galaxy Watch 5 Classic lub innych modelach. Co jednak ważne, harmonogram ten jest niekompletny w stosunku do całego portfolio produktów Samsunga na 2022 rok. Nie ma także wzmianki o przyszłych składanych telefonach lub urządzeniach z serii Galaxy A.

Do nadchodzącego Galaxy Watch 5 w przyszłym roku mogą dołączyć dwie pary bezprzewodowych słuchawek dousznych. Tak zwane Galaxy Buds Pro 2 powinny wejść do produkcji w drugim kwartale przyszłego roku. Samsung podobno planuje również wyprodukować sequel Galaxy Buds Live, który ukaże się po trzecim kwartale 2022 roku. Jeśli to prawda, oznacza to, że Samsung chce kontynuować rozwój i eksplorację zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych bezprzewodowych słuchawek dousznych jednocześnie.

AKTUALIZACJA 08.12.2021

Pierwszy smartwatch Google'a z Wear OS 3 wygląda prawie jak Galaxy Watch 5

Firmy Samsung i Google połączyły siły na początku tego roku, aby wspólnie opracować system Wear OS 3 dla nowej generacji smartwatchy. W wyniku tej współpracy, Samsung porzucił Tizen OS na rzecz Wear OS 3, ale jednocześnie ta ogromna zmiana pozwoliła koreańskiemu gigantowi technologicznemu zachować pewną wyłączność na nową wersję wspomnianego systemu.

Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic są obecnie jedynymi smartwatchami na rynku, które pracują na Wear OS 3 od razu po wyjęciu z pudełka, podczas gdy inni producenci OEM mają wydać aktualizację dopiero w 2022 roku. Z drugiej strony, Google przygotowuje swój własny smartwatch napędzany przez Wear OS 3. I zgodnie z nowym przeciekiem, jakim podzieliła się redakcja Front Page Tech - w komplecie z niewyraźnymi renderami prasowymi - oficjalna premiera tak zwanego Google Pixel Watch powinna być tuż za rogiem.

Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech

Podobnie jak Galaxy Watch 4, nadchodzący Google Pixel Watch ma okrągłą tarczę zegarka. Jednak urządzenie Google'a nie skorzysta z One UI, a zamiast tego będzie posiadać niezmienioną wersję Wear OS. Galaxy Pixel Watch ma bezramkową konstrukcję, ale nie jest jasne, czy będzie oferować wirtualną obrotową ramkę do nawigacji UI.

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, nadchodzący smartwatch od Google wydaje się czerpać inspirację zarówno od Samsunga i Apple. Wygląda na to, że zapożycza on okrągły design z Galaxy Watch 4, ale ramki są zakrzywione wokół krawędzi, podobnie jak w Apple Watch.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Czy Galaxy Watch 5 wydłuży czas pracy na jednym ładowaniu?

Oparte o system Tizen smartwatche Samsunga były jednymi z najlepszych pod względem długości pracy na jednym ładowaniu, do tego nie ma najmniejszych zarzutów. Podczas gdy inne inteligentne zegarki oparte o Androida oferowały co najwyżej pełne 24 godziny, poprzednie generacje Galaxy Watch potrafiły wytrzymać nawet do 3 dni (oczywiście w zależności od częstotliwości, w jakim urządzenie było używane oraz jaki funkcje były włączone).

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic niestety nie są pod tym względem godnymi następcami linii smartwatchy od Samsunga. Jak donoszą ich właściciele, nawet podczas bezczynnego czuwania, bateria tych zegarków wyczerpuje się w zatrważającym tępię. Jak donosi Abhijeet M. z SamMobile, jego egzemplarz Galaxy Watch 4 w wersji 44 mm wytrzymuje góra półtora dnia na jednym ładowaniu. W przypadku korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak sprawdzanie powiadomień, śledzenie treningu lub pomiary funkcji życiowych, żywotność baterii spada do połowy jednego dnia, przez co jest zmuszony ładować zegarek każdej nocy.

Miejmy nadzieję, że Samsung zdecyduje się zrobić cokolwiek w tym kierunku. Zwróćmy jednak uwagę na to, że obecny Galaxy Watch 4 jest pierwszym w tej linii smartwatchem, który działa w oparciu o zupełnie nowy system, czyli Wear OS 3. Galaxy Watch 5 oprócz większej baterii, mógłby posiadać o wiele lepiej zoptymalizowany system oraz nakładkę One UI Watch, dzięki czemu żywotność jego baterii zostałaby wydłużona.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Pixel Watch może posiadać ekskluzywne funkcje Wear OS. Co z Galaxy Watch 5?

Google posiada już linię smartfonów pod marką Pixel, a teraz gigant technologiczny przygotowuje się do wejścia na rynek smartwatchy - firma podobno pracuje nad swoim Pixel Watchem. Niektóre szczegóły dotyczące tego urządzenia pojawiły się już w Internecie. Jak możemy wyczytać z raportu 9to5Google, Pixel Watch może posiadać ekskluzywne funkcje Wear OS.

Najnowsza wersja aplikacji Google została oznaczona jako "PIXEL_EXPERIENCE_WATCH", co sugeruje, że Pixel Watch będzie posiadać funkcje, które nie będą dostępne na innych urządzeniach Wear OS, przynajmniej przez jakiś czas.

Dla tych, którzy nie są świadomi: Google używa tagu "PIXEL_EXPERIENCE" lub jego odmiany do wprowadzania ekskluzywnych funkcji, które nie są dostępne dla innych urządzeń na rynku. Na przykład, jest "PIXEL_EXPERIENCE_2021" dla telefonów z serii Pixel 6.

Wracając do funkcji, spekuluje się, że Pixel Watch będzie posiadać nową generację Asystenta Google. Oczekuje się, że będzie on wbudowany w zegarek i będzie miał wsparcie dla przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniu zamiast polegania na chmurze. Powinno to zaowocować znacznie szybszym działaniem i sprawić, że urządzenie będzie wyróżniało się na tle innych.

No właśnie, ale co z innymi smartwatchami, a przede wszystkim obecnym Galaxy Watch 4 i nadchodzącym Galaxy Watch 5? Na ten moment nie wiemy, czy współpraca Samsunga z Google przetrwa próbę czasu i zaowocuje kolejnymi nowościami.

Źródło: Google / Samsung

Niedawno tarcze zegarka nadchodzącego smartwatcha wyciekły online. Wiemy również, że smartwatch będzie pracować pod kontrolą Wear OS 3, który jest nowym systemem operacyjnym stworzonym z połączenia dotychczasowego Wear OS od Google i Tizen OS od Samsunga.

Jeśli ostatnie przecieki są prawdziwe, to nadchodzący Google Pixel Watch będzie zasilany przez procesor Samsung Exynos podobny do Exynos W920. Ten sam procesor zasila obecnie serię Galaxy Watch 4.

Oczekuje się, że premiera urządzenia odbędzie się gdzieś na wiosnę 2022 roku, a jego cena detaliczna wyniesie powyżej 300 dolarów (około 1200 zł).

Źródło: Jon Prosser

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Galaxy Watch 5 - data premiery

Samsung zazwyczaj wypuszcza nową wersję każdego kolejnego modelu Galaxy Watch w sierpniu, co możecie zobaczyć poniżej:

Samsung Galaxy Watch - sierpień 2018 r.

Samsung Galaxy Watch 2 - nie dotyczy

Samsung Galaxy Watch 3 - sierpień 2020 r.

Samsung Galaxy Watch 4 - sierpień 2021 r.

Jedynym odchyleniem od wzorca było wprowadzenie przez Samsunga Galaxy Watch Active, a po nim Watch Active 2, które pojawiły się odpowiednio w marcu i wrześniu 2019 roku. Jak jednak się okazało, Samsung najwidoczniej zrezygnował z tej linii.

Patrząc na tę historię, trzeba by powiedzieć, że istnieje bardzo duża szansa, że Galaxy Watch 5 pojawi się w sierpniu 2022 roku.

Galaxy Watch 5 - cena

Na ten moment Samsung nie podzielił się żadnymi oficjalnymi informacjami na temat Galaxy Watch 5, więc w kwestii jego cen będziemy musieli spojrzeć na poprzednie modele. Patrząc na wersje modelu Galaxy Watch 4, w przypadku jego następcy możemy spodziewać się dwóch rozmiarów - 40 mm i 44 mm - spośród których dodatkowo będzie można wybrać wersję z Bluetooth lub 4G.

Wraz z nadejściem modelu Galaxy Watch 4, firma wprowadziła również Galaxy Watch 4 Classic, który wykorzystuje stylizację bardziej tradycyjnego zegarka analogowego. W kwestii jego rozmiarów sytuacja wygląda tak samo, jak powyżej.

Oto ich ceny:

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (4G) - a

Spodziewamy się, że ceny Galaxy Watch 4 zostaną nieznacznie obniżone po premierze Galaxy Watch 5, który z kolei przyjmie aktualne ceny obecnie najnowszego modelu.

AKTUALIZACJA 08.01.2022

Galaxy Watch 5 - nowe funkcje

Jak stwierdzono, Samsung nie złożył żadnych oficjalnych oświadczeń na temat Galaxy Watch 5, więc pozostajemy zależni od przecieków i plotek. Miejmy nadzieję, że to się zmieni wkrótce, ale na razie możemy odpocząć od mądrości analityków branżowych i naszego własnego doświadczenia.

Jedną z najbardziej intrygujących plotek, które widzieliśmy do tej pory jest to, że Samsung planuje wydać smartwatch z wyświetlaczem, który może być rozwijany, aby go powiększyć.

Redakcja LetsGoDigital poinformowała o wnioskach patentowych złożonych przez Samsunga, które pokazują urządzenie, którego ekran może być rozwijany z dwóch standardowych półokręgów do formy "tabletki", zyskując dodatkowe 40% przestrzeni roboczej. Jednym z minusów w tym przypadku jest jednak centralny obszar, który nie jest wyświetlaczem, ale zamiast tego działa jako interfejs wrażliwy na dotyk, a w jego centrum znajduje się aparat.

Źródło: LetsGoDigital

Patent ten został złożony, wraz z obszerną dokumentacją, na początku grudnia 2021 roku, więc wydaje się mało prawdopodobne, że będzie to Galaxy Watch 5. Jednak to wciąż może być jego następca - Galaxy Watch 6.

To nie jedyny radykalny projekt ekranu od Samsunga jak udało się odnaleźć. Redakcja LetsGoDigital odkopała kolejny patent, tym razem wyposażony w zwijany wyświetlacz i obudowę, która może być obracana na pasku. Praktycznym skutkiem tego jest to, że można ekran może zrobić się wyższy lub szerszy, aby dopasować aplikację, jakiej użytkownik aktualnie używa.

Źródło: LetsGoDigital

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Wear OS to stanowcza przyszłość serii Galaxy Watch

Samsung jakiś czas temu ogłosił porzucenie wsparcia dla aplikacji dla tego systemu, na początku 2022 roku sklep z aplikacjami dla tego systemu został oficjalnie zamknięty. Nie powinna być to jednak zupełnie nowa informacja dla tych, którzy uważnie śledzą rynek technologiczny - w czerwcu zeszłego roku Samsung zawiesił rejestrację i udostępnianie aplikacji w sklepie Tizen Store.

Jak zauważa teraz redakcja TizenHelp, wraz z rozpoczęciem 2022 roku, sklep Tizen Store został oficjalnie wyłączony dla wszystkich użytkowników. Jest to stanowcza informacja dla wszystkich fanów serii Galaxy Watch - Samsung stawia na Wear OS i nie zamierza rezygnować ze współpracy z Google przez najbliższe lata. Można więc śmiało zakładać, że następny model z serii - Galaxy Watch 5 - będzie działać w oparciu o Wear OS.