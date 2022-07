Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 5 Pro - czym różnią się od siebie nowe smartwatche Samsunga?

Już za 2 tygodnie zobaczymy debiut kolejnych zegarków od koreańskiego producenta. Wśród nich będzie znajdował się model Pro, który jest nowością w portfolio Samsunga.

Spis treści

Galaxy Watch 5 Pro - Premiera

Galaxy Watch 4 do dziś cieszy się sporą popularnością.

Samsung zrezygnował w nim z systemu Tizen i przerzucił wszystkie modele swoich smartwatch'y na oprogramowanie Wear OS, co zdecydowanie wyszło producentowi na dobre.

Zobacz również:

Już 10 sierpnia zobaczymy premierę kolejnych zegarów z serii Galaxy Watch, a wśród nich znajdzie się również wariant Pro.

To właśnie temu modelowi przyjrzę się dziś z bliska i sprawdzę, czym tak właściwie będzie się on różnił od podstawowej wersji smartwatcha.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 5 Pro - Konstrukcja i wygląd

Pierwszą istotną modyfikacją będzie sama konstrukcja zegarka.

Droższy model otrzyma większą tarczę (45/46 mm vs 40 mm i 44 mm), która zostanie pokryta szafirowym szkłem. Oznacz to, że będzie on znacznie bardziej odporny na porysowania niż tańszy wariant urządzenia.

Galaxy Watch 5 będzie dostępny w czterech kolorach:

Czarnym,

Srebrnym,

Różowo-złotym,

Szafirowym.

Trzy pierwsze kolory pojawiają się w mniejszych wersjach urządzenia, natomiast większe modele otrzymają wykończenie czarne, srebrne lub szafirowe.

Inaczej sprawa wygląda z wariantem Pro, który najprawdopodobniej będzie dostępny jedynie w kolorze czarnym oraz srebrnym.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 5 Pro - Bateria

Wielkość baterii to zdecydowanie największa różnica między poszczególnymi wariantami smartwatcha.

Droższy model ma otrzymać ogniwo o pojemności 572 mAh, podczas gdy podstawowa wersja dostanie prawie dwa razy mniejszą baterię (276 mAh). Różnica między tańszym, a droższym modelem jest więc w tym przypadku kolosalna i zdecydowanie wpłynie na lepszy komfort codziennego użytkowania wersji Pro.

Zegarki Samsunga stanowią dla wielu użytkowników przedłużenie smartfona, a w wielu przypadkach mogą go nawet zastąpić. Większa bateria może więc być czynnikiem najmocniej zachęcającym do zakupu droższego wariantu.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 5 Pro - Cena

W tym aspekcie także możemy spodziewać się sporych różnic.

Ceny podstawowych modeli prawdopodobnie będą zaczynały się od mniej więcej 260 Euro (1245). Wariant Pro najprawdopodobniej będzie kosztował przynajmniej 430 Euro (ok. 2060 zł).

Różnica jest więc naprawdę duża i wszystko wskazuje na to, że droższa wersja będzie pozycjonowana jako opcja premium.