Galaxy Z Flip 4 - kolejny przeciek zapowiada mocny procesor

Premiera Samsunga Galaxy Z Flip 4 już się zbliża, jednak na telefon nadal przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni. Nie musimy się jednak domyślać, jak telefon będzie wyglądał i jakie nowości zaoferuje, gdyż wiele z tych szczegółów zostało już ujawnionych przez poprzednie przecieki. Najnowsze informacje przyniosły też szczegóły dotyczące procesora napędzającego nowy flagowiec.

Fot. Geekbench

Według przecieku od Ice Universe, sercem Galaxy Z Flip 4 będzie nadchodzący Snapdragon 8 Gen 1+ firmy Qualcomm. Potwierdzeniem tych informacji jest zdjęcie z platformy Geekbench, gdzie odbył się test prędkości nowego telefonu. Według niej telefon wyposażony zostanie także w 8 GB pamięci RAM, a prędkości poszczególnych rdzeni procesora zostały podwyższone w stosunku do poprzednika.

Przejście nowego Samsunga na najnowszą platformę firmy Qualcomm to niewątpliwie dobry wybór. Do dziś klienci skarżą się na słabe wyniki Snapdragon 8 Gen 1, szczególnie jego problemy z nadmiernym nagrzewaniem się. Wygląda na to, że ujawniony benchmark pokazuje też, w jaki sposób Qualcomm (i Samsung) chcą z tym nagrzewaniem walczyć. Nowy Snapdragon 8 Gen 1+ ma bardzo podobne wyniki w teście prędkości do swojego poprzednika - wynik jednordzeniowy jest o około 50 punktów wyższy, podczas gdy wynik wielordzeniowy wygląda na praktycznie taki sam.

Oznacza to, że większość usprawnień (tzn. inny proces technologiczny 4nm od TSMC, w którym produkowany jest procesor, jak i zwiększenie prędkości rdzeni) mają inne zadania niż przyspieszenie pracy. Pokazuje to, że firmy naprawdę skupiły się na ulepszeniu temperatur układu, co na pewno przełoży się i na bardziej efektywną pracę telefonu, i na dłuższy czas działania na baterii.