Galaxy Watch to nie tylko świetny smartwatch. Zegarek Samsunga może też zastąpić telefon w niespodziewany sposób

Inteligentne zegarki dają użytkownikom wiele możliwości. W smartwatchach Samsunga przez jakiś czas brakowało istotnej funkcji, ale teraz możemy z niej bezproblemowo korzystać - sprawdzamy, w jaki sposób.

Spis treści

Smartwatche powoli stają się dodatkiem niezbędnym do nowoczesnego stylu życia. Nie tylko mierzą naszą aktywność - wykonane kroki, pokonane wzniesienia, czy też tętno i natlenienie krwi, ale też dają nam część możliwości naszego smartfona prosto z poziomu nadgarstka. Dzięki temu bycie w kontakcie jest jeszcze prostsze.

Jednakże najnowsze smartwatche Samsunga na jakiś czas utraciły możliwość korzystania z jednej z funkcji, która sprawiła, że smartfony stały się tak popularne - przeglądania internetu. Niestety najnowsze urządzenia koreańskiej firmy, mimo że korzystają z systemu WearOS, nie mają dostępu do przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji na smartwatche. W zamian za to, Samsung proponuje użytkownikom Samsung Internet, czyli wersję smartwatchową przeglądarki znanej też z telefonów firmy.

Zobacz również:

Niestety przez jakiś czas nie była ona dostępna w sklepie aplikacji, przez co nowi użytkownicy mogli mieć problem z przeglądaniem ulubionych stron internetowych prosto ze swojego nadgarstka. Teraz, kiedy program znów można ściągnąć, sprawdzamy jak to zrobić i w jaki sposób z niego korzystać.

Jak ścignąć Samsung Internet na Galaxy Watcha?

Aby zacząć przeglądać internet prosto z nadgarstka, trzeba przygotować na to nasz zegarek - a mianowicie ściągnąć odpowiednią aplikację. Na szczęście jest to dziecinnie proste:

Przeciągnij w górę na głównej tarczy zegarka aby wejść do siatki aplikacji

Otwórz Sklep Play

W pole wyszukiwania wpisz Samsung Internet

Wybierz aplikację i kliknij Instaluj

Po ukończeniu instalacji, nowy program znajdzie się w tej samej szufladzie aplikacji.

Jak korzystać z przeglądarki internetowej na smartwatchu?

Może się wydawać, że korzystanie z przeglądarki internetowej na nadgarstku może być trudnym zadaniem, jednak Samsung wymyślił kilka przydatnych zmian, dzięki którym jest to o wiele prostsze zadanie.

Po pierwsze, od razu po wejściu do przeglądarki naszym oczom ukażą się najpopularniejsze strony internetowe w formie zakładek, dzięki czemu nie musimy wpisywać ich adresów - wystarczy kliknąć na ikonkę, aby wejść na pożądaną stronę. Oczywiście możemy modyfikować te zakładki, wiec szybko dostosujemy do siebie wygląd głównej strony Samsung Internet i jeszcze bardziej zoptymalizujemy korzystanie z internetu na smartwatchu.

Co więcej, jeśli w Waszych kieszeniach znajdują się telefony tej firmy, można też liczyć na dobrą integrację tych sprzętów. W głównym menu przeglądarki na zegarku wystarczy przeciągnąć w górę, wybrać Zakładki z telefonu i tam zaznaczyć opcję importowania ich na zegarek - dzięki temu możecie korzystać z tych samych stron na smartwatchu i smartfonie.

Jeśli jednak potrzebujecie wpisać adres w pasek przeglądarki, to również bardzo prosta czynność. Galaxy Watch oferuje nam po prostu systemową klawiaturę QWERTY, która jest zaskakująco prosta w obsłudze mając na uwadze mały ekranik. Co więcej, na każdej ze stron możecie otworzyć dodatkowe menu, przeciągając od skraju ekranu do góry. Umożliwia to takie czynności jak np. przesłanie danej strony na telefon, co pozwoli na szybkie przełączenie się na trochę większy ekran.