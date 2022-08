Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3. Czy Samsung potrafi nas jeszcze zaskoczyć?

Poprzedni model Z Flipa cieszył się sporą popularnością. Smartfon był istotnym krokiem w ewolucji urządzeń ze składanym ekranem i wyznaczył wiele trendów w tym segmencie.

Jednak, czy tegoroczna wersja urządzenia będzie tak samo przełomowa? W tym tekście przyglądam się różnicą między Galaxy Z Flipem 4, a jego poprzednikiem.

Zobacz również:

Wygląd obu urządzeń jest elementem, który uległ najmniejszej przemianie. Z Flip 4 wygląda prawie identycznie jak starszy model, a różnice między nimi są bardzo subtelne.

Wśród modyfikacji znalazł się między innymi design plecków urządzenia.

Galaxy Z Flip 3 on the left, Z Flip 4 on the right



The glass is flat and the hinge is smaller than the Z Flip 3 pic.twitter.com/5sDTUNebzV