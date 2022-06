Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4. Czy warto czekać na nowy smartwatch Samsunga?

Galaxy Watch 4 dostępny jest w dwóch wydaniach - podstawowym oraz Classic. Droższy model różni się od bazowej wersji rozmiarami oraz zastosowaniem fizycznej, obrotowej ramki w konstrukcji urządzenia. Obręcz pozwala na wygodniejsze nawigowanie po interfejsie zegarka bez palcowania ekranu i tworzenia smug na tarczy smartwatcha.

Galaxy Watch 5 zadebiutuje bez wersji Classic, którą zastąpi wariant Pro. Nie wiemy jednak co stanie się z obrotową ramką i czy zostanie ona zaimplementowana w którymś z tegorocznych modeli Samsunga.

Podstawowy model Galaxy Watch'a 4 jest dostępny w dwóch rozmiarach - 40 mm oraz 44 mm. Pod tym względem nowe zegarki Samsunga nie wprowadzą żadnych modyfikacji, a seria Watch 5 również zadebiutuje w wersjach 40 mm oraz 44 mm.

Nieco inaczej ma się sprawa z modelem Pro, który otrzyma tarczę o średnicy 45 mm. Żaden z zeszłorocznych zegarków koreańskiego producenta nie oferował takiego rozmiaru. Wersje Classic były bowiem dostępne jedynie w opcji 42 mm lub 46 mm.

Tegoroczny model Pro będzie się także wyróżniał materiałami, z których zostanie wykonany. Według przecieków do skonstruowania tarczy zostanie wykorzystane szafirowe szkło, a obudowa zegarka będzie wzmocniona tytanem.

To spora różnica konstrukcyjna, bo żaden z Galaxy Watch'y 4 nie oferował takiej jakości wykonania.

Zeszłoroczne modele są dostępne w czterech kolorach - zielonym, czarnym, różowym oraz srebrnym. To kolejna zmiana jaką przejdą smartwatche Samsunga, które zaoferują w sumie sześć wersji kolorystycznych urządzenia:

W tym aspekcie zegarki Samsunga przejdą spory upgrade. Praktycznie pewny jest wzrost pojemności baterii w każdym z wariantów Galaxy Watch'a 5.

Mniejsze modele mają otrzymać ogniwo o pojemności 247 mAh, a większe 397 mAh. Dla porównania, zeszłoroczne smartwatche były wyposażone w baterie o pojemności 247 mAh oraz 361 mAh. Wzrost może wydawać się niewielki, ale przy odpowiedniej optymalizacji systemu będzie on wyraźne zauważalny dla użytkowników, którzy zdecydują się zakupić Galaxy Watch'a 5.

Najciekawsza wydaje się jednak informacja o baterii w modelu Pro, ponieważ ma ona oferować aż 572 mAh. To wyraźnie więcej niż w którymkolwiek z zeszłorocznych zegarków Samsunga.

W sieci pojawiły się pierwsze przecieki, które sugerują cenę Galaxy Watch'a 5 i jest ona wyraźnie wyższa niż w przypadku starszych modeli.

Według spekulacji podstawowa wersja w rozmiarze 40 mm z łącznością BT ma zadebiutować w cenie 300 Euro (około 1400 zł).

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pink Gold, Gray, Silver



44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Blue, Gray, Silver



Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Black, Titanium



*price conversion and taxes may make numbers differ from actual MSRP.