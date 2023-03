Galaxy Watch 6 będzie miał lepszą baterię niż Galaxy Watch 5! Co z modelem Galaxy Watch 6 Pro?

Kolejne wersje inteligentnych zegarków Samsunga pojawią się na rynku w drugiej połowie tego roku.

Galaxy Watch 5 został zaprezentowany w sierpniu 2022 roku. Urządzenie nie wniosło zbyt wielu dużych modyfikacji do serii, a największą nowością był debiut wariantu Pro. Zarówno podstawowe modele, jak i droższa wersja urządzenia, różniły się od Galaxy Watcha 4 wielkością baterii. Najnowsze przecieki sugerują, że koreańska marka planuje kontynuować zmiany w tym kierunku, a kolejne smartwatche Samsunga także otrzymają wyraźnie większe ogniwa od swoich poprzedników.

Galaxy Watch 5 dostępny jest w dwóch podstawowych rozmiarach oraz droższej wersji Pro. Modele wyraźnie różnią się od siebie pojemnością baterii, a dokładna wartość każdej z nich przedstawia się dla poszczególnych wariantów następująco:

Galaxy Watch 5 40 mm / Bateria: 284 mAh

/ Bateria: Galaxy Watch 5 44 mm / Bateria: 410 mAh

/ Bateria: Galaxy Watch 5 Pro / Bateria: 590 mAh

Galaxy Watch 6 został już zauważony na jednej z koreańskich stron, gromadzących dane na temat urządzeń mobilnych, a informacje tam zebrane sugerują, że tegoroczny model zegarka ma zaoferować większą baterię.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Przeciek dotyczy podstawowego modelu z kopertą w rozmiarze 40 mm. Według spekulacji ma on otrzymać baterię o pojemności 300 mAh, czyli o 5% większą niż ma to miejsce w przypadku zeszłorocznych wariantów urządzenia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niewiele, ale na żywotność ogniwa wpływają również inne czynniki, które prawdopodobnie także ulegną małym modyfikacjom.

Samsung może bowiem zastosować w Galaxy Watchu 6 nowy procesor oraz lepszy ekran, co przełoży się na wydajniejsze zarządzanie energią i dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Smartwatch czeka jeszcze jedna istotna zmiana, która ma dotyczyć designu urządzenia. Tegoroczne modele najprawdopodobniej otrzymają delikatnie zakrzywione ekrany, a więc Samsung pożegna się z płaskimi wyświetlaczami z Galaxy Watcha 5.