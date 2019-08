Galaxy Watch Active2 – nowy smartwatch marki Samsung

Galaxy Watch Active2 to najnowszy smartwatch firmy Samsung. To urządzenie, dzięki intuicyjnym funkcjom i możliwościom personalizacji, ma pomóc użytkownikom skutecznie zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie.

Galaxy Watch Active2 został przeprojektowany, dzięki czemu oferuje zarówno nowe piękne wzornictwo, jak i szerokie możliwości personalizacji. Urządzenie jest dostępne w dwóch rozmiarach — 44 mm lub 40 mm — oraz w dwóch stylach wykonania: z lekkiego aluminium z paskiem z fluoroelastomeru (FKM) lub z najwyższej jakości, solidnej stali nierdzewnej z paskiem skórzanym. Smartwatch można ponadto spersonalizować za sprawą szerokiego wyboru opcjonalnych, stylowych pasków i tarcz. Galaxy Watch Active2 został wyposażony w nowy cyfrowy pierścień obrotowy, umożliwiający przełączanie się między kolejnymi ekranami i aplikacjami. Zaś ulepszony interfejs One UI oferuje prostą, przejrzystą i naturalną nawigację.

Użytkownicy mogą dostosować tarczę Galaxy Watch Active2 do swojego ubioru za pomocą algorytmu ekstrakcji kolorów My Style[1]. Funkcja ta jest dostępna w aplikacji Galaxy Wearable — wystarczy zrobić zdjęcie swojego stroju i wybrać jeden z pięciu schematów kolorystycznych, a tarcza zegarka zmieni się w ciągu kilku sekund. Kolorystykę można dopasowywać codziennie albo zapisać ulubiony styl na później. Galaxy Watch Active2 służy również jako cyfrowy trener, pomagający zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Urządzenie prezentuje użytkownikom praktyczne i pomocne informacje, które można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji w zakresie diety, ćwiczeń, kondycji psychicznej, snu i w wielu innych obszarach.

Smartwatch umożliwia ręczne śledzenie ponad 39 rodzajów aktywności, z których siedem — bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie, ćwiczenia na orbitreku i ćwiczenia dynamiczne — aktywowanych jest automatycznie. Dzięki zaktualizowanej funkcji Running Coach można monitorować tempo biegu w czasie rzeczywistym i korzystać z siedmiu programów pomocnych przy osiąganiu wyznaczonych celów. Na spodniej części Galaxy Watch Active2 umieszczono również innowacyjne czujniki, które jeszcze szybciej dokonują odczytów. Dzięki temu można zapoznać się z wynikami pomiarów w jeszcze krótszym czasie i zmaksymalizować swoją sprawność fizyczną i osiąganie zamierzonych efektów. Galaxy Watch Active2 pomaga także śledzić poziom stresu w czasie rzeczywistym i zapewnia dostęp do programów medytacji. Natomiast ulepszone algorytmy analizy snu pomagają zoptymalizować odpoczynek.

Galaxy Watch Active2 z łącznością LTE umożliwia swobodne odbieranie i wykonywanie połączeń z poziomu zegarka, za jednym dotknięciem zapewnia też dostęp do przeglądarek mediów społecznościowych i oferuje większą interakcję z treściami. Teraz na smartwatchu można polubić post, a nawet obejrzeć krótki klip wideo. Co więcej, można też podróżować po całym świecie z większą pewnością siebie, ponieważ Galaxy Watch Active2 oferuje wygodne tłumaczenie głosu i tekstu w czasie rzeczywistym, obsługując 16 języków (obsługiwane przez aplikację innego producenta, którą można pobrać z Galaxy Store. W chwili wprowadzenia na rynek obsługiwane języki to: arabski, chiński, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, hindi, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański, wietnamski.)

Jako część rodziny, nowy smartwatch doskonale współpracuje z innymi urządzeniami Galaxy. Na przykład po sparowaniu Galaxy Watch Active2 z smartfonem Galaxy kontroler aparatu Watch Camera Controller na smartwatchu umożliwia robienie zdjęć, rozpoczęcie nagrywania wideo, podgląd materiału filmowego, przełączanie pomiędzy przednimi i tylnymi obiektywami, ustawienie samowyzwalacza, a nawet sprawdzenie ostatecznej wersji zdjęcia lub wideo — wszystko to na zegarku. Można również użyć bezprzewodowego PowerShare na swoim smartfonie Galaxy, aby naładować zegarek w łatwy i intuicyjny sposób. Ponadto wszystkie usługi firmy Samsung dostępne w ekosystemie Galaxy, takie jak Samsung Health, czy SmartThings, są znakomicie zintegrowane ze smartwatchem oraz innymi urządzeniami, a wszystkie dane zgromadzone na Galaxy Watch Active2 są chronione przez technologię Samsung Knox.