Galaxy Watch i Galaxy Watch Active 2 otrzymują aktualizację oprogramowania

Samsung bez zapowiedzi wypuścił firmware dla swoich smartwatchy. Co się zmienia?

Posiadacze Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active 2 mogą już sprawdzać, czy jest dostępna aktualizacja dla ich urządzeń. Dla tego pierwszego zegarka ma ona nazwę R800XXU1DTC1, dla drugiego - R820XXU1BTD3. Na liście zmian nie widzimy żadnych konkretów, poza niewiele mówiącymi informacjami o poprawie stabilności oraz responsywności urządzeń. Dlatego po aktualizacji nie pojawią się żadne nowe funkcje. Jest to raczej poprawka wypatrzonych jak do tej pory bugów połączona z optymalizacją mechanizmów odpowiedzialnych za sprawne działanie smartwatchy.

Źródło: SamMobile

Ostatnia aktualizacja Galaxy Watch miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy Samsung wprowadził do niego te same funkcje, jakie ma Galaxy Watch Active 2. Dzisiejsze aktualizacje nie są duże - każda to plik o wielkości zaledwie kilkunastu megabajtów. Jeśli więc czekasz na poszerzenie możliwości swojego zegarka - to jeszcze nie ten czas.

