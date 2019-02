Galaxy Watch Active, Galaxy Fit i Galaxy Buds – trzy nowe urządzenia ubieralne marki Samsung

Firma Samsung zaprezentowała dziś nową linię urządzeń ubieralnych Galaxy: Smartwatch Galaxy Watch Active, opaski fitness Galaxy Fit i Galaxy Fit e oraz bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch Active to propozycja dla użytkowników, którzy cenią stylowy design i chcą żyć zdrowiej każdego dnia. Ten niewielki i lekki smartwatch (25 gramów) wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i oferuje szereg sportowych funkcji. Monitoruje nie tylko aktywność fizyczną, ale również sen, poziom stresu czy stan zdrowia, pełniąc tym samym funkcję personalnego asystenta dla osób, które chcą mieć zdrowsze ciało i umysł. . Za pomocą widgetu urządzenie podpowiada, kiedy rozpocząć ćwiczenia oddechowe, aby zmniejszyć napięcie. Co ważne, Smartwatch powiadomi użytkownika, gdy wykryje nietypowo wysokie tętno podczas odpoczynku. Urządzenie automatycznie wykrywa takie aktywności jak chód, bieganie, jazda na rowerze, wiosłowanie, orbitrek, trening dynamiczny czy pływanie. Smartwatch spełnia wymagania normy IP68 i jest wodoodporny do 5 ATM2, co pozwala zabrać go na basen. Co więcej, można też ręcznie ustawić śledzenie ponad 40 typów ćwiczeń, ustalać dzienne cele i śledzić postępy treningów.

Galaxy Watch Active

Ponadto Galaxy Watch Active monitoruje ruchy użytkownika podczas snu, by śledzić jego fazy i poprawiać jakość odpoczynku, a tryb „Dobranoc” wycisza wszystkie powiadomienia za wyjątkiem budzika. Co ciekawe, za pośrednictwem aplikacji Samsung Health, użytkownicy mogą porównać jakość swojego snu ze średnimi wynikami dla danej grupy wiekowej. Zegarek jest kompatybilny z systemami Android i iOS i oferuje funkcję trenera w czasie rzeczywistym, śledzenie aktywności w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu oraz obsługę popularnych aplikacji innych firm, w tym Under Armour, Spotify i Strava. Urządzenie można naładować bezprzewodowo, a także przy pomocy smartfonu Galaxy S10. Wystarczy włączyć w Galaxy S10 funkcję bezprzewodowego udostępniania energii PowerShare i położyć Galaxy Watch Active na smartfonie.

Smartwatch marki Samsung będzie dostępny w 4 kolorach: srebrnym, czarnym, morskiej zieleni i różowym złocie, a dzięki wymiennym paskom, każdy użytkownik dostosuje go do swojego stylu.

Galaxy Watch Active - specyfikacja

Wymiary 39,5 x 39,5 x 10,5 mm, 25 g

Wyświetlacz 1,1” (28 mm) 360 x 360 AMOLED, kolorowy AOD

Szkło Corning Gorilla 3

Pasek 20 mm (wymienny)

Bateria 230 mAh

Procesor dwurdzeniowy Exynos 9110 1,15 GHz

System operacyjny Tizen Wearable OS 4.0

Pamięć 768 MB RAM + 4 GB pamięci wewnętrznej

Łączność Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass

Czujnik Akcelerometr, żyroskop, barometr, czujnik tętna, czujnik światła otoczenia

Ładowanie Ładowanie bezprzewodowe WPC

Wytrzymałość 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Kompatybilność Samsung lub inny smartfon z systemem Android: Android 5.0 lub nowszy, RAM powyżej 1,5 GB, iPhone 5 i nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

Galaxy Fit i Galaxy Fit e

Stworzone dla wszystkich entuzjastów fitnessu, Galaxy Fit i Galaxy Fit e wspierają aktywny tryb życi umożliwiają łatwe monitorowanie aktywności, pomagające osiągnąć cele fitnessowe. Ich intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia wygodną obsługę, również w ruchu. Galaxy Fit i Galaxy Fit e automatycznie rozpoczynają śledzenie aktywności takich jak chód, bieg, jazda na rowerze, wiosłowanie, trening dynamiczny czy korzystanie z orbitreka. Co ważne, można także ręcznie wybrać spośród ponad 90 różnych ćwiczeń w aplikacji Samsung Health na smartfonie, a Galaxy Fit/Galaxy Fit e automatycznie rozpocznie śledzenie wybranej aktywności. Dodatkowo urządzenia oferują także funkcje analizy snu, w ramach której monitorują jego fazy, zapewniając lepszy wypoczynek oraz zarządzania stresem (funkcja dostępna w Galaxy Fit).

Galaxy Fit i Galaxy Fit e współpracują ze smartfonami, wyświetlając kluczowe informacje – powiadomienia, wiadomości, alarmy, kalendarz czy informacje o pogodzie. Co więcej, oba urządzenia zapewniają wodoodporność 5 ATM[2], dzięki czemu można je zabrać np. na basen. Galaxy Fit zapewnia nawet do 7 dni pracy na jednym ładowaniu, a Galaxy Fit e nawet do 10 dni.

Galaxy Fit / Galaxy Fit e - specyfikacja

Galaxy Fit / Galaxy Fit e

Kolor Czarny, srebrny /Czarny, biały, żółty

Wyświetlacz 0,95” kolorowy AMOLED 120 x 240, 282 ppi / 0,74” PMOLED 64 x 128, 193 ppi

Procesor MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz / MCU Cortex M0 96 MHz

System operacyjny Realtime OS / Realtime OS

Wymiary 18,3(szer.) x 44,6 (wys.) x 11,2 (gł.) 24 g (z paskiem) /16,0 (szer.) x 40,2 (wys.) x 10,9 (gł.) 15 g (z paskiem)

Pamięć 512KB wewnętrznej pamięci RAM, 2048KB zewnętrznej pamięci RAM, 32MB ROM / 128KB wewnętrznej pamięci RAM, 4MB ROM

Łączność BLE (Bluetooth Low Energy) / BLE (Bluetooth Low Energy)

Czujnik Czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop / Czujnik tętna, akcelerometr

Bateria 120 mAh / 70 mAh

Ładowanie NFC bezprzewodowe / Pogo

Wytrzymałość Wodoodporność 5 ATM MIL-STD-810G / Wodoodporność 5 ATM MIL-STD-810G

Kompatybilność Samsung lub inny smartfon z systemem Android: Android 5.0 lub nowszy, RAM powyżej 1,5 GB, iPhone 5 i nowszy, iOS 9.0 lub nowszy

Galaxy Buds

Dzięki poręcznemu etui, łatwej obsłudze oraz niewielkim rozmiarom, bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds staną się codziennym, stylowym towarzyszem, oferującym najwyższą jakość odtwarzanej muzyki, gwarantowaną przez inżynierów AKG. Technologia Enhanced Ambient Sound pozwala wyraźnie słyszeć otoczenie nawet ze słuchawkami w uszach, dzięki czemu użytkownik zachowuje świadomość tego, co dzieje się wokół, gdy rozmawia przez telefon lub słucha ulubionej muzyki. Z kolei technologia Adaptive Dual Microphone wykorzystuje jeden mikrofon wewnętrzny i jeden zewnętrzny w każdej słuchawce, gwarantując wyraźny głos użytkownika w każdych warunkach.

Galaxy Buds gwarantują do sześciu godzin transmisji strumieniowej Bluetooth i do pięciu godzin połączeń. Etui Galaxy Buds może służyć jako dodatkowy powerbank dla słuchawek. Wystarczy 15-minutowy cykl ładowania, by zapewnić dodatkowe 100 minut godziny pracy. Co więcej, słuchawki można również szybko doładować bezprzewodowo, w tym za pomocą Galaxy S10, czyli najnowszego smartfonu firmy Samsung.

Galaxy Buds - specyfikacja