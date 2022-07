Galaxy Watch 5 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [15.07.2022]

Spodziewamy się, że współpraca Samsunga z Google nie skończy się tylko na tegorocznym modelu smartwatcha z Wear OS. W tym miejscu zbieramy wszystkie przecieki oraz najnowsze informacje na temat przyszłorocznej premiery Galaxy Watch 5.

AKTUALIZACJA 09.06.2022{{c_end}

Galaxy Watch 5 - znamy datę premiery oraz kolory urządzenia!

Samsung wprowadzi swoje nowe smartwatche wraz z Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro zostaną zaprezentowane 10 sierpnia 2022 roku, według leakstera Jona Prossera.

Data premiery, kolory

Dwa smartwatche od Samsunga mogą trafić do przedsprzedaży już 10 sierpnia, a ich ogólna dostępność może rozpocząć się od 26 sierpnia 2022 roku. Galaxy Watch 5 zostanie wprowadzony na rynek w wersjach 40 mm i 44 mm. Wersja 40 mm będzie dostępna w kolorach Phantom Black, Pink Gold i Silver, natomiast wersja 44 mm może pojawić się w kolorach Phantom Black, Silver i Sapphire.

Galaxy Watch 5 Pro, droższa wersja smartwatcha, zostanie wprowadzona na rynek tylko w rozmiarze 46 mm w wariantach Phantom Black i Silver. Ten zegarek może być wyposażony w materiały najwyższej jakości, większy wyświetlacz i pojemniejszą baterię.

Specyfikacja{c_end}}

Oczekuje się, że oba nadchodzące smartwatche będą wyposażone w okrągły wyświetlacz AMOLED, procesor wykonany w technologii 5 nm, system operacyjny Wear OS 3 z oprogramowaniem One UI Watch, metalową obudowę, odporność na kurz i wodę oraz wymienne paski. Oprócz akcelerometru, barometru, GPS, żyroskopu, czujnika tętna i EKG, zegarek może być wyposażony w czujnik temperatury skóry.

{c:red}}AKTUALIZACJA 15.07.2022

Galaxy Watch 5 pojawia się w aplikacji Galaxy Wearable

Galaxy Watch 5 i Galaxy Buds 2 Pro zostały dostrzeżone w najnowszej wersji aplikacji towarzyszącej Galaxy Wearable. Kilka dni temu, aktualizacja aplikacji spowodowała wiele problemów i użytkownicy musieli ponownie zainstalować aplikację. Samsung wprowadził nową aktualizację, która rozwiązuje ten problem i to właśnie w tej wersji aplikacji Galaxy Wearable widnieją Galaxy Buds 2 Pro i Galaxy Watch 5.

W zeszłym roku Galaxy Buds 2 i Galaxy Watch 4 zostały wymienione w aplikacji Galaxy Wearable 19 lipca, a urządzenia zostały ujawnione 11 sierpnia. W tym roku wydaje się, że dzieje się to samo, ponieważ nadchodzące urządzenia zostały wymienione na miesiąc przed ich ogłoszeniem.

{c:red}}AKTUALIZACJA 07.07.2022

Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro na pierwszych zdjęciach

Wraz z wprowadzeniem Wear OS 3 do inteligentnych zegarków Samsunga, użytkownicy Androida uzyskali dostęp do urządzenia, które i jakością wykonania, i możliwościami dorównuje najpopularniejszemu smartwatchowi od Apple. Nie dziwi więc, że zainteresowanie kolejną serią - Samsung Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro - jest tak duże.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Na szczęście, dzięki współpracy portalu 91mobiles oraz znanego leakera Evana Blassa (znanego na Twitterze jako evleaks, już na kilka tygodni przed zapowiadaną premierą dostaliśmy pierwsze rendery nowych zegarków w pełnej krasie.

Na pierwszych dwóch zdjęciach widzimy model Galaxy Watch 5 Pro. To tutaj z generacji na generację zaszły największe zmiany. Zegarek stracił, znany z Watch 4 Classic, obrotowy bezel. Nowy bezel jest już stały, został za to zmniejszony, aby zrobić miejsce na zauważalnie większy wyświetlacz - pomoże to w wygodnym odczytywaniu powiadomień i używaniu aplikacji.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Nowy Galaxy Watch 5 Pro ma wyglądać poważnie i profesjonalnie - stąd bardziej standardowy, "zegarkowy" wygląd. Będzie oferowany w dwóch kolorach - czarnym oraz szarym tytanowym. Dostaniemy też dwa warianty tego smartwatcha - LTE oraz GPS.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Mniej zmian w porównaniu do poprzednika zobaczymy w standardowej wersji zegarka. Tutaj wygląd praktycznie się nie zmieni, a wszystkie usprawnienia dotkną raczej wnętrza i podzespołów zegarka. Tutaj również dostępne będą zarówno warianty z modułem GPS, jak i z dodatkowym LTE. Koperta będzie dostępna w dwóch rozmiarach, a także w aż sześciu kolorach.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Jak widać, różnice w wyglądzie między dwoma zegarkami nie są znaczące. W oczy rzuca się wystający bezel wersji Pro - bez wątpienia pomoże on w ochronie ekranu urządzenia, gdyż dzięki wysuniętej ramce będzie on lepiej chroniony przed uderzeniami. Wersja Pro jest również nieznacznie grubsza - to także kwestia wysuniętego bezela. Jednak poza tym szczegółem na zewnątrz zegarki nie różnią się znacznie od siebie - zobaczymy w takim razie, jak będą wyglądały różnice w ich oprogramowaniu i możliwościach.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

{c:red}}AKTUALIZACJA 23.06.2022

Galaxy Watch 5 będzie znacznie droższy niż Galaxy Watch 4

Źródłem przecieków jest leakster Roland Quandt, na którego twitterowym profilu pojawiły się spodziewane ceny nowych Galaxy Watch'y. Według spekulacji podstawowy model w rozmiarze 40 mm oraz łącznością BT ma zadebiutować w cenie 300 Euro (około 1400 zł).

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pink Gold, Gray, Silver



44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Blue, Gray, Silver



Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Black, Titanium



*price conversion and taxes may make numbers differ from actual MSRP. — Roland Quandt (@rquandt) June 22, 2022

Porównajmy te cenę z zeszłorocznym smartwatchami Samsunga oraz zegarkami od innych producentów. Galaxy Watch 4 w wersji 40 mm BT kosztował w dniu premiery 1169 zł, a więc za nowy model zapłacimy prawie 300 zł więcej. Analogicznie, pozostałe wersje zegarka również będą o około 300 zł droższe, a to tyczy się jedynie jego podstawowych wariantów. Model Pro - w swojej najtańszej wersji - będzie kosztował około 2300 zł. To ponownie kilkaset złotych więcej niż najdroższy wariant Galaxy Watch'a 4 Classic.

Jak ceny Samsunga mają się do konkurencji?

Na Apple Watch'a Series 7 trzeba było wydać minimum 1700 zł w dniu premiery. Tegoroczny Huawei Watch GT3 Pro Classic kosztuje między 1600, a 1700 zł. Wydaje się więc, że ceny Samsunga nie odstają tak mocno od konkurencji, a za najnowsze modele innych producentów również zapłacimy ponad 1400 zł.

Dla wszystkich zainteresowanych zakupem smartwatcha po niższej cenie, poleciłbym przeszukanie rynku wtórnego, na którym starsze modele w świetnym stanie możemy zakupić już za kilkaset złotych. Warto również śledzić promocje na Galaxy Watch'a 4 (takie jak ta - LINK), których z całą pewnością będzie co raz więcej przed premierą nowych modeli.

Huawei Watch GT3 Pro Classic Źródło: PC World / Henryk Tur

{c:red}}AKTUALIZACJA 20.06.2022

Warianty Galaxy Watch 5 LTE trafiają do FCC kilka dni po modelach Wi-Fi

Seria Galaxy Watch 5 po raz kolejny odwiedza FCC. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, modele Galaxy Watch 5 z Wi-Fi przeszły przez urząd regulacyjny kilka dni temu. Teraz przyszedł czas na warianty Galaxy Watch 5 z technologią LTE, które muszą przejść tę samą drogę. Noszą one numery modeli SM-R905, SM-R91 i SM-R925.

SM-R90G to model podstawowy o mniejszej obudowie (40 mm). SM-R915 powinien być zasadniczo tym samym smartwatchem, tylko większym (44 mm). Natomiast SM-R925 może trafić na rynek jako model Galaxy Watch 5 Pro (46 mm), co sugeruje, że Samsung mógł zarezerwować pewne wyjątkowe ulepszenia sprzętowe dla tego wariantu.

Jak sugerują ostatnie plotki, Samsung może zaprezentować serię Galaxy Watch 5 już 10 sierpnia, choć firma zapewne wypuści te urządzenia na rynek kilka tygodni później. Model SM-R905 powinien trafić na rynek w kolorze czarnym, złotym, różowym i srebrnym. Model SM-R915 może być dostępny w kolorze czarnym, srebrnym i szafirowym. Domniemany Galaxy Watch 5 Pro natomiast może być dostępny w kolorze czarnym i srebrnym.

Co jednak ciekawe, wygląda na to, że w tym roku wariant Classic odejdzie do lamusa. Żaden z trzech modeli Galaxy Watch 5 zauważonych w FCC nie powinien mieć obracającej się fizycznej ramki, a przyszłość serii Classic pozostaje pod znakiem zapytania. Więcej na ten temat powinniśmy dowiedzieć się w nadchodzących tygodniach i miesiącach, więc bądźcie czujni -0 będziemy Was informować.

AKTUALIZACJA 17.06.2022

Galaxy Watch 5 będzie dostępny w 6 kolorach

Według najnowszych przecieków Galaxy Watch 5 zadebiutuje z 6 wariantami kolorystycznymi.

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo — Ev (@evleaks) June 16, 2022

Dwa z nich: Black Titanium (Czarny) oraz Gray Titanium (Szary) pojawią się jako wersje modelu Pro. Pozostałe cztery dotyczą podstawowego modelu urządzenia. Będzie on dostępny w następujących wariantach:

Graphite (Grafitowy)

Silver (Srebrny)

Sapphire (Szafirowy) - dostępny jedynie w większych modelach

Pink Gold (Różowo-złoty) - dostępny jedynie w mniejszych modelach

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Samsung potwierdza Galaxy Watch 5, ale bez wersji Classic

Na przestrzeni ostatnich miesięcy informowaliśmy, że Samsung może nie wprowadzić na rynek modelu "Classic" dla Galaxy Watch 5. Nadchodzący smartwatch może być dostępny tylko jako modele Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro. We wszystkich poprzednich generacjach, model Classic był modelem z obrotową ramką. Wywołało to obawy, że być może Galaxy Watch 5 na dobre pozbędzie się obrotowej ramki. Choć Samsung jeszcze tego nie potwierdził, wydaje się, że przypadkowo wyciekło oznaczenie marki tych nadchodzących smartwatchy. Oczywiście, model Classic nie znalazł się na liście.

Jak zauważył serwis 9to5Google, po uruchomieniu bety Galaxy Watch 4 One UI 4.5, Samsung wypuścił również wersję beta 6.22.0.069 dla swojej aplikacji Samsung Health. Lista urządzeń, które obsługują tę wersję beta, obejmuje Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro. Na liście nie ma modelu Classic.

Może to być kolejna wskazówka, że Galaxy Watch 5 Classic może się nigdy nie pojawić. Obrotowa ramka to cecha, którą uwielbia wielu fanów smartwatchy Samsunga. Nie będą oni zadowoleni, że firma ją usuwa. Tak poważne odejście od elementu wzornictwa, który był pionierski dla smartwatchy, pokazuje, że Samsung nie uważa już obrotowej ramki za niezbędną. Pozostaje nam tylko czekać, abyśmy mogli przekonać się na własne oczy. Oczekujemy, że Samsung zaprezentuje swoje nowe smartwatche w sierpniu lub wrześniu tego roku.

Galaxy Watch 5 jednak z funkcją pomiaru temperatury ciała

Oprogramowanie układowe One UI Watch 4.5 beta, które zostało udostępnione dla serii Galaxy Watch 4 na początku tego tygodnia, ujawniło kilka interesujących szczegółów na temat nadchodzącej linii smartwatchy Samsunga. Choć co prawda, wśród zmian wymienionych w oprogramowaniu układowym beta, nie ma żadnych oznak modelu Galaxy Watch 5 Classic, to nowy raport ujawnia, że Samsung może planować wprowadzenie możliwości odczytu temperatury ciała do nadchodzącej serii smartwatchy.

Fot. thedrunkmayor / Reddit

AKTUALIZACJA 09.06.2022

Trzy modele Galaxy Watch 5 potwierdzone

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, Samsung powinien zaprezentować przeprojektowaną serię Galaxy Watch 5 w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Firma podejmuje niezbędne kroki w celu uzyskania zgód od organów regulacyjnych przed wprowadzeniem tych urządzeń na rynek. Trzy smartwatche z serii Galaxy Watch 5 przeszły przez komisję FCC. We wnioskach ponownie potwierdzono numery modeli: SM-900, SM-910 i SM-920.

Jak pamiętacie, numery modeli SM-900 i SM-910 są powiązane z nazwami kodowymi, odpowiednio Heart-S i Heart-L, co oznacza, że powinny być podobne pod względem możliwości, ale różnić się wielkością. Trzeci numer modelu, SM-920, jest nieco bardziej interesujący, ponieważ był wcześniej powiązany z nazwą kodową Heart-Pro. Powinien to być topowy smartwatch Samsunga na 2022 rok i może trafić na rynek jako Galaxy Watch 5 Pro.

Wracając do wniosków FCC, wszystkie trzy smartwatche mają łączność Wi-Fi, Bluetooth i NFC. Dokumenty online nie ujawniły wiele więcej, jeśli chodzi o specyfikację, ale inne przecieki wskazują na większe baterie i prawdopodobnie dużą aktualizację aplikacji Health. FFC ujawnia również bezprzewodową ładowarkę o numerze modelu EP-OR900, która powinna osiągnąć 10 W moc ładowania.

Samsung może ujawnić serię Galaxy Watch 5 już 10 sierpnia, najprawdopodobniej podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Opcje kolorystyczne powinny obejmować Phantom Black, Pink Gold, Silver i Sapphire, choć dostępność może się różnić w zależności od wariantu.

AKTUALIZACJA 08.06.2022

Konstrukcja Galaxy Watch 5 Pro zakłada użycie drogi materiałów

W zeszłym miesiącu ujawniliśmy, że Samsung wprowadzi na rynek wariant "Pro" zegarka Galaxy Watch 5 i że będzie on wyposażony w potężną baterię. Teraz pojawiło się więcej szczegółów na temat Galaxy Watch 5 Pro, które ujawniają, że będzie on wykonany z drogich materiałów.

Według wiarygodnego tipstera Ice Universe (@UniverseIce), Galaxy Watch 5 Pro posiada szkło szafirowe, aby chronić okrągły wyświetlacz Super AMOLED. Mówi się również, że posiada tytanową obudowę, co sprawia, że jest to naprawdę wysokiej klasy produkt wykonany z najwyższej jakości materiałów. Ujawnił on również, że ramki w Galaxy Watch 5 Pro nie są zbyt cienkie.

Galaxy Watch5 Pro

Sapphire glass

Titanium — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Po tym, jak wyciekły informacje o szerokich ramkach nadchodzącego smartwatcha, niektórzy zaczęli przewidywać, że Galaxy Watch 5 Pro będzie miał obracane ramki, podobnie jak Galaxy Watch 4 Classic. W smartwatchu zastosowano baterię o pojemności 572 mAh, czyli o prawie 60% większą niż w Galaxy Watch 4, co może oznaczać koniec problemów z czasem pracy na baterii.

Możemy się spodziewać, że seria Galaxy Watch 5 będzie wyposażona w okrągły wyświetlacz Super AMOLED, procesor Exynos 5 nm lub lepszy, wszystkie funkcje śledzenia zdrowia, które można znaleźć w Galaxy Watch 4, Wear OS 3 z zaktualizowanym One UI Watch i bezprzewodowe ładowanie.

AKTUALIZACJA 01.06.2022

Premiera Galaxy Watch 5 już niedługo?

Udało nam się dotrzeć do informacji, z których jasno wynika, że stacja dokująca do ładowania Galaxy Watch 5 uzyskała dziś certyfikat. Szczegóły na ten temat pojawiły się w sieci w Koreańskiej Agencji Badań Radiowych.

Ładowarka do Galaxy Watch 5 ma numer modelu "ER-OR900"m co odpowiada numerowi modelu "EB-BR900ABY", który nie tak dawno temu był powiązany z baterią Galaxy Watch 5. Przypominamy, że Samsung określa serię Galaxy Watch 5 numerem modelu "SM-R9xx", gdzie "R9" jest wspólnym łącznikiem wiążącym nadchodzącą serię.

Konstrukcja bezprzewodowej ładowarki Galaxy Watch 5 nie jest znana, ale może mieć kształt krążka, podobnie jak płaska stacja dokująca do ładowania w modelach Galaxy Watch 4 (i starszych).

Jak możemy przeczytać w internetowym zgłoszeniu RRA, nie wspomniano tam o szybkości ładowania. Spodziewamy się jednak, że smartwatch Galaxy Watch 5 otrzyma większą baterię. Co jednak ważne, mniejszy wariant zegarka wydaje się być zasilany baterią o pojemności 276 mAh, a nie 247 mAh.

Z poprzednich informacji wnioskujemy również, że Samsung może wydać średniej wielkości model Galaxy Watch 5 o nazwie kodowej "Heart-L", który jest powiązany z numerem modelu "SM-R91x". Możliwy jest także trzeci wariant Galaxy Watch 5, o nazwie kodowej "Heart-Pro" z numerem modelu "SM-R92x".

AKTUALIZACJA 31.05.2022

Galaxy Watch 5 zadebiutuje z modelem Pro?

Branżowy portal SamMobile - specjalizujący się w informacjach i przeciekach dotyczących sprzętu Samsunga - dotarł do informacji o planowanym modelu Pro wśród nowych smartwach'y koreańskiego producenta. Jego debiut moglibyśmy zobaczyć jeszcze w tym roku, zapewne w pobliżu premiery nowych Galaxy Watch 5. Przecieki na temat wersji Pro są dość skromne jednak wiemy, że potencjalny model smartwatch'a ma zostać wyposażony w baterię o pojemności 572 mAh. Byłby to ogromny progres względem poprzedniej wersji zegarka, który w większych wariantach posiada ogniwo o pojemności 361 mAh.

Według przecieków z ostatnich tygodni (o których możecie przeczytać w naszym artykule zbiorczym na temat nowych smartwachy z serii Galaxy Watch 5) Samsung planuje powiększenie baterii również w podstawowych modelach swoich smartwach'y, tak więc stworzenie wersji Pro wydaje się prawdopodobne. Portal będący źródłem przecieku podkreśla jednak, że nowe informacje nie zostały potwierdzone, a pojawienie się Galaxy Watch 5 Pro nie jest pewne.

AKTUALIZACJA 11.05.2022

Galaxy Watch 5 Pro na kolejnych renderach 3D

Do niedawna Galaxy Watch 5 Pro był tylko branżową spekulacją. W mediach pojawiały się wzmianki o tym, że takie urządzenie może powstać, jednak większość informacji opierała się na domysłach. Wygląda jednak na to, że kolejna seria zegarków od Samsunga faktycznie zadebiutuje również z modelem Pro, o czym świadczy coraz większa ilość przecieków oraz grafik koncepcyjnych przedstawiających nowego smartwatcha.

Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Autorem najnowszych renderów jest użytkownik HoiIndi - znany z tworzenia wizualnych konceptów urządzeń, które wkrótce mają zadebiutować. Na jego twitterowym profilu pojawiło się wideo prezentujące nowego Galaxy Watch'a 5 Pro w 3D.

Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Urządzenie prezentuje się dość klasycznie i raczej nie zaskakuje pod kątem wizualnym. Zmianie ulegną natomiast materiały, z których zostanie wykonany smartwatch. W nowych zegarkach Samsunga szybka ma zostać zrobiona z szafirowego szkła, a obudowa urządzenia z tytanu.

AKTUALIZACJA 10.05.2022

Galaxy Watch 5 Pro na pierwszych renderach!

Koreański producent zaprezentuje kolejne modele swoich zegarków w drugiej połowie 2022 roku. Poza klasyczną wersją urządzenia marka planuje pokazać również wariant Pro, który będzie się nieco różnił od tańszych opcji. W sieci pojawiły się już pierwsze rendery nowego Galaxy Watch'a 5 Pro.

Źródło: Twitter.com / HoiIndi

Smartwatch będzie posiadał na przyciski: "Home button" oraz "Back button", które będziemy mogli dowolnie konfigurować. Klawisz "Home" zaznaczony jest na grafikach czerwonym kolorem. Według wcześniejszych przecieków, nowy Galaxy Watch będzie skonstruowany z innych materiałów niż poprzednie wersje zegarka. W serii oznaczonej numer 5 case urządzenia ma być wykonany z tytanu, a szybka z szafirowego szkła.

Źródło: Twitter.com / HoiIndi

AKTUALIZACJA 06.05.2022

Nazwy kodowe Galaxy Watch 5 potwierdzone

Pojawiły się nazwy kodowe dla nadchodzącego smartwatcha Samsunga - Galaxy Watch 5 - które wydają się potwierdzać drastyczną zmianę w linii smartwatchy firmy na rok 2022. Po raz kolejny, te nazwy kodowe sugerują, że Samsung pracuje nad modelem "Galaxy Watch 5 Pro".

Nazwy kodowe odkryte przez redakcję GalaxyClub to "Heart-S", "Heart-L" i "Heart-Pro".

Nazwa kodowa Heart-S jest przypuszczalnie związana z najbardziej kompaktową wersją smartwatcha z 2022 roku (40-42 mm). Jest ona powiązana z numerem modelu "SM-R90x". W związku z tym, nazwa kodowa Heart-L powinna odpowiadać większemu modelowi Galaxy Watch 5 (44 mm lub 46 mm). Ten ostatni jest powiązany z numerem modelu "SM-R91x".

I wreszcie, nazwa kodowa Heart-Pro odpowiada modelowi o numerze "SM-R92x". Nie wiadomo jednak, czy ten wariant będzie nosił nazwę "Galaxy Watch 5 Pro", czy też nie. Bardzo możliwe, że będzie to "Galaxy Watch 5 Ultra", ale niezależnie od tego, będzie on podobno dostępny tylko w jednym rozmiarze.

Przed pojawieniem się tych świeżych informacji, informowaliśmy wyłącznie o tak zwanym Galaxy Watch 5 Pro z potężną baterią. Ale co ciekawe, nawet mniejszy wariant Galaxy Watch 5 "Heart-S" będzie miał większą baterię w porównaniu z tegorocznym modelem.

Taka bateria nosi numer modelu "EB-BR900ABY" i została zauważona w SafetyKorea (patrz zdjęcie poniżej) aż w marcu. Dzięki odrobinie matematyki udało się ustalić, że pojemność znamionowa tej baterii wynosi 276 mAh. Dla porównania, Galaxy Watch 4 40 mm jest wyposażony w baterię o pojemności 247 mAh.

Fot. SamMobile / SafetyKorea

AKTUALIZACJA 30.04.2022

Czy Samsung zlikwiduje pierścień na tarczy Galaxy Watch?

Według pewnych źródeł, Samsung może wprowadzić wersję Pro w swojej nowej linii Galaxy Watch w tym roku. Czy oznacza to, że model Classic zostanie wycofany? Na ten moment nie jest to jasne. Mam jednak nadzieję nadzieję, że Samsung nie zamierza usunąć fizycznego pierścienia ramki, który stał się nieodłącznym elementem smartwatchów Galaxy.

Jestem pewien, że wiele innych osób pomyślało podobnie. Mechaniczna, obrotowa ramka była ważnym elementem smartwatchów Samsunga od czasu, gdy firma zaczęła produkować okrągłe smartwatche. I nie chodzi tylko o to, że obracająca się ramka wygląda dobrze: jest to również intuicyjna metoda sterowania i nawigacji w interfejsie użytkownika. Jasne, ekran dotykowy działa dobrze, nawet na tak małych ekranach jak te w smartwatchach, ale pierścień do przesuwania palcem po menu wydaje się czymś naturalnym, zwłaszcza jeśli ktoś nosił tradycyjne zegarki mechaniczne i bawił się pierścieniem przy ramce.

Jest to z pewnością jeden z najbardziej intuicyjnych wynalazków, jakie widzieliśmy w historii Samsunga tworzenia produktów elektronicznych, a widząc go zniknąć z linii Galaxy Watch byłoby rozczarowujące, zwłaszcza, że jego wirtualna alternatywa po prostu nie czuje się tak wielki. I tak, wiem, że nie ma jeszcze żadnych gwarancji, że to jest to, co Samsung planuje zrobić (wariant Pro może być po prostu zmiana nazwy), ale jeśli tak jest, to naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że firma zmieni zdanie.

AKTUALIZACJA 25.04.2022

Galaxy Watch 5 bez modelu Classic?

Według źródeł SamMobile, Samsung usunie model "Classic" i zastąpi go modelem "Pro". Standardowa opcja pozostanie w Galaxy Watch 5. Nadal nie jest jasne, co spowodowało zmianę nazewnictwa. Może to oznaczać, że Samsung rezygnuje z obrotowej ramki lub może to być po prostu zwykła zmiana nazwy z powodów marketingowych. Tak czy inaczej, raport zdradza kilka innych istotnych informacji.

Na przykład, zwykły Galaxy Watch 5 będzie dostępny w dwóch rozmiarach, podczas gdy model Pro będzie prawdopodobnie sprzedawany tylko w jednym rozmiarze. Wcześniejsze plotki sugerowały również, że ten ostatni będzie wyposażony w dużą baterię o pojemności 572 mAh. Na koniec, ku niczyjemu zaskoczeniu, nowa seria zegarków zachowa okrągły kształt i będzie działać na platformie One UI Watch opartej na Wear OS 3.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Samsung może pracować nad Galaxy Watch 5 'Pro' z potężną baterią

Jak podaje serwis SamMobile, Samsung może pracować nad wersją "Pro" zegarka Galaxy Watch 5. Zazwyczaj firma wprowadzała na rynek dwa modele swojego corocznego flagowego smartwatcha Galaxy w różnych rozmiarach. W 2022 roku koreański gigant może dodać do mieszanki trzeci wariant, który na razie będziemy nazywać Galaxy Watch 5 Pro.

Nie wiadomo dokładnie, co odróżni wersję Pro, która nosi numer modelu SM-R925, od innych wariantów (domyślnie Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Classic), poza jedną rzeczą - wersja Pro może mieć baterię o pojemności 572 mAh. Pojemność baterii może być nawet potwierdzona przez koreański certyfikat.

Ogniwo o pojemności 572 mAh byłoby ogromnym plusem w stosunku do obecnego najnowszego Galaxy Watch. Zastanawia jednak to, jak Samsungowi uda się to osiągnąć bez znacznego powiększenia rozmiarów nowego zegarka? Galaxy Watch 4 jest wyposażony w baterię o pojemności 361 mAh w większych wariantach, co oznacza, że Galaxy Watch 5 Pro może przynieść prawie 60% wzrost pojemności baterii.

AKTUALIZACJA 08.12.2021

Pierwszy smartwatch Google'a z Wear OS 3 wygląda prawie jak Galaxy Watch 5

Firmy Samsung i Google połączyły siły na początku tego roku, aby wspólnie opracować system Wear OS 3 dla nowej generacji smartwatchy. W wyniku tej współpracy, Samsung porzucił Tizen OS na rzecz Wear OS 3, ale jednocześnie ta ogromna zmiana pozwoliła koreańskiemu gigantowi technologicznemu zachować pewną wyłączność na nową wersję wspomnianego systemu.

Galaxy Watch 4 i Watch 4 Classic są obecnie jedynymi smartwatchami na rynku, które pracują na Wear OS 3 od razu po wyjęciu z pudełka, podczas gdy inni producenci OEM mają wydać aktualizację dopiero w 2022 roku. Z drugiej strony, Google przygotowuje swój własny smartwatch napędzany przez Wear OS 3. I zgodnie z nowym przeciekiem, jakim podzieliła się redakcja Front Page Tech - w komplecie z niewyraźnymi renderami prasowymi - oficjalna premiera tak zwanego Google Pixel Watch powinna być tuż za rogiem.

Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech Źródło: Front Page Tech

Podobnie jak Galaxy Watch 4, nadchodzący Google Pixel Watch ma okrągłą tarczę zegarka. Jednak urządzenie Google'a nie skorzysta z One UI, a zamiast tego będzie posiadać niezmienioną wersję Wear OS. Galaxy Pixel Watch ma bezramkową konstrukcję, ale nie jest jasne, czy będzie oferować wirtualną obrotową ramkę do nawigacji UI.

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, nadchodzący smartwatch od Google wydaje się czerpać inspirację zarówno od Samsunga i Apple. Wygląda na to, że zapożycza on okrągły design z Galaxy Watch 4, ale ramki są zakrzywione wokół krawędzi, podobnie jak w Apple Watch.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Czy Galaxy Watch 5 wydłuży czas pracy na jednym ładowaniu?

Oparte o system Tizen smartwatche Samsunga były jednymi z najlepszych pod względem długości pracy na jednym ładowaniu, do tego nie ma najmniejszych zarzutów. Podczas gdy inne inteligentne zegarki oparte o Androida oferowały co najwyżej pełne 24 godziny, poprzednie generacje Galaxy Watch potrafiły wytrzymać nawet do 3 dni (oczywiście w zależności od częstotliwości, w jakim urządzenie było używane oraz jaki funkcje były włączone).

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic niestety nie są pod tym względem godnymi następcami linii smartwatchy od Samsunga. Jak donoszą ich właściciele, nawet podczas bezczynnego czuwania, bateria tych zegarków wyczerpuje się w zatrważającym tępię. Jak donosi Abhijeet M. z SamMobile, jego egzemplarz Galaxy Watch 4 w wersji 44 mm wytrzymuje góra półtora dnia na jednym ładowaniu. W przypadku korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak sprawdzanie powiadomień, śledzenie treningu lub pomiary funkcji życiowych, żywotność baterii spada do połowy jednego dnia, przez co jest zmuszony ładować zegarek każdej nocy.

Miejmy nadzieję, że Samsung zdecyduje się zrobić cokolwiek w tym kierunku. Zwróćmy jednak uwagę na to, że obecny Galaxy Watch 4 jest pierwszym w tej linii smartwatchem, który działa w oparciu o zupełnie nowy system, czyli Wear OS 3. Galaxy Watch 5 oprócz większej baterii, mógłby posiadać o wiele lepiej zoptymalizowany system oraz nakładkę One UI Watch, dzięki czemu żywotność jego baterii zostałaby wydłużona.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Pixel Watch może posiadać ekskluzywne funkcje Wear OS. Co z Galaxy Watch 5?

Google posiada już linię smartfonów pod marką Pixel, a teraz gigant technologiczny przygotowuje się do wejścia na rynek smartwatchy - firma podobno pracuje nad swoim Pixel Watchem. Niektóre szczegóły dotyczące tego urządzenia pojawiły się już w Internecie. Jak możemy wyczytać z raportu 9to5Google, Pixel Watch może posiadać ekskluzywne funkcje Wear OS.

Najnowsza wersja aplikacji Google została oznaczona jako "PIXEL_EXPERIENCE_WATCH", co sugeruje, że Pixel Watch będzie posiadać funkcje, które nie będą dostępne na innych urządzeniach Wear OS, przynajmniej przez jakiś czas.

Dla tych, którzy nie są świadomi: Google używa tagu "PIXEL_EXPERIENCE" lub jego odmiany do wprowadzania ekskluzywnych funkcji, które nie są dostępne dla innych urządzeń na rynku. Na przykład, jest "PIXEL_EXPERIENCE_2021" dla telefonów z serii Pixel 6.

Wracając do funkcji, spekuluje się, że Pixel Watch będzie posiadać nową generację Asystenta Google. Oczekuje się, że będzie on wbudowany w zegarek i będzie miał wsparcie dla przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniu zamiast polegania na chmurze. Powinno to zaowocować znacznie szybszym działaniem i sprawić, że urządzenie będzie wyróżniało się na tle innych.

No właśnie, ale co z innymi smartwatchami, a przede wszystkim obecnym Galaxy Watch 4 i nadchodzącym Galaxy Watch 5? Na ten moment nie wiemy, czy współpraca Samsunga z Google przetrwa próbę czasu i zaowocuje kolejnymi nowościami.

Źródło: Google / Samsung

Niedawno tarcze zegarka nadchodzącego smartwatcha wyciekły online. Wiemy również, że smartwatch będzie pracować pod kontrolą Wear OS 3, który jest nowym systemem operacyjnym stworzonym z połączenia dotychczasowego Wear OS od Google i Tizen OS od Samsunga.

Jeśli ostatnie przecieki są prawdziwe, to nadchodzący Google Pixel Watch będzie zasilany przez procesor Samsung Exynos podobny do Exynos W920. Ten sam procesor zasila obecnie serię Galaxy Watch 4.

Oczekuje się, że premiera urządzenia odbędzie się gdzieś na wiosnę 2022 roku, a jego cena detaliczna wyniesie powyżej 300 dolarów (około 1200 zł).

Źródło: Jon Prosser

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Galaxy Watch 5 - data premiery

Samsung zazwyczaj wypuszcza nową wersję każdego kolejnego modelu Galaxy Watch w sierpniu, co możecie zobaczyć poniżej:

Samsung Galaxy Watch - sierpień 2018 r.

Samsung Galaxy Watch 2 - nie dotyczy

Samsung Galaxy Watch 3 - sierpień 2020 r.

Samsung Galaxy Watch 4 - sierpień 2021 r.

Jedynym odchyleniem od wzorca było wprowadzenie przez Samsunga Galaxy Watch Active, a po nim Watch Active 2, które pojawiły się odpowiednio w marcu i wrześniu 2019 roku. Jak jednak się okazało, Samsung najwidoczniej zrezygnował z tej linii.

Patrząc na tę historię, trzeba by powiedzieć, że istnieje bardzo duża szansa, że Galaxy Watch 5 pojawi się w sierpniu 2022 roku.

Galaxy Watch 5 - cena

Na ten moment Samsung nie podzielił się żadnymi oficjalnymi informacjami na temat Galaxy Watch 5, więc w kwestii jego cen będziemy musieli spojrzeć na poprzednie modele. Patrząc na wersje modelu Galaxy Watch 4, w przypadku jego następcy możemy spodziewać się dwóch rozmiarów - 40 mm i 44 mm - spośród których dodatkowo będzie można wybrać wersję z Bluetooth lub 4G.

Wraz z nadejściem modelu Galaxy Watch 4, firma wprowadziła również Galaxy Watch 4 Classic, który wykorzystuje stylizację bardziej tradycyjnego zegarka analogowego. W kwestii jego rozmiarów sytuacja wygląda tak samo, jak powyżej.

Oto ich ceny:

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (tylko Bluetooth) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (4G) - a

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (4G) - a

Spodziewamy się, że ceny Galaxy Watch 4 zostaną nieznacznie obniżone po premierze Galaxy Watch 5, który z kolei przyjmie aktualne ceny obecnie najnowszego modelu.

AKTUALIZACJA 08.01.2022

Galaxy Watch 5 - nowe funkcje

Jak stwierdzono, Samsung nie złożył żadnych oficjalnych oświadczeń na temat Galaxy Watch 5, więc pozostajemy zależni od przecieków i plotek. Miejmy nadzieję, że to się zmieni wkrótce, ale na razie możemy odpocząć od mądrości analityków branżowych i naszego własnego doświadczenia.

Jedną z najbardziej intrygujących plotek, które widzieliśmy do tej pory jest to, że Samsung planuje wydać smartwatch z wyświetlaczem, który może być rozwijany, aby go powiększyć.

Redakcja LetsGoDigital poinformowała o wnioskach patentowych złożonych przez Samsunga, które pokazują urządzenie, którego ekran może być rozwijany z dwóch standardowych półokręgów do formy "tabletki", zyskując dodatkowe 40% przestrzeni roboczej. Jednym z minusów w tym przypadku jest jednak centralny obszar, który nie jest wyświetlaczem, ale zamiast tego działa jako interfejs wrażliwy na dotyk, a w jego centrum znajduje się aparat.

Źródło: LetsGoDigital

Patent ten został złożony, wraz z obszerną dokumentacją, na początku grudnia 2021 roku, więc wydaje się mało prawdopodobne, że będzie to Galaxy Watch 5. Jednak to wciąż może być jego następca - Galaxy Watch 6.

To nie jedyny radykalny projekt ekranu od Samsunga jak udało się odnaleźć. Redakcja LetsGoDigital odkopała kolejny patent, tym razem wyposażony w zwijany wyświetlacz i obudowę, która może być obracana na pasku. Praktycznym skutkiem tego jest to, że można ekran może zrobić się wyższy lub szerszy, aby dopasować aplikację, jakiej użytkownik aktualnie używa.

Źródło: LetsGoDigital

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Wear OS to stanowcza przyszłość serii Galaxy Watch

Samsung jakiś czas temu ogłosił porzucenie wsparcia dla aplikacji dla tego systemu, na początku 2022 roku sklep z aplikacjami dla tego systemu został oficjalnie zamknięty. Nie powinna być to jednak zupełnie nowa informacja dla tych, którzy uważnie śledzą rynek technologiczny - w czerwcu zeszłego roku Samsung zawiesił rejestrację i udostępnianie aplikacji w sklepie Tizen Store.

Jak zauważa teraz redakcja TizenHelp, wraz z rozpoczęciem 2022 roku, sklep Tizen Store został oficjalnie wyłączony dla wszystkich użytkowników. Jest to stanowcza informacja dla wszystkich fanów serii Galaxy Watch - Samsung stawia na Wear OS i nie zamierza rezygnować ze współpracy z Google przez najbliższe lata. Można więc śmiało zakładać, że następny model z serii - Galaxy Watch 5 - będzie działać w oparciu o Wear OS.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Czy warto czekać na Galaxy Watch 5?

Nie spodziewamy się, aby Galaxy Watch 5 przyniósł znaczące nowości i ulepszenie względem zeszłorocznego modelu. Jeśli następca Galaxy Watch 4 zostanie wydany pod koniec tego roku, to najprawdopodobniej będzie to jedynie lekka aktualizacja i odświeżenie znanego nam już urządzenia (podobne, jak w przypadku Apple Watch Series 7).

Pojawia się więc pytanie, czy warto czekać na ten smartwatch? Jeśli wciąż zastanawiasz się nad kupnem zeszłorocznego Galaxy Watch 4, który oferuje znacząco i zupełnie inne doświadczenie z użytkowania smartwatcha od Samsunga, koniecznie sprawdź najnowszą promocję na x-kom.pl - więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Następny Galaxy Watch może oferować jeszcze lepsze monitorowanie stanu zdrowia

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic to obecnie najlepsze smartwatche z systemem Wear OS na rynku - wszystko dzięki świetnemu wzornictwu, szybszym układom scalonym, doskonałym wyświetlaczom i kilku unikalnym funkcjom (takim jak pomiar składu tkanki tłuszczowej). Samsung może jednak nie spocząć na laurach, ponieważ podobno zamierza jeszcze bardziej udoskonalić swoją kolejną generację smartwatcha.

Według nowego raportu z ETNews, Galaxy Watch 5 będzie wyposażony w czujnik temperatury. Oznacza to, że smartwatch będzie mógł nadal monitorować temperaturę skóry i informować Cię, jeśli masz oznaki gorączki. Ponieważ na temperaturę skóry mogą wpływać różne czynniki, w tym ekspozycja na słońce i treningi, firmy takie jak Apple i Samsung zwlekały z wprowadzeniem czujników temperatury w swoich zegarkach. Wydaje się jednak, że południowokoreański gigant technologiczny opracował metodę dokładnego pomiaru temperatury.

Pojawiają się również informacje, że Samsung wprowadzi na rynek kolejną generację Galaxy Buds w drugiej połowie 2022 roku. Nadchodzące bezprzewodowe wkładki douszne mogą być wyposażone w funkcję monitorowania temperatury za pomocą fal podczerwonych emitowanych z błony bębenkowej. Oczekuje się, że nawet firma Apple wprowadzi monitorowanie temperatury do kolejnej generacji słuchawek AirPods i zegarka Apple Watch.

Rynek urządzeń ubieralnych zwiększył się o 50% w 2020 roku i o 20% w 2021 roku. Samsung koncentruje się na zwiększeniu swojego udziału na tym rynku w tym roku za pomocą wielu produktów. Południowokoreańska firma spodziewa się dwucyfrowego wzrostu w 2022 roku dzięki dodaniu do swoich produktów funkcji monitorowania zdrowia i kondycji.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

Galaxy Watch 5 zaoferuje większą pojemność baterii niż Galaxy Watch 4

Południowokoreańska firma może wyposażyć swoje smartwatche następnej generacji w większe baterie, aby poprawić czas pracy na baterii. Kilka dni temu ujawniono pojemność baterii (276 mAh) w 40-milimetrowej wersji Galaxy Watch 5 (SM-R900). Teraz w bazie danych Safety Korea dostrzeżono pojemność baterii 44-milimetrowej wersji Galaxy Watch 5 (SM-R910). Ma ona numer modelu EB-BR910ABY i pojemność znamionową 397 mAh, czyli większą niż bateria w 44-milimetrowej wersji Galaxy Watch 4 (361 mAh).

Typowa (podawana na rynku) pojemność baterii smartfonów i smartwatchów jest zwykle nieco większa niż ich rzeczywista pojemność znamionowa. Tak więc Galaxy Watch 5 może wytrzymać kilka dni na jednym ładowaniu. To powinno zakończyć wszystkie skargi dotyczące czasu pracy baterii, które widzieliśmy w przypadku serii Galaxy Watch 4.

Galaxy Watch 4 jest już urządzeniem pełnym funkcji, oferującym analizę składu ciała i EKG. Oczekuje się, że w Galaxy Watch 5 Samsung udostępni czujnik temperatury skóry, aby zapewnić jeszcze pełniejsze monitorowanie zdrowia i kondycji. Smartwatch może pojawić się w drugiej połowie tego roku wraz z Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.

Oto, jak może wyglądać Galaxy Watch 5

Pewien grafik, kryjący się pod nickiem DROID-TURBO, udostępnił swoją wizję Galaxy Watch 5. Rendery udostępnił za pomocą portalu Mee.co.kr.

Grafiki te są jedynie pewnym wyobrażeniem tego, jak może wyglądać przyszły smartwatch Samsunga. Rendery przedstawiają model z okrągłą kopertą z płaskim ekranem, na której znalazły się również okrągłe przyciski funkcyjne. Wokół jednego z nich umieszczono także suwak, który wydaje się zastępować dotychczasowy obrotowy pierścień. Wszystkie istotne czujniki znajdą się z tyłu obudowy zegarka.

Samsung patentuje projekt Galaxy Watch 5 zasilany energią słoneczną

Wniosek patentowy złożony w 2019 roku został odkryty przez redakcję LetsGoDigital po tym, jak został opublikowany przez United States Patent and Trademark Office (USPTO) 16 września. Patent przedstawia klasyczny smartwatch Galaxy wyposażony w pasek na nadgarstek osadzony w ogniwach słonecznych, choć wniosek nie zagłębia się w żadne szczegóły dotyczące tego, jak wydajny byłby system.

Być może chodzi o to, aby zapewnić pomocniczą moc poprzez ogniwa słoneczne, nawet jeśli nie byłyby one na tyle silne, aby zastąpić standardowy port ładowania. To świetny pomysł, który (w teorii) może sprawić, że smartwatche Samsunga staną się dużo bardziej przyjazne dla środowiska.

Źródło: USPTO

Jest jednak zbyt wcześnie, aby być pewnym planów Samsunga, gdyż firma dopiero o wydała serię Galaxy Watch 4. Niemniej jednak, możemy założyć, że technologia ta jest w najlepszym razie zarezerwowana dla przyszłych projektów. Niezależnie od tego, Samsung stale stara się poprawić swoją przyjazną dla środowiska politykę. Firma niedawno osiągnęła wynik 100% wykorzystania energii wielokrotnego użytku w swoich fabrykach w USA, Europie i Chinach.

Wnioski patentowe nie potwierdzają nadchodzących produktów, ale często oferują wgląd do najnowszych planów danego producenta. Czas pokaże, czy Samsung rzeczywiście poważnie myśli o zastosowaniu ogniw słonecznych w swoich przyszłych urządzeniach.

Źródło: USPTO

Galaxy Watch 5 podobno pod koniec 2022 roku!

Do sieci wyciekł rzekomy harmonogram produkcyjny, zawierający orientacyjne daty premiery przyszłych urządzeń Samsunga. Według niego, koreański gigant technologiczny ma wydać cztery różne modele tabletów z serii Galaxy Tab S8, trzy modele laptopów, Galaxy Watch 5, Galaxy Buds Live 2 i Galaxy Buds Pro 2.

Galaxy Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra wejdą podobno do masowej produkcji począwszy od pierwszego kwartału 2022 roku. Natomiast Galaxy Tab S8 Lite trafi na taśmy produkcyjne nie wcześniej niż w trzecim kwartale 2022 roku. Samsung wydaje się również planować produkcję nowych modeli Galaxy Tab A7 Lite i Tab A8 na 2022 rok. Jeśli chodzi o laptopy, firma najwyraźniej chce wyprodukować nową generację laptopów Galaxy Book Pro i Pro 360 począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku.

Samsung Electronics IM Division Plans for Major New Products in 2022

Source: https://t.co/v8FTDRcExT



Includes 4 variants of the Tab S8 Series, and Watch5, Buds Pro2, and Buds Live2. pic.twitter.com/krA4I0Woy5 — Tron ❂ (@FrontTron) November 23, 2021

Zakładając, że wyciekły harmonogram produkcyjny jest dokładny, Samsung chce wprowadzić następcę Galaxy Watch 4, czyli Galaxy Watch 5, do masowej produkcji począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku. Nie ma na razie żadnej wzmianki o Galaxy Watch 5 Classic lub innych modelach. Co jednak ważne, harmonogram ten jest niekompletny w stosunku do całego portfolio produktów Samsunga na 2022 rok. Nie ma także wzmianki o przyszłych składanych telefonach lub urządzeniach z serii Galaxy A.

Do nadchodzącego Galaxy Watch 5 w przyszłym roku mogą dołączyć dwie pary bezprzewodowych słuchawek dousznych. Tak zwane Galaxy Buds Pro 2 powinny wejść do produkcji w drugim kwartale przyszłego roku. Samsung podobno planuje również wyprodukować sequel Galaxy Buds Live, który ukaże się po trzecim kwartale 2022 roku. Jeśli to prawda, oznacza to, że Samsung chce kontynuować rozwój i eksplorację zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych bezprzewodowych słuchawek dousznych jednocześnie.

