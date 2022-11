Galaxy Watch 5 i Z Fold 4 aż 750 zł taniej! Takie promocje na Black Friday tylko w Plusie

Kolejny operator komórkowy wystartował ze swoimi promocjami na zbliżający się Black Friday. Przedstawiamy najlepsze oferty u Plusa.

W sklepie internetowym Plusa wystartowała już promocja na Black Friday.

Urządzenia Samsung w atrakcyjnych cenach

Klienci będą mogli wybrać Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB w jeszcze niższej cenie oraz smartwatche: Samsung Galaxy Watch 5 WiFi w wersji 40mm i 44mm oraz Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi. W sklepie internetowym Plusa dostępna już jest promocja z okazji Black Friday, w ramach której obniżone zostały ceny wybranych urządzeń marki Samsung. Wybierając smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB można oszczędzić nawet 750 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na zakup ratalny tego modelu zapłacą 749 zł na start oraz 12 rat po 583,32 zł, czyli łącznie 7748,84 zł.

W promocyjnej cenie znalazły się również smartwatche: Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi oraz Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi o ponad 300 zł taniej, a także Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi w cenie obniżonej o ponad 500 zł.

W rozłożeniu na 12 rat klienci zapłacą za:

Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 84,83 zł – łącznie 1018,96 zł,

Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 93,17zł – łącznie 1119,04zł,

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi 1 zł na strat oraz 133,17 zł – łącznie 1599,04 zł.

Abonament w Plusie – 2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Oprócz atrakcyjnych cen na urządzenia, klienci wybierający abonament głosowy za min. 55 zł/mies. w Plusie otrzymują 2x więcej GB z dostępem do najszybszej sieci 5G w Polsce oraz dostęp do Disney+ na dwa lata w prezencie. Ponadto Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet na 15 miesięcy. Promocje łączą się ze sobą.

