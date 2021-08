Galaxy Watch4 z nowym układem Exynos

Na kilka godzin przed zaprezentowaniem Galaxy Watch4, informujemy już o oficjalnej nowości jaką wprowadzi nowy smartwatch Samsunga.

Samsung zaprezentował zupełnie nowy procesor - Exynos W920 - który jest dostosowany do urządzeń ubieralnych, takich jak smartwatche. Jest to następca Exynos 9110, który został zaprezentowany trzy lata temu wraz z oryginalnym modelem Galaxy Watch. Exynos W920 zadebiutuje wraz z Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic już dzisiaj, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Mimo, że jest bardziej energooszczędny niż jego poprzednik, nowy chip Exynos zaoferuje zauważalnie wyższą wydajność.

Exynos W920 został wykonany w najnowszym, 5 nm procesie technologicznym przez Samsung Foundry. Posiada dwa rdzenie CPU ARM Cortex-A55 oraz procesor graficzny ARM Mali-G68. Południowokoreańska firma twierdzi, że jej nowy chipset jest o 20% szybszy niż Exynos 9110 w testach CPU i oferuje 10x szybszą wydajność graficzną. GPU Exynos W920 może obsługiwać wyświetlacze o rozdzielczości do qHD (960 x 540 pikseli).

Nowy procesor Exynos jest dostarczany w najmniejszej obudowie, jaka jest obecnie dostępna w segmencie urządzeń ubieralnych: Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP). Obejmuje ona sam procesor, układ zarządzania energią, pamięć RAM LPDDR4 i pamięć masową eMMC w tym samym opakowaniu, aby efektywnie wykorzystać przestrzeń fizyczną wewnątrz urządzenia. Dzięki temu, producenci smartwatchy mogą wykorzystać zaoszczędzone miejsce do implementacji pojemniejszych baterii.

Chipset posiada również dedykowany procesor Cortex-M55 o niskim poborze mocy do obsługi zadań AoD (Always-on Display). Zmniejsza to ogólne zużycie energii przez urządzenia, które korzystają z układu Exynos W920. Jest on również zintegrowany z GNSS (Global Navigation Satellite System), modemem 4G LTE, Wi-Fi b/g/n i Bluetooth 5.0. Naturalnie, obsługuje on system Wear OS, który jest współtworzony przez Google i Samsunga.