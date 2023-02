Galaxy Z Flip 5 będzie lepszy od Galaxy Z Flipa 4 niemalże we wszystkim! Nowy składany smartfon Samsunga zapowiada się coraz lepiej

Najprawdopodobniej w trzecim kwartale tego roku zobaczymy premierę nowych urządzeń Samsunga z serii Galaxy Z. Jednym z zaprezentowanych modeli będzie, składany horyzontalnie, Galaxy Z Flip 5.

Przełom 2022 oraz 2023 roku przyniósł niemałe zmiany na rynku składanych smartfonów o kompaktowych rozmiarach. W październiku swoją globalną premierę miała Motorola RAZR 2022, a zaledwie kilka miesięcy później - w lutym 2023 roku - do szerszej dystrybucji trafił OPPO Find N2 Flip. Oba te urządzenia przełamały wyraźną dominację Galaxy Z Flipa 4 i wielu aspektach wyprzedziły swojego rywala. Motorola oraz OPPO zaoferowały użytkownikom smartfony ze znacznie większymi ekranami zewnętrznymi, dzięki czemu więcej czynności jesteśmy w stanie na nich wykonać bez konieczności rozkładania telefonu.

Model Find N2 Flip otrzymał także wyraźnie większą baterię niż Galaxy Z Flip 4 (4300 mAh vs 3700 mAh), a Motorola RAZR 2022 dostała zawias, dzięki któremu zgięcie ekranu jest niemalże niewidoczne (w przeciwieństwie do Z Flipa 4). Samsung z całą pewnością zauważył rozpędzoną konkurencję i planuje wprowadzić kilka istotnych usprawnień do swojego tegorocznego modelu. W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki na temat Z Flipa 5, które sugerują, że otrzyma on nowy zawias oraz certyfikat wodoodporności na poziomie IPX8.

Fot. Konrad Łącki/PCWorld

Nowa technologia użyta do konstrukcji składanego ekranu będzie prawdopodobnie jedną z najważniejszych zmian w smartfonie. Producent będzie mógł dzięki niej zmniejszyć widoczność zgięcia na wyświetlaczu, co z całą pewnością wpłynie na komfort korzystania z urządzenia. Przy włączonym ekranie miejsce złożenia wyświetlacza nie jest mocno widoczne, jednak wystarczy go wyłączyć by momentalnie rzucało się ono w oczy. Ponadto wodoszczelność na poziomie IPX8 zagwarantuje sporą odporność smartfona na losowe wypadki. Funkcja wydaje się tym ważniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że żaden z największych oponentów Z Flipa nie posiada jakichkolwiek certyfikatów gwarantujących odporność na wodę.

The clues have surfaced.

The first leak

I can say for sure The external screen of Galaxy Z Flip5 It is bigger than the external screen of OPPO Find N2 Flip. pic.twitter.com/E9HjUeW2ZR — Ice universe (@UniverseIce) February 20, 2023

Jeden z popularnych leaksterów - IceUniverse - udostępnił na swoim twitterowym profilu jeszcze jedną interesującą informację. Znany z dzielenia się przeciekami na temat branży mobilnej użytkownik zasugerował, że Galaxy Z Flip 5 zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny, który będzie większy niż ten w Find N2 Flipie. Oznacza to, że wyświetlacz będzie miał przekątną wynoszącą ponad 3.26-cala. Serie Galaxy Z czekają więc spore zmiany i - jak na razie - wszystkie z nich zapowiadają się bardzo pozytywnie.