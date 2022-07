Galaxy Z Flip 4 vs Motorola RAZR 3! Który składany smartfon jest lepszy?

Urządzenie Samsunga pojawi się na rynku już w sierpniu. Smartfon Motoroli również również zadebiutuje w trzecim kwartale tego roku. Sprawdźmy jak na ten moment prezentują się oba smartfony oraz czy Z Flip 4 faktycznie zapowiada się jako najlepszy składany telefon 2022 roku.

Spis treści

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

Cena

Do sieci trafiły dzisiaj informację o tym, że nowa Motorola RAZR 3 będzie kosztować około 1140 dolarów (5124 zł). Cena przyprawia o zawrót głowy, ale warto zauważyć, że to i tak znacznie mniej niż przy debiucie poprzedniego modelu, który w dniu premiery kosztował 6499 zł.

Na temat ceny tegorocznego Galaxy Z Flipa 4 nie wiemy zbyt wiele, ale według branżowych informacji najprawdopodobniej będzie ona niższa niż w przypadku poprzedniej wersji smartfona.

Samsung's Z Fold 4 and Z Flip 4 phone production for July are more than double what it was for the Z Fold 3 and Z Flip 3. Pointing to a very strong launch. Might see a price cut. — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2022

Z Flip 3 w najtańszym wariancie kosztował, a więc, jeśli spekulacje okażą się prawdziwe, to jego nowy model będzie znacznie tańszy od

Ekran

Oba smartfony to topowe urządzenia w segmencie telefonów ze składanym ekranem. Możemy się spodziewać, że zarówno Z Flip 4 jak i RAZR 3 zostaną wyposażone w 120 Hz odświeżanie obrazu oraz wysokiej jakości wyświetlacze. Różnice między smartfonami będą dotyczyły głównie wielkości ekranów zewnętrznych.

Motorola RAZR 3 otrzyma 6.7 calowy wyświetlacz główny oraz około 3 calowy ekran zewnętrzny.

Since the next Motorola Razr image has leaked, I can say it will have a 6.7" foldable display rather than the 6.2" on the Razr 5G. It will be made by China Star. The cover display will expand from 2.7" to ~3". — Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Z Flip 4 zostanie wyposażony w wyraźnie mniejszy ekran zewnętrzny o przekątnej do 2 cali oraz 6.7 calowy wyświetlacz główny.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"... — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Smartfony będą więc podobnej wielkości, choć możliwe, że Motorola będzie w stanie pokazać więcej informacji przy zamkniętym ekranie. Funkcjonalność wyświetlaczy zewnętrznych jest jednak dość ograniczona i zazwyczaj sprowadza się ona do przełączania utworów oraz wyświetlania aktualnych powiadomień.

Specyfikacja

Zarówno Z Flip 4 jak i RAZR 3 zadebiutują z najnowszymi wersjami Androida. Oba smartfony będą również dostępne w wariantach oferujących 8 GB pamięci RAM, choć Motorola najprawdopodobniej pojawi się także w wersji z 12 GB pamięci operacyjnej.

Bezpośrednie porównanie wydajności składanych urządzeń może okazać się tym ciekawsze, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że oba smartfony zostaną wyposażone w najmocniejsze procesory marki Qualcomm. W przypadku Z Flipa będzie to Snapdragon 8 Gen 1+, a w przypadku RAZR 3 ta sama jednostka lub starszy Snapdragon 8 Gen 1. Amerykańska marka jakiś czas temu zapowiedziała urządzenie oparte na najmocniejszej jednostce marki Qualcomm, ale nie możemy być pewnie czy chodzi o model RAZR 3 czy Motorole Frontier.

Premiera obu urządzeń

Premiera Galaxy Z Flipa 4 odbędzie się podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które będzie miało miejsce 10 sierpnia.

Wcześniej, bo już 2 sierpnia, zobaczymy debiut Motoroli RAZR 3.

Wkrótce będziemy mogli bezpośrednio porównać oba flagowce i sprawdzić, który składany smartfon jest lepszy.