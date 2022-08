Galaxy Watch 5 otrzyma spore ulepszenie! To może zachęcić nowych użytkowników

Modele z serii Galaxy Watch 5 zostaną wyposażone w mocniejszą baterię oraz szybkie ładowanie o mocy 10 W.

Według najnowszych przecieków, zegarki Samsunga będą w stanie uzyskać 45% baterii w ciągu 30 minut ładowania. Osiągnięcie 100% zajmie im około godziny. Na twitterze pojawiły się również zdjęcia bezprzewodowej ładowarki do Galaxy Watcha 5.

Oprócz usprawnienia samego ładowania nowe zegarki Samsunga otrzymają również mocniejsze baterie. W przypadku podstawowych modeli (w większym rozmiarze) będzie to zmiana z 361 mAh do 397 mAh. Najciekawiej jednak zapowiada się wariant Pro, który otrzyma ogniwo o pojemności 572 mAh. Jak dotąd żaden smartwatch Samsunga nie oferował tak dużej baterii.

Wraz z wieloma modyfikacjami zmienią się również ceny zegarków, a tegoroczne modele zapowiadają się nieco drożej niż ich starsze warianty.

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pink Gold, Gray, Silver



44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Blue, Gray, Silver



Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Black, Titanium



*price conversion and taxes may make numbers differ from actual MSRP.