Galaxy Watch Active vs Galaxy Watch Active 2 - starcie koreańskich smartwatchy z Tizenem

Galaxy Watch Active doczekał się następcy szybciej, niż przewidywaliśmy. Sprawdzamy, czym różnią się od siebie smartwatche.

Spis treści

Wakacyjny event Samsung Unpacked był prawie w całości poświęcony najnowszym smartfonom z serii Galaxy Note 10, których pierwsze wrażenia znajdziecie tutaj. Pomimo tego koreański producent znalazł chwilę czasu, aby przypomnieć użytkownikom o najnowszych sierpniowych premierach. Przypominamy, że przed Unpacked niespodziewanie zaprezentowano najnowszy flagowy tablet Galaxy Tab S6 z ulepszonym rysikiem S-Pen oraz smartwatch Galaxy Active 2. Głównie premiera tego drugiego urządzenia była dla nas sporym zaskoczeniem, ponieważ Galaxy Watch Active pierwszej generacji zadebiutował dopiero kilka miesięcy temu w lutym razem z Samsungami Galaxy S10.

Źródło: techadvisor

Porównujemy Galaxy Watch Active z Galaxy Watch Active 2 i sprawdzamy, co się zmieniło.

Galaxy Watch Active vs Galaxy Watch Active 2 - Cena

Niestety w chwili obecnej nie znamy jeszcze oficjalnych cen najnowszego smartwarcha Galaxy Watch Active 2, więc musimy opierać się na cenniku ze Stanów Zjednoczonych. Tam Galaxy Watch Active 2 sprzedawany jest w cenie 279 dolarów za wersję 40 mm oraz 299 dolarów za większy 44 mm model. Do wyboru jest także wersja z modemem LTE za 429 dolarów oraz edycja Under Armour wyceniona na 309 dolarów.

Galaxy Watch Active 2 sprzedawany jest obecnie w przedsprzedaży. Pierwsze urządzenia trafią do klientów z USA 13 września.

Wszystkie konfiguracje Galaxy Watch Active 2 są droższe od poprzednika. Zegarek w podstawowej konfiguracji jest tam sprzedawany za 199 dolarów.

Źródło: techadvisor

W Polsce Galaxy Watch Active wyceniany jest na 1099 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to cena sugerowana przez Samsunga, a w sklepach urządzenie sprzedawane jest za około 900 zł.

Spodziewamy się, że nowy Galaxy Watch Active 2 w Polsce zostanie wyceniony na około 1200 zł za podstawową wersję.

Galaxy Watch Active vs Galaxy Watch Active 2 - Wygląd i jakość wykonania

Galaxy Watch Active 2 wygląda bardzo podobnie do poprzednika. Na początku trudno odróżnić od siebie oba zegarki, ale to dobra informacja, ponieważ Galaxy Watch Active jest bardzo ładnym i dobrze wykonanym smart zegarkiem.

Jedną z głównych zalet nowszego modelu jest możliwość zakupu go w większym rozmiarze. Od teraz Samsung sprzedaje Galaxy Watch Active 2 w rozmiarze 44 mm oraz standardowej 40 mm opcji. Pasek nadal posiada szerokość 20 mm i może być wymieniony na dowolny inny.

Co ważne Watch Active drugiej generacji nawet w mniejszej wersji posiada ekran większy od poprzednika.

Wielką nowością jest powrót obracającej się ramki. Nie jest to to samo rozwiązanie, które zastosowano w Galaxy Watch. Ramka nie obraca się fizycznie, ale posiada czujniki, które reagują na dotyk. Nie wiemy jeszcze jak to rozwiązanie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Podejrzewamy, że mimo wszystko czuła na dotyk ramka jest nieco gorszym rozwiązaniem od obracanego pierścienia. Nie wiemy, jak czujniki będą zachowywać się w deszczu i podczas treningu. Należy pamiętać, że Galaxy Watch Active 2, jak sama nazwa wskazuje skierowany jest do aktywnych użytkowników.

Wiele rzeczy pozostało niezmienionych. Smartwatch nadal posiada certyfikat MIL-STD-810G oraz jest w pełni wodoodporny, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68. Samsung Galaxy Watch Active 2 dostępny jest w opcji wykonanej ze stali nierdzewnej. Modele z LTE dostępne są tylko i wyłącznie w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Użytkownicy mają do wyboru wiele wersji kolorystycznych - czarną, srebrną oraz złotą, które zostały nazwane Aqua Black, Cloud Silver oraz Pink Gold. Oryginalny Galaxy Watch Active dostępny jest w kolorze czarnym, zielonym, różowym złocie oraz srebrnym.

Galaxy Watch Active vs Galaxy Watch Active 2 - Specyfikacja i funkcje

Źródło: techadvisor

Poza większymi rozmiarami wyświetlacza, który nadal posiada rozdzielczość 360 x 360 pikseli i wykonany jest w technologii AMOLED Samsung wprowadził kilka ulepszeń w stosunku do poprzednika.

Skupiono się na funkcjach odpowiedzialnych za śledzenie aktywności użytkownika. Nowy monitor tętna posiada większą ilość diód LED - osiem, aby zapewnić większą dokładność pomiaru. Od teraz zegarek oferuje śledzenie 39 różnych treningów z siedmioma z nich, które rozpoznawane są automatycznie. Samsung sam uruchomi śledzenie aktywności podczas pływania, biegania oraz jazdy na rowerze.

Watch Active 2 obsługuje również EKG (elektrokardiogram). Funkcja ta znana jest już z Apple Watch Series 4, ale w przypadku Galaxy Watch Active 2 na początku będzie ona wyłączona programowo. Przyszłe aktualizacje oprogramowania pozwolą użytkownikom na jej aktywację.

Źródło: techadvisor

Mniejszy model nowego zegarka zaoferuje lepszą żywotność baterii. Model Watch Active 2 dostępny jest w wersji z Bluetooth 5.0 oraz z modemem LTE dla osób, które chcą mieć możliwość odbierania połączeń bez wykorzystania telefonu. To przydatna funkcja na przykład podczas treningów.

Najważniejsze parametry techniczne pozostały niezmienione. Oba modele posiadają procesor Samsung Exynos 9110 i 4 GB wbudowanej pamięci masowej.

Galaxy Watch Active - Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: Samsung

Procesor: Samsung Exynos 9110 (2 rdzenie, 1.15 GHz)

Samsung Exynos 9110 (2 rdzenie, 1.15 GHz) Pamięć RAM: 768 MB

768 MB Pamięć wbudowana: 4 GB

4 GB Typ wyświetlacza: Dotykowy, Kolorowy

Przekątna wyświetlacza: 1,1 cala

1,1 cala Rozdzielczość wyświetlacza: 360 x 360 px

360 x 360 px Łączność: Bluetooth, NFC, WiFi

Bluetooth, NFC, WiFi Nawigacja satelitarna: Tak

Tak Zainstalowany system operacyjny: Tizen

Tizen Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop Rodzaje aktywności: Tryb wielodyscyplinowy

Tryb wielodyscyplinowy Funkcje informacyjne: Alarm wibracyjny, Budzik, Emotikony, Kalendarz, Funkcje telefoniczne, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa

Alarm wibracyjny, Budzik, Emotikony, Kalendarz, Funkcje telefoniczne, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Raporty z treningu, Funkcje multimedialne, Sterowanie odtwarzaczem, Budowa i wykonanie, Koperta aluminiowa, Szkło Corning Gorilla Glass, Silikonowy pasek, Wymienne paski, Wbudowany mikrofon, Odporność

Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Bateria: Litowo-jonowa

Litowo-jonowa Czas pracy na baterii: do 2 dni normalnego użytkowania

do 2 dni normalnego użytkowania Kompatybilność z systemami: Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym

Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym Dodatkowe informacje: Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną, Bezprzewodowe ładowanie

Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną, Bezprzewodowe ładowanie Dołączone akcesoria: Kabel ładujący

Kabel ładujący Szerokość: 39,5 mm

39,5 mm Wysokość: 39,5 mm

39,5 mm Grubość: 10,5 mm

10,5 mm Waga: 25 g

Galaxy Watch Active 2 - Pełna specyfikacja techniczna

Źródło: Samsung

Procesor: Samsung Exynos 9110 (2 rdzenie, 1.15 GHz)

Samsung Exynos 9110 (2 rdzenie, 1.15 GHz) Pamięć RAM: 768 MB

768 MB Pamięć wbudowana: 4 GB

4 GB Typ wyświetlacza: Dotykowy, Kolorowy

Przekątna wyświetlacza: 1,2 cala w modelu 40 mm i 1,4 cala w modelu 44 mm

1,2 cala w modelu 40 mm i 1,4 cala w modelu 44 mm Rozdzielczość wyświetlacza: 360 x 360 px

360 x 360 px Łączność: Bluetooth, NFC, WiFi

Bluetooth, NFC, WiFi Nawigacja satelitarna: Tak

Tak Zainstalowany system operacyjny: Tizen

Tizen Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Akcelerometr, Barometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop Rodzaje aktywności: Tryb wielodyscyplinowy

Tryb wielodyscyplinowy Funkcje informacyjne: Alarm wibracyjny, Budzik, Emotikony, Kalendarz, Funkcje telefoniczne, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, EKG

Alarm wibracyjny, Budzik, Emotikony, Kalendarz, Funkcje telefoniczne, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, EKG Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Raporty z treningu, Funkcje multimedialne, Sterowanie odtwarzaczem, Budowa i wykonanie, Koperta aluminiowa, Szkło Corning Gorilla Glass, Silikonowy pasek, Wymienne paski, Wbudowany mikrofon, Odporność

Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Bateria: Litowo-jonowa

Litowo-jonowa Czas pracy na baterii: do 2 dni normalnego użytkowania

do 2 dni normalnego użytkowania Pojemność baterii: 247 mAh w modelu 40 mm i 340 mAh w modelu 44 mm

247 mAh w modelu 40 mm i 340 mAh w modelu 44 mm Kompatybilność z systemami: Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym

Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym Dodatkowe informacje: Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną, Bezprzewodowe ładowanie

Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną, Bezprzewodowe ładowanie Dołączone akcesoria: Kabel ładujący

Kabel ładujący Szerokość: 44 mm

44 mm Wysokość: 44 mm

44 mm Grubość: 10,9 mm

10,9 mm Waga: 44 g

Wymiary i waga podane dla modelu 44 mm.

Podsumowanie

Samsung odświeżył Galaxy Watch Active 2 po zaledwie sześciu miesiącach od premiery pierwszej generacji. Odświeżył to dobre słowo, ponieważ nie wprowadzono żadnych rewolucyjnych funkcji. Producent wysłuchał głosu użytkowników i przywrócił obracaną tarczę, chociaż teraz rozwiązanie to wykorzystuje czujniki dotykowe. Pojawiła się także większa 44 mm wersja, o którą również prosiła część użytkowników. Przy okazji zwiększono nieco baterię i ekran w mniejszym 40 mm modelu. Nie zabrakło również EKG, które na razie jest wyłączone programowo, ale w przyszłości będzie znaczną wartością dodaną.

Galaxy Watch Active 2 to z pewnością bardzo ciekawe urządzenie. Nie podoba się nam jednak zauważalny wzrost ceny.