Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 4. Który smartwatch będzie lepszym zakupem?

Zeszłoroczne modele zegarków Samsunga zostały zaprezentowane na sierpniowym evencie Galaxy Unpacked. Od tego czasu w sklepach pojawiło się zapewne sporo promocji na starsze modele z serii Watch 4, a w tym tekście postaramy się ułatwić wam wybór między zakupem starszych smartwatchy, a nowymi urządzeniami.

Spis treści

Galaxy Watch 4 vs 5 - wersje urządzenia

Galaxy Watch 4 dostępny jest w dwóch wydaniach - podstawowym oraz Classic. Droższy model różni się od bazowej wersji rozmiarami oraz zastosowaniem fizycznej, obrotowej ramki w konstrukcji urządzenia. Obręcz pozwala na wygodniejsze nawigowanie po interfejsie zegarka bez palcowania ekranu i tworzenia smug na tarczy smartwatcha.

Galaxy Watch 5 zadebiutował bez wersji Classic, która została zastąpiona wariantem Pro. Model jest wyraźnie droższy od podstawowego urządzenia, jednak został pozbawiony charakterystycznego obrotowego pierścienia, który mogliśmy znaleźć w Galaxy Watchach typu Classic.

Galaxy Watch 4 vs 5 - wygląd oraz konstrukcja

Podstawowy model Galaxy Watch'a 4 jest dostępny w dwóch rozmiarach - 40 mm oraz 44 mm. Pod tym względem nowe zegarki Samsunga nie wprowadzają żadnych modyfikacji, a seria Watch 5 również zadebiutowała w wersjach 40 mm oraz 44 mm.

Nieco inaczej ma się sprawa z modelem Pro, który otrzymał tarczę o średnicy 45 mm. Żaden z zeszłorocznych zegarków koreańskiego producenta nie oferował takiego rozmiaru. Wersje Classic były bowiem dostępne jedynie w opcji 42 mm lub 46 mm.

Tegoroczny model Pro wyróżnia się także materiałami, z których został wykonany. Potwierdziły się przecieki, które sugerowały, że do skonstruowania tarczy zostanie wykorzystane szafirowe szkło, a obudowa zegarka zostanie wzmocniona tytanem. Podstawowe warianty smartwacha także posiadają kopertę kopertę chronioną szafirowym szkłem.

Galaxy Watch5 Pro

Sapphire glass

To spora różnica konstrukcyjna, bo żaden z Galaxy Watch'y 4 nie oferował takiej jakości wykonania.

Zeszłoroczne modele są dostępne w czterech kolorach - zielonym, czarnym, różowym oraz srebrnym. To kolejna zmiana jaką przeszły smartwatche Samsunga, które oferują w sumie sześć wersji kolorystycznych urządzenia:

Czarny tytan - w wersji Pro

Szary tytan - w wersji Pro

Czarny

Srebrny

Różowy - dostępny jedynie w mniejszych modelach

Niebieski - dostępny jedynie w większych modelach

Galaxy Watch 4 vs 5 - bateria

W tym aspekcie zegarki Samsunga przeszły zauważalny upgrade, a każdy z wariantów Galaxy Watch'a 5 otrzymał większą pojemność baterii. Mniejsze modele zostały wyposażone ogniwo o pojemności 284 mAh, a większe 410 mAh. Dla porównania, zeszłoroczne smartwatche były wyposażone w baterie o pojemności 247 mAh oraz 361 mAh.

Najciekawsza wydaje się bateria w modelu Pro, ponieważ oferuje ona aż 590 mAh. To wyraźnie więcej niż w którymkolwiek z zeszłorocznych zegarków Samsunga.

Galaxy Watch 4 vs 5 - cena

Galaxy Watch 5, w najtańszej wersji, kosztuje obecnie 1349 zł. Galaxy Watch 4, w tym samym wariancie, możemy obecnie znaleźć już za około 700 zł. Różnica w cenie jest więc naprawdę spora.

Model Pro - w swojej najtańszej wersji - kosztuje 2149 zł. To ponownie kilkaset złotych więcej niż najdroższy wariant zeszłorocznego Galaxy Watch'a 4 Classic.

Podsumowanie - kupić Galaxy Watch 5 czy pozostać przy starszym modelu?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ wszystko będzie zależało od oczekiwań potencjalnych użytkowników. Jeśli poszukujesz smartwatch'a, który jest solidnym urządzeniem i wzorcowo realizuje wszystkie swoje funkcje, a przy tym nie jest przesadnie drogi - to zdecydowanie kupiłbym któryś z wariantów Galaxy Watch'a 4. Dlaczego?

Przede wszystkim ze względu na cenę. Nowe zegarki Samsunga posiadają trwalszą konstrukcje oraz mocniejszą baterię, ale nie oferują zbyt wielu funkcji, których nie znajdziemy w starszych wersjach urządzenia. Warto również zwrócić uwagę na promocje obejmujące zeszłoroczne modele z serii Watch 4, dzięki którym zegarek można kupić nawet o kilkaset złotych taniej.

Jeśli jednak poszukujesz najlepszego możliwego smartwatcha, a przy tym jesteś fanem ekosystemu Samsunga to zdecydowanie warto wyposażyć się w jeden z modeli z serii Galaxy Watch 5. Promocje na nowe zegarki możesz śledzić w naszym artykule, który regularnie uzupełniamy o najatrakcyjniejsze oferty na produkty Samsunga. Jeżeli natomiast zastanawiasz się czy warto dopłacić do Galaxy Watcha 5 Pro, to polecamy zapoznać się z naszym tekstem na ten temat, który znajdziecie tutaj.