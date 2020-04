Galaxy Watch Active2 - promocja ze zwrotem do 300 złotych

Samsung ogłasza nową promocję - osoby kupujące smartwatche Galaxy Watch Active2 moga liczyć na zwrot od 250 do 300 złotych,

Promocja firmy Samsung obejmuje zegarki Galaxy Watch Active2 zakupione od dzisiaj, czyli 14 kwietnia, do 10 maja 2020 roku. Jeśli kupi się u partnera handlowego producenta model ze stali nierdzewnej, można liczyć na 300 PLN zwrotu, a w przypadku wersji z aluminium będzie to 250 złotych. W jaki sposób odzyskać środki? Po zakupie ma się siedem dni na to, aby zarejestrować swój zegarek na stronie www.premia-smartwatch.samsung.pl. Niezbędne jest również posiadanie konta Samsung Members. Po rejestracji można spodziewać się zwrotu wspomnianych środków na konto - nastąpi to w terminie od 4 do 17 dni.

Galaxy Watch Active2 to smartwatch umożliwiający śledzenie aż 40 rodzajów. Siedem podstawowych - a konkretnie są to bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie, ćwiczenia na orbitreku i ćwiczenia dynamiczne - wykrywane są automatycznie. Dzięki jego używaniu można regularnie monitorować poziom stresu oraz dbać o formę. Zaletą urządzenia są liczne opcje personalizacyjne, co dotyczy zarówno tarcz, jak i pasków.