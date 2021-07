Galaxy Z Flip 3 jednak z szybkim ładowaniem 25 W

Najnowsza dokumentacja 3C ujawnia, że Galaxy Z Flip 3 będzie kompatybilny z ładowarką o mocy 25 W.

Mamy dość ekscytujące wieści dla fanów składanych smartfonów Samsunga, a w szczególności dla potencjalnych nabywców Galaxy Z Flip 3. Nadchodzący telefon pojawił się dziś ponownie w bazie 3C i tym razem towarzyszy mu nowa ładowarka. Oznacza to, że Galaxy Z Flip 3 powinien być zdolny do szybkiego ładowania 25 W, w przeciwieństwie do poprzednich doniesień, które wskazywały na górną granicę wynoszącą 15 W.

Dokument 3C wspomina o ładowarce o numerze modelu EP-TA200, która po raz pierwszy została zauważona kilka miesięcy temu, a także o modelu EP-TA800 z możliwościami ładowania o mocy 25 W. Potwierdza również, że Galaxy Z Flip 3 powinien być kompatybilny z obiema ładowarkami, choć trzeba pamiętać, że ten dokument nie gwarantuje, że telefon będzie dostarczany z ładowarką 25 W w pudełku. Prawdopodobnie będzie on dołączony do ładowarki 15 W dla celów oszczędnościowych, podczas gdy Samsung da klientom możliwość zakupu ładowarki o większej mocy oddzielnie.

