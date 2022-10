Galaxy Watch 5 kosztuje mniej niż poprzednia wersja? Dzięki tej świetnej promocji to możliwe

Smartwatche Samsunga to jeden z najlepszych wyborów dla osób poszukujących inteligentnego zegarka, który można połączyć ze smartfonami z Androidem. Teraz kupimy najnowszą propozycję firmy na dobrej przecenie!

Spis treści

Samsung od kilku lat jest jedynym producentem smartwatchy, który jest w stanie konkurować z potęgą Apple na tym rynku. Dzięki swojej linii Galaxy Watch, w szczególności po przejściu na Wear OS, koreańska firma stała się czołowym producentem smartwatchy współpracujących z Androidem. Już teraz najnowszy Galaxy Watch 5, wraz ze swoją wersją Pro, możemy kupić w naprawdę dobrej promocji!

Najnowsza promocja Samsunga

Dzięki najnowszej promocji Samsunga możemy zaoszczędzić sporą kwotę przy zakupie najnowszego Galaxy Watcha 5 oraz 5 Pro. Przygotowany rabat polega na cashbacku po zakupie zagarka, czyli zwrocie części wydanych pieniędzy na nasze konto.

Zobacz również:

W najnowszej akcji promocyjnej możemy wziąć udział, jeżeli kupimy jeden z modeli Galaxy Watch 5 pomiędzy 3.10.2022 a 16.10.2022. Zakup ten musi mieć miejsce albo na stronie Samsunga, albo u jednego z autoryzowanych partnerów, których listę możemy znaleźć w regulaminie promocji.

Następnie będziemy musieli zarejestrować się w Samsung Members Club, gdzie należy wypełnić formularz promocyjny, załączając do niego zdjęcie opakowania naszego smartwatcha oraz dowód zakupu. Tę rejestrację musimy przejść do 23.10. Jeżeli zrobimy to w tym czasie, maksymalnie po 14 dniach możemy się spodziewać zwrotu części środków.

Ile możemy zaoszczędzić?

Fot. TechAdvisor

Możliwość oszczędności w nowej promocji jest spora. Samsung proponuje nam zwrot o wysokości 350 zł dla Galaxy Watch 5 oraz 400 zł dla Galaxy Watch 5 Pro.

Oznacza to, że w oficjalnych cenach, po uwzględnieniu cashbacku, za Galaxy Watch zapłacimy teraz takie kwoty:

Galaxy Watch 5 40 mm Bluetooth - 1349 zł 999 zł

Galaxy Watch 5 40 mm LTE - 1549 zł 1199 zł

Galaxy Watch 5 44 mm Bluetooth - 1499 zł 1149 zł

Galaxy Watch 5 44 mm LTE - 1699 zł 1349 zł

Galaxy Watch 5 Pro 45 mm Bluetooth - 2149 zł 1749 zł

Galaxy Watch 5 Pro 45 mm LTE - 2349 zł 1949 zł

Jednak trzeba pamiętać, że promocja ta obowiązuje nie tylko w oficjalnym sklepie Samsunga, ale także u innych autoryzowanych sprzedawców. Warto więc sprawdzić najlepsze ceny na sprzęty Samsunga, dzięki którym znajdziemy ten zegarek za jeszcze mniejszą kwotę. Jeśli upewnimy się, że sprzedająca go firma znajduje się na liście partnerów biorących udział w tej przecenie, mozemy zaoszcżędzić jeszcze większą kwotę!

Warto zauważyć, że tak duże promocje sprawiają, że najnowszy Galaxy Watch może być nawet tańszy od swojego poprzednika! Jeśli więc w tym momencie zastanawiamy się nad zakupem nowego inteligentnego zegarka, nawet pomimo dość niewielkich zmian między dwooma wersjami, wybór wydaje się być oczywisty.

Jeśli jesteście zainteresowani tą promocją, poniżej przedstawiamy najlepsze ceny na Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro - warto zrobić zakupy jak najszybciej, dopóki wszystkie modele zegarków są dostępne!